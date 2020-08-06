Hele bir de kalabalÄ±ÄŸÄ±n yavaÅŸtan Ã§ekildiÄŸi bu ayda daha gÃ¼zel ve sakin oluyor. Daha Ã§ok Ä°ngilizler tarafÄ±ndan tercih edilen Kalkan, bu yaz yerli turistlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ durumda. Bu gÃ¶zde rota iÃ§in konaklamadan yeme-iÃ§meye ve Ã§evresindeki gezilecek yerlere kadar bir gezi rehberi oluÅŸturdum. Yaz bitmeden bu ÅŸirin kasabayÄ± mutlaka keÅŸfe Ã§Ä±kÄ±n.









KALKAN GEZÄ°LECEK YERLER

Kalkan kÃ¼Ã§Ã¼k bir sahil kasabasÄ±ndan Ã§ok Ã¶tede Ã¶zellikleri olan bir yer. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ antik kentlere, muhteÅŸem koylara ve kumsallara ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Ã‡evresinde gezebileceÄŸiniz birÃ§ok yer ve yapabileceÄŸiniz Ã§ok sayÄ±da aktivite var. Xanthos Nehrinde kano, yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼, tÃ¼plÃ¼ dalÄ±ÅŸ, hafif trekking, daÄŸ bisikleti ve su sporlarÄ± keyfini Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±z Ã§eÅŸitli aktivitelerden.

Kalkan PlajlarÄ±

Kalkanâ€™da merkezden Ã§ok uzaklaÅŸmadan gideceÄŸiniz harika plajlar var. Buz gibi suyu ve turkuaz rengiyle Kalkan halk plajÄ±nda mutlaka denize girin. Daha konforlu ve rahat bir ortamda denize girip tÃ¼m gÃ¼nÃ¼nÃ¼zÃ¼ geÃ§irebileceÄŸiniz plajlar ise ÅŸunlar: YalÄ± Beach Club, Kalamar Beach Club, Mahal Beach Club, Kalkan Beach Park.

Patara

DÃ¼nyanÄ±n en uzun doÄŸal plajlarÄ±ndan birine sahip Patara. Kalkanâ€™a kadar gelmiÅŸken bu gÃ¼zelim antik kenti ve sahilini gÃ¶rmeden sakÄ±n dÃ¶nmeyin. Kumu incecik, denizi sÄ±ÄŸ ve genelde dalgalÄ±. GÃ¼nbatÄ±mÄ±nÄ± Patara kum tepelerinde izleyin. Hayran kalacaksÄ±nÄ±z. Eski TÃ¼rk filmlerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã§Ã¶l sahnesi burada Ã§ekilmiÅŸ, harika fotoÄŸraflar Ã§ekeceksiniz.

KaputaÅŸ PlajÄ±

ManzarasÄ± birÃ§ok kiÅŸiyi KaÅŸ-Kalkan yollarÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BÃ¼yÃ¼leyici turkuaz rengini bilmeyen kalmadÄ±. BÃ¶lgenin ve Ã¼lkemizin en gÃ¼zel plajlarÄ±ndan biri olan KaputaÅŸ Kalkanâ€™a sadece 10 dk.

SaklÄ±kent Kanyonu



Buz gibi suyun kayalar arasÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ± bir doÄŸa harikasÄ±. AltÄ±nÄ±zda akan beyaz kÃ¶pÃ¼klÃ¼ sularÄ±yla muhteÅŸem bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu sizi bekliyor. Hem suyun iÃ§inde hem de kayalar Ã¼zerinde gezineceÄŸiniz iÃ§in yanÄ±nÄ±zda deniz ayakkabÄ±sÄ± alÄ±n. Fethiyeâ€™ye baÄŸlÄ± olan SaklÄ±kent Kanyonu Kalkanâ€™a 45 dk.uzaklÄ±kta. Kendi aracÄ±nÄ±zla ya da Ã¶zel bir turla gidebilirsiniz.











Xanthos Antik Kenti



Xanthos nehri kenarÄ±nda iki tepe Ã¼zerine kurulmuÅŸ, yÃ¼zlerce yÄ±llÄ±k kalÄ±ntÄ±larÄ±yla sizi geÃ§miÅŸe gÃ¶tÃ¼recek bu antik kenti Kalkan gezinize mutlaka ekleyin. Bu Likya kentinin yaÅŸanan savaÅŸlarla ilgili hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ hikayeleri ilginizi Ã§ekecek. Xanthos Antik Kenti Kalkanâ€™a 20 dk. mesafede.





KALKANâ€™DA NEREDE KALINIR?

Villa Kiralama

Kalkanâ€™a gelecekseniz kesinlikle villa tatilini tercih etmelisiniz. Villa seÃ§eneklerinden dolayÄ± olabildiÄŸince izole bir tatil yapma fÄ±rsatÄ±nÄ±z var. BÃ¶lgede otelden Ã§ok villa seÃ§eneÄŸi mevcut. Zaten Kalkanâ€™a gelince kafanÄ±zÄ± kaldÄ±rÄ±p yamaÃ§lara baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bÃ¶lgenin villa cenneti olduÄŸunu gÃ¶receksiniz. Aileniz ya da arkadaÅŸ grubunuzla sadece sizin kalabileceÄŸiniz her bÃ¼tÃ§eye uygun havuzlu villalar var.

