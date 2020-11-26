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Yazı ve fotoğraflar: Mehmet Altay | Instagram: @mehmetaltie
Haber Giriş: 26.11.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Serik

Mehmet ALTAY
Mehmet ALTAY
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Mehmet ALTAY
Mehmet ALTAY
Doğal ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Serik

Antalya’nın ilçelerinden Serik, yaklaşık 20 kilometre sahil şeridine sahip. Bu sahil şeridi üzerinde bulunan tatil beldelerinden Belek, Boğazkent ve Kadriye’de yüzlerce turistik tesis bulunuyor. Bilindiği gibi özellikle Belek, yabancı turistlerin yaz aylarında deniz tatili için tercih ettiği popüler beldelerin başında geliyor. Serik, ilçe sınırları içerisinde bulunan turistik sahil şeridinin arkasında ise bambaşka güzellikler barındırıyor. Tarihi Aspendos Tiyatrosu’na da ev sahipliği yapan Serik ilçesinde birbirinden ilginç ve çekici kültürel varlıklar ve doğal güzellikler var. İşte size Serik gezi rehberi…

 

Türkiye’nin Cenoteleri Antalya Serik’te...

Yeraltı mağaralarına biriken sular ile oluşan doğal yapılar olan cenoteler, masmavi ya da yeşil tonda renkleri ile insanları adeta büyülüyor. Meksika’da bulunan cenotelere gitmek her gezginin hayalidir. Ülkemiz doğal güzellikler bakımından o kadar zengin ki, işte bu cenoteleri andıran doğal havuzları Serik’te keşfetmek mümkün.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Serik



Doğal havuzların hemen hemen hepsi Akbaş Göleti ile Etler Şelalesi arasında bulunan Kocadere üzerinde bulunuyor. Kral Havuzu ve Viking Havuzu olarak anılan noktalar sosyal medyanın da etkisi ile özellikle geçtiğimiz yaz çok popüler oldu. Ama ben özelikle Gökbüvet Şelalesi’ne hayran kaldım.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Serik


Gökbüvet’teki ortam tam olarak tropik Uzak Doğu ülkelerinde gizli yollardan geçilerek ulaşılan, filmlerde gördüğümüz cennetvari yerleri andırıyor. Bu havuzlara ulaşmak ciddi bir yürüyüş, efor ve hatta zaman zaman kaya tırmanışları yapmayı gerektiriyor. Fakat bu yolculuk sonunda gördüklerinize fazlası ile değiyor. Bu bölgelerde telefon şebekeleri de zayıf olduğu için oluşabilecek herhangi bir aksiliğe karşı yalnız gitmemekte fayda var.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Serik


Büyüleyici bir güzellik Zeytintaş Mağarası

Doğal havuzlara çok yakın bir mesafede, Akbaş köyünün güneyinde bulunan mağara, Manavgat Yolu yapılırken tamamen tesadüf eseri bulunmuş. Zeytintaşı Mağarası’nın en büyük özelliği oluşumunun hâlâ devam ediyor olması. Bu yüzden mağarada fotoğraf çekimi yapılmasına izin verilmiyor. Yapı itibari ile kimyasal özelliklerinden dolayı mağara doğal güzelliğini kendisi koruyor ve kirlenmiyor. Özellikle mağaranın en sonunda bulunan bembeyaz galeri, ilginç sarkıtları ve dikitleri ile tek kelimeyle büyüleyici...

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Serik



Aspendos Antik Kenti ve Sillyon

Etkileyici bir yapı olan Aspendos Tiyatrosu, Serik’te görülmezse olmazların başında geliyor. Sadece Türkiye’nin değil tüm Akdeniz dünyasının en iyi korunan Roma Dönemi tiyatrosuna sahip olması ile ünlü olan Aspendos Antik Kenti, antik dünyanın en iyi atlarını yetiştirmesi ile ünlü, zengin bir şehirdi. Bu yüzden şehrin adının da Persçe ‘at’ ve ‘kutsal’ yer anlamına gelen ASPA-AT ve SPANTA’dan türetildiği belirtiliyor. Antik tiyatronun muazzamlığı içinde insan kendini adeta tarihi bir yolculukta hissediyor.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Serik


Antalya-Alanya yolu üzerinde, kuzey yönünde tabelalarını görebileceğiniz Aspendos Antik Kenti’ne giriş ücreti 50 TL. Müze kartı olanlar için ise giriş ücretsiz. Tarihi Aspendos Köprüsü ve tarihi su kemerleri de Aspendos Antik Kenti’ne çok yakın mesafede bulunuyor.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Serik



Serik’te ziyaret edilebilecek kültürel varlıklardan biri de Serik ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan, dev bir kayalık tepede konumlanmış Sillyon Antik Kenti. Antik zamanda Bergama Krallığı’na bağlı olan bölgenin en zengin kentlerinden Sillyon, bugün harabe ve bakımsız durumda olsa da konumu itibari ile etkileyici bir görünüme sahip. Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenlere bol malzeme veren Sillyon Antik Kenti’ne giriş ücretsiz.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Serik


Serik’e çok yakın mesafede bulunan Manavgat ilçesine bağlı Side Antik Kenti ve müzesi ve Köprülü Kanyon da bu listeye dâhil edilebilecek diğer güzellikler. Antalya turizm zenginlikleri bakımından ülkemizin en zengin şehirlerinin başında geliyor. Ilıman sonbahar günlerinde yaz günlerinin kalabalığına takılmadan, doğanın dinginliğini hissederek Serik ilçesinin güzelliklerini keşfedebilirsiniz.  

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Mehmet ALTAY
Mehmet ALTAY
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