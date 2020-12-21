Bakü’de mutlaka görülmesi gereken 20 yer

1- İçeri Şeher (İçeri Şehir): Bakü’nün kalbi konumunda, etrafı surlarla kaplı, birçok eski ev ve tarihi yapıyı bünyesinde barındıran, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan bölgeye verilen ad. Bir nevi korunmuş açık hava müzesi gibi. İçerisinde hala mahalle kültüründe yaşayan insanları bulmanız mümkün. Daracık sokaklarda gezebilir, müzeleri ziyaret edebilir ve yerel restoran/kafelerde damak tadınıza göre birçok şeyi bulabilirsiniz. İçeri Şeher’deki en önemli tarihi yapılar ise; 12’nci yüzyıldan bu yana ayakta olan Gız Galası ve Şirvanşahlar Sarayı.









2- Haydar Aliyev Kültür Merkezi: İnsana gerçek üstü bir dünyada olma hissi yaratan, mimari şaheser! Mimarisi, Azerbaycan mitolojisinde yer alan Hazar Denizi’nin yükselişini yansıtan merkez içerisinde, konser salonu, konferans salonu, kütüphane, müze, sanat galerileri bulunmakta. Geçmişten günümüze Azerbaycan kültürüne ait sayısız eseri bir arada görebileceğiniz bu merkez için, zaman planlamanızı iyi yapmaya dikkat etmelisiniz.









3- Fevvareler Meydanı: Bakü’nün buluşma noktası ya da Taksim Meydanı’nın Bakü versiyonu diyebiliriz. Şehir merkezinde yürüdüğünüzde, her caddenin sonunda buraya gelecek olmanızdan dolayı kaçırmanız neredeyse imkânsız. Veya yürüyüşünüz esnasında Sovyet döneminden kalan çeşmeleri takip ederek de kendinizi bu güzel meydanda bulabilirsiniz. Meydandan doğan, araç trafiğine kapalı Nizami Caddesi ise tarihi binaları ve sayısız mağaza ve restoranı barındıran en güzel yerlerden. Özellikle akşam ışıklandırması ile görülmeye değer.









4- Alev Kuleleri (Flame Towers): Sadece Bakü’nün değil, Azerbaycan temalı tüm nesneleri süsleyen bu kuleler ülkenin adeta simge yapısı konumunda. En önemli zenginliklerinden biri olan petrol ve doğalgaz alevlerinden ilham alınarak yapımına başlanan bu gökdelenler, 2012 yılında tamamlanmış olup, otel, ofis ve rezidans olarak hizmet vermektedir. Yüksekliği 190 metre olan bu kuleleri neredeyse şehrin her tarafından görmek mümkün. Özellikle 10 000 adet led ile yapılan ışık şovu görülmeye değer.









5- Şehitler Hıyabanı: 1918 yılında Bakü Muharebesi’nde şehit olmuş, Azerbaycan Türkü ve Türk askerlerin defnedildiği yer. “Bir millet, iki devlet” sözünün ne anlama geldiğini görebileceğiniz en güzel mekân. İçinde sürekli canlı tutulan dev bir anıt, sürekli dalgalanan iki ülke bayrağı ve yanan bir meşale ile anlamlı bir ziyaret sizi bekliyor. Unutmadan, buraya çıkış için çok şirin bir füniküler bulunuyor. Kaçırmayın!









6- Şirvanşahlar Sarayı: İçeri Şeher’de bulunan, 15’inci yüzyıldan günümüze dek ayakta kalan, Şirvanşah Devleti’ne ait saray. Mimari açıdan oldukça görkemlidir. 1964 yılından bu yana müze olarak hizmet veren sarayda, cami, türbe ve hamam mevcut. Sarayda ayrıca Osmanlılar tarafından yapılan yerleri de görebilirsiniz.