Villalar misafir giriÅŸleri Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda dezenfekte ediliyor. Ä°sterseniz giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde de dezenfekte ediyorlar. Ã‡ok sayÄ±da villa kiralama yapan firma var. Benim Ã¶nerim gÃ¼venilirliÄŸi konusunda hiÃ§ ÅŸÃ¼phem olmayanÂtatilvillasi.comÂ Â Â Â Â Â Ä°letiÅŸim: 0 242 844 33 12Â

Bir diÄŸer villa Ã¶nerim aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m gÃ¼venli Ã¶nlemleriyle The Mulberry Collection VillalarÄ±. ManzarasÄ± ÅŸahane. Yunan adasÄ±nÄ± bile gÃ¶rebiliyorsunuz. Yan yana dizilmiÅŸ 10 villasÄ± var ve hiÃ§biri birbirinin alanÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼yor. Dezenfekte edilmesinin yanÄ± sÄ±ra hiÃ§ kullanÄ±lmamÄ±ÅŸ yeni Ã§arÅŸaf, yastÄ±k alma seÃ§eneÄŸi de sunuyorlar.Â Ä°letiÅŸim: 0 532 615 01 74Â Â themulberrycollection.com







Likya Pavilion Hotel: Kalkanâ€™Ä±n muhteÅŸem Akdeniz manzarasÄ±na karÅŸÄ± konumlanmÄ±ÅŸ, bÃ¶lgenin en gÃ¼zel otellerinden biri. Likya Pavilion, otel konseptinde ancak tamamen Ã¶zel villa rahatlÄ±ÄŸÄ± sunuyor. OdalarÄ± birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z ve her birinin Ã¶zel sonsuzluk havuzu var. Tam bir inziva yeri. KonaklamanÄ±za kahvaltÄ± dahil. Likya Pavilion misafirleri Likya Gardensâ€™a ait olan YalÄ± Beach Clubâ€™Ä± Ã¼cretsiz olarak kullanabiliyorlar. Ä°letiÅŸim: 0 532 554 42 92Âlikyapavilion.com

Likya Gardens: Kalkanâ€™Ä±n en Ã¶zel otellerinden biri de Likya Gardens. Ã–zel havuzlu sÃ¼it odalarÄ±yla izole bir tatil yapabilirsiniz. Ã–zellikle balayÄ± Ã§iftiyseniz tercih edebilirsiniz. Hemen Ã¶nÃ¼nde YalÄ± Beach Club adÄ±nda kendi plajÄ± var. Â Ä°letiÅŸim: 0 242 844 34 70Â Âlikyagardens.com

Old Town Hotel Kalkan: Kalkanâ€™Ä±n tam merkezinde, Arnavut kaldÄ±rÄ±mlÄ± sokaklarÄ±nda konumlanmÄ±ÅŸ, 6 odalÄ± Ã§ok ÅŸÄ±k bir butik otel. Eski Kalkan evlerinin dokusuna uygun dekore edilmiÅŸ. AyrÄ±ca bir de kafesi var. Kalkanâ€™Ä±n tÃ¼m restoranlarÄ±na ve Kalkan halk plajÄ±na yÃ¼rÃ¼me mesafesinde. Ä°letiÅŸim: 0 242 844 30 38Âoldtownhotelkalkan.com

Fidanka Otel: Kalkanâ€™Ä±n en sevdiÄŸim ve en keyifli otellerinden biri Fidanka. Otel, aile yadigarÄ± antika eÅŸyalar ve dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan topladÄ±klarÄ± objelerle Ã¶zenle dekore edilmiÅŸ. GeniÅŸ teraslÄ± odalarÄ± ve harika bir manzarasÄ± var. Ä°letiÅŸim: 0 242 844 12 45Â Âfidanka.com

KALKANâ€™DA YEME-Ä°Ã‡ME

Kalkanâ€™a gidince genelde villalarda kendimiz piÅŸirip yemeyi tercih ediyoruz. Ama en azÄ±ndan birkaÃ§ akÅŸamÄ±nÄ±zÄ± ayÄ±rÄ±p dÄ±ÅŸarÄ±da yemek isterseniz keÅŸfettiÄŸim Ã§ok gÃ¼zel restoranlar oldu. Yunan tavernasÄ± esintileriyle Saloniki Meyhane. AtatÃ¼rkâ€™ten esinlenmiÅŸler hatta masanÄ±n biri sonsuza dek AtatÃ¼rkâ€™e rezerve. Mezeleri Ã§ok lezzetli. Kebap yemek isterseniz lezzetli menÃ¼sÃ¼yle kesinlikle Ata Meze. Manzaraya karÅŸÄ± bir meyhanede yemek isterseniz ise Ã¶nerim Mey Meze. KahvaltÄ± iÃ§in ise BahÃ§e Cafe.Â AyrÄ±ca akÅŸamlarÄ± dalga sesleri ve hafif rÃ¼zgÃ¢r esintisinde bir ÅŸeyler iÃ§mek isterseniz YalÄ± Beach Clubâ€™a mutlaka gidin. Ã‡ok keyif alacaksÄ±nÄ±z.

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