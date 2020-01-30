Avusturya’nın keşfedilmeyi bekleyen şehri

Graz şehrinin ortasından Mur Nehri geçiyor. Çılgınlar gibi akan bu nehir şehri ikiye bölmüş durumda. Eski bölge ve son yıllarda gelişmeye başlamış yeni bölge. Eski bölge; Hauptplatz kısmında kalıyor, seyahatimizde ziyaret ettiğimiz birçok noktayla birlikte. Şehrin yeni yakasını ise ‘Kunsthaus Graz’ yani Modern Sanat Müzesi hareketlendirmiş, bu bölgeye yeni yeni kafeler, restoranlar açılmaya başlanmış.









Gezilecek yerler



Hauptplatz

Şehrin ana meydanı, yani göz bebeği. Hani ilk nereden başlasak diye düşünülen bir nokta vardır ya burası orası. Tüccarlar uzun yıllar önce ülkeye getirdikleri ürünlerini bu meydanda satıyorlarmış. Ve tatsız bir konu ama idamlar da bu meydanda yapılıyormuş.

Sporgasse

Ana meydan Hauptplatz’dan girebileceğiniz dar, kıvrımlı, dik bir cadde. Minik butik mağazaların yer aldığı bu caddede keşfedilecek birçok mağaza, kafe ve dar kapılardan girebileceğiniz minik avlular var.









Herrengasse

Sağlı sollu dükkân, restoran ve kafelerin olduğu şehrin alışveriş caddesi. Sonu Hauptplatz’a bağlanan bu caddede denk geldiğiniz kestanecilere uğramayı unutmayın, bu ülkedeki kestaneler gerçekten çok lezzetli.

Schlossberg Tepesi

Şehirde gün batımını nerede izlesek diye düşündüğünüzde gidebileceğiniz en keyifli adres. Adını 1000 yıl önce yapılmış kaleden alıyor. Ama adına aldanmayın kale yıkılmış, sadece kalıntıları var. Kaleyle ilgili efsaneler çok, gelmiş geçmiş en güçlü kale deniliyor, efsaneye göre bu kaleyi Napolyon bile alamamış. Bu zirvede göze en çok çarpan şey saat kulesi, şehrin simgesi haline gelmiş bu saatin önünde kısa fotoğraf kuyrukları bile oluşuyor. Şehirden 473 metre yükseklikteki bu tepenin manzarası tabi ki güzel, hele ki şanslıysanız ve gün batımında gökyüzü renkten renge bürünüyorsa… Şehrin bu yüksek noktasına yürüyerek ya da dik merdivenler kullanarak çıkmak istemezseniz Murinsel Köprüsü’nden sonraki köprünün çıkışında yer alan asansörü kullanabilirsiniz.









Kunsthaus Graz

Yazımın başında bahsettiğim yeni bölgeyi canlandıran yapı; şehrin modern sanat müzesi. Gündüz keyifle gezebileceğiniz müzenin gece ışıklandırılmış hali de oldukça güzel. Tüm bu süslemelerine rağmen tarihi dokuların içinden çılgınca çıkan modern yapıları sevemiyorum. Ufak bir not; müze pazartesi günleri kapalı, onun dışında 10.00-17.00 saatleri arasında açık.

Lendplatz ve