7- Bayrak Meydanı: 162 metre uzunluğundaki direğinde, 70x35 metre boyutundaki dev Azerbaycan Bayrağı’nın dalgalandığı yer. Sahil boyunca keyifli bir yürüyüşün ardından bu meydana ulaşıp, bir zamanlar dünyanın en uzun bayrak direği olup şu an dünyanın en uzun 3’üncü direğinde dalgalanan bayrağı yakından görebilirsiniz.









8- Bakü Kristal Salon: Bayrak Meydanı’nın hemen yanı başında kristale benzer bir şey görürseniz, çekinmeden yaklaşabilirsiniz. 2012’de Bakü’deki “Eurovizyon Şarkı Yarışması” için inşa edilen bu çok fonksiyonlu arenada, konser, spor müsabakaları ve çeşitli etkinlikleri izleyebilirsiniz. Adının hakkını verecek nitelikteki ışıklandırmalarının Hazar Denizi üzerinde yansıması ise görülmeye değer.

9- Yaşıl Bazar (Yeşil Pazar): Bakü’de devamlı açık olan dükkanlardan ve ortasında her gün kurulan köylü pazarından oluşan rengarenk lezzetlerin adresi. Pazara her gün ülkenin dört bir yanından toplanan ürünler geliyor ve yerel halkın yanı sıra turistler tarafından hızla tüketiliyor. Pazarda baharatlar, peynirler, sebze ve meyveler, kırmızı etler, balık ve en kaliteli havyarları bulabilirsiniz. Pazarda satılan ürünler içerisinde, dünyanın en pahalı havyarı Beluga da var. Hazar Denizi'nden getirilen Beluga havyarı mersin balığından elde ediliyor. Beluga’yı en uygun fiyata Yaşıl Bazar’da bulabilirsiniz.





10- Gobustan Milli Parkı: Bakü’ye sadece bir saatlik mesafede bulunan, içerisinde tarih öncesi çağlardan günümüze değin çok sayıda medeniyet eserlerinin sergilendiği bir açık hava müzesidir. Binlerce yıl öncesinde var olan yaşamın izlerini, bölgede bulanan oyma ve çizimlerde açıkça görebilirsiniz. Bölge hakkında detaylı bir bilgi edinmek için rehberli turlar en mantıklı seçim. Dünya mirası sayılan Gobustan Milli Parkı için, Bakü’den kalkan günü birlik turlar bulabilirsiniz.









11- Mud Volcanos (Çamur Volkanları): Azerbaycan gezinizde belki de aklınızdan çıkmayacak en güzel anlardan birine hazır mısınız? Gobustan Milli Parkı için aldığınız günü birlik tur içerisine dahil olan bir şey daha var. O da Gobustan’a yarım saat mesafede bulunan bir doğa harikası olaya şahit olmak. Ama buraya ulaşım da başlı başına bir heyecan! Belirlenen bir noktada tur otobüsünüzden inip, 2-3’lü bindiğiniz eski Sovyet arabalarının, bozuk yollardan tangır tungur ilerleyerek sizi ulaştırdığı çamur volkanları. Doğal birer anıt statüsünde olan bu volkanlar adeta minyatür birer yanardağ. Tepelerinde oluşan havuzlarda çamur kaynamakta. Dünyada bulunan bu çamur volkanlarının üçte biri Azerbaycan’da bulunuyormuş. Kozmetik sektöründe kullanılan bu çamur ile kısa süreli oyunlar oynayabilirsiniz.









12- Ateşgah: Zerdüştler’e ait, dünyada bulunan 3 Mecusi (ateşe tapan, Zerdüştçülük dini mensubu) tapınağından birisi. Tarihi yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan bu ibadet yeri Bakü’ye yarım saat mesafede. Ortasında sürekli yanan bir ateş ve bunu çevreleyen, zamanında Zerdüştler’in ibadet için kullandıkları hücreleri görebilirsiniz. Ateşgah ziyaretinde Zerdüştlük ile ilgili birçok bilgi edinebilir, çevrede bulunan hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapabilirsiniz.









13- Yanardağ: Azerbaycan’ın neden “Ateşler Ülkesi” adını aldığını merak ediyorsanız burayı ziyaret edebilirsiniz. Yer altından sızan doğalgazın yüz yıllardır yanması ile oluşmuş bir doğa harikası. Alevlerin asla sönmediği, adeta sürekli yanan ocak görünümünde bir yer. Müze olarak hizmete açılan Yanardağ’a Bakü’den yarım saatte ulaşabilirsiniz.









14- Highland Park (Dağüstü Park): Belki de Bakü’nün en güzel panoramik manzarasına sahip en özel yeri. Şehitler Hıyabanı ve Alev Kuleleri’ne yürüme mesafesinde olan bu noktaya gelebilir, yürüyüşler yapabilir, rüzgârın sesiyle manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Birbirinden güzel fotoğrafları çekme garantili bu parka hem gece hem de gündüz gelerek Bakü’yü iki farklı halde görebilirsiniz.









15- Mini Venice (Mini Venedik): Bakü’de kendinizi Venedik’teymiş gibi hissetmek isterseniz Mini Venedik tam size göre. Kanallardan oluşturulmuş ve bu kanallarda gondol ile gezebileceğiniz minyatür bir park burası. Şehrin en şirin yapılarından birisi olan bu gondol gezinizde dinlenebilir ve harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

16- Bibiheybet Camii: İslam dinine ait, “en güzel cami örnekleri” arasında sayılan bu cami, Şirvanşahlar döneminde yapılmış, 1936’da Bolşevikler tarafından yıkılarak, 1997’de şu anki haline getirilmiştir. Dışardan bakıldığında sıradan bir cami gibi gelse de içerisindeki süslemeler farklılığını gözler önüne seriyor.





17- Petrol Pompaları: Azerbaycan’da bir kazı yaptığınızda karşınıza petrol çıkması su çıkmasından daha olasıymış. Siyah altın adını verdikleri petrol, dev pompalar ile sürekli çıkartılmakta. İlgi çekici bu pompaları yakından ve bu kadar fazlasını bir arada görebileceğiniz dünyadaki nadir yerlerden biri de Bakü. Bu petrol sondaj sahalarını şehrin hemen yakınında kolayca bulabilir ve harika fotoğraflarını çekebilirsiniz.





18- Müzeler: Bakü adeta bir müze cenneti. Müze gezmeyi seviyor iseniz Bakü size iyi gelecektir. Şehirde birbirinden güzel mimari ile oluşturulmuş, bünyelerinde sayısız eseri barındıran 33 adet müze bulunmakta. Bunlardan en ünlüleri ise; Azerbaycan Devlet Sanat Müzesi, Minyatür Kitap Müzesi, Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi, Azerbaycan Halı Müzesi, Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi, Nizami Azerbaycan Edebiyatı Müzesi, Azerbaycan Devlet Tarih Müzesi…









19- Hamamlar: Ortak bir tarihe sahip oluşumuzun doğal sonucu kültürlerimizin birbirine benzemesinin en güzel örneklerinden biri de Azerbaycan’daki, hamam kültürü. Bizde olduğu gibi birçok hamamı bulabilirsiniz. Ancak buradaki hamamların bizimkilere göre daha farklı, daha kapsamlı olduğunu söylemeden edemeyiz. Hatta içlerinde yemek bile yiyebilirsiniz. Müzeye benzeyen hamamlar gerçekten görülmeye değer. Bakü’deki başlıca hamamlar; Tazebey Hamamı, 8 Saylı Hamam, Xan Hamam, Hamambath.









20- Bakü Atatürk Parkı: Diğer yerler bir yana, Bakü’de görmeden dönülmemesi gereken bu park bir yana… Bakü’nün merkezinde bulunan bu park için fazla söze gerek yok. Ülkemizden bu kadar uzakta böyle bir yer olmasını bilmek bile gurur verici. Bu gururu yerinde yaşayabilirsiniz.