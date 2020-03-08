Mart kapıdan baktırır festival ateşi yaktırır!

Kuklaların söyleyecekleri var

İzmir Uluslararası Kukla Günleri (5 - 22 Mart)



Dünyanın en ünlü kuklaları 14. kez İzmir’de sahnede olacak. Festivalin bu yılki sloganı; “Bir de kuklalardan dinleyin.” Etkinlik kapsamında ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka gibi 23 ülkeden 50 kukla tiyatrosu topluluğu 52 gösteriyi şehrin her yerine yayılmış 37 mekânda sahneleyecek. Programda her yaştan izleyiciye uygun hem ücretli hem ücretsiz etkinlikler var. izmirkuklagunleri.com







300 çeşit bira, yaşasın Barselona!

Barselona Bira Festivali (13-15 Mart)



2012 yılından beri düzenlenen festivalin adresi La Farga Alışveriş Merkezi. Festival programında bira kültürüne ait seminer ve yarışmalar ve yerli ve yabancı 300 çeşit biranın sunulduğu tadım etkinlikleri de var. barcelonabeerfestival.com







Kahveye dair ne varsa burada

Amsterdam Kahve Festivali (13-15 Mart)



Dünyanın en prestijli kahve festivallerinden biri de bu. Zuiveringshal West etkinlik alanında gerçekleştirilecek festivalin ilk gün programında sektör çalışanlarına yönelik söyleşiler var. Sonraki günler ise halka açık. Festivalde farklı markaların tadım etkinlikleri yanında kahve öğütme ve kahve yapma temalı yarışmalar da yapılacak. Bilet fiyatları 15 ile 38 euro (100-250 lira) arasında değişiyor. amsterdamcoffeefestival.com)









Bodrum’un lezzet buluşması

Bodrum Acı Ot Festivali (14-15 Mart)



Ortakent’te bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festival meraklıları için heyecan verici. Festival kapsamında kurulacak standlardan bölgeye özgü acı ot, baldıran, deli kenker, turp otu, tilkişen ve ada marulu gibi otları satın alabilirsiniz. Ayrıca bu otlarla hazırlanan yemekler de beğeniye sunulacak. Ayrıca Bodrum Yarımadası’nda yerli üreticilerin ürettiği sütten çökelek peynirine, zeytinyağından sabuna kadar özenle seçilmiş birçok ürüne ulaşma imkânı da var.

www.aciotfestivali.com

Kötülüklerden ateşle kurtulun

Las Fallas Festivali (15-19 Mart)



Her yıl mart ayında kutlanan, marangozların ve Valensiya’nın koruyucu azizi San Jose’yi anma şenlikleri Las Fallas boyunca sokaklar eğlenceye doyuyor. Bölgede yerel halk, baharla birlikte tüm güzelliklerin küllerinden yeniden doğacağına ve yakılan tüm kötülüklerin yok olacağına inanıyorlar. Her yıl kötü film karakterlerinin ve siyasi figürlerin dev heykellerini de bu inanışa gör yakıyorlar.







Dublin’e gitmek için duble neden

St Patrick’s Festival (17 Mart)



İrlanda’nın koruyucu azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Patrick’in ölüm yıldönümü olan 17 Mart’ta, bütün ülke yeşile bürünüyor. Kutlamaların merkezi Dublin, sembolü ise hayatı ve yeniden doğuşu simgelediğine inanılan dört yapraklı yonca. Festivalde tüm şehirlerin önemli yapıları yeşil ışıklarla aydınlatılıyor ve bir hafta boyunca sokak konserleri, çeşitli partiler ve eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.







Gelincikle gelen güzellikler

Mart Dokuzu Urla Ot Festivali (21-22 Mart)



İzmir Urla’da bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek festivalin adresi Urla Meydanı ve Özbek Köyü. Bu yılın teması “otların baş tacı” olarak tanımlanan gelincik otu; iki gün boyunca şerbeti, likörü, muhallebisi, kavurması ve böreğiyle yeme-içme tutkunlarına sunulacak. Festival süresince Özbek Köyü civarında ot toplama etkinlikleri de yapılacak.

Dansın yıldızları İstanbul’a geliyor

İstanbul Uluslararası Dans Festivali (25 Mart -13 Nisan)



Avrupa’dan Afrika’ya 50’yi aşkın ülkeden gelecek 250’den fazla dansçı Beyoğlu’ndaki Grand Pera Otel’de 20 gün boyunca dans edecek. Aralarında şampiyon isimler de var. Festival bünyesinde 9. Uluslararası Çocuk Dansları Festivali boyunca çocuklar ‘Hip-Hop’, ‘K-Pop’, modern dans ve zumba dans eğitimlerine katılabilecek. Bilet fiyatları 65 ile 110 euro (440- 745 TL) arasında değişiyor. istanbuldancefest.com









Afrika’nın en büyük buluşması

Cape Town Uluslararası Caz Festivali (27-28 Mart)



Afrika’nın en büyük organizasyonlarından biri olan festival, Güney Afrikalı sanatçıların yanı sıra uluslararası yıldızları da konuk edecek. Abdullah Ibrahim, Aus Tebza, Birdsong Ensemble, Elemental, Gabı Motuba, Jacob Collıer, Lady Zamar, PJ Morton gibi isimler bunlardan bazıları. capetownjazzfest.com







Koyları kadar otları da meşhur

Göcek Ot Yemekleri Festivali (27-29 Mart)



Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek festivalde, yörede yetişen otlar tanıtılıp, bu otlardan yapılan yemekler katılımcılara sunulacak. Etkinliğin ilk gününde ‘Yerel üretimin önemi’ başlıklı bir de söyleşi düzenlenecek. İkinci gün yöresel ot tanıma gezisiyle başlayacak ve otlu börekler ve ot çayları ikramları yapılacak. Son gün ise şeflerin katılımıyla yemek yarışması düzenlenecek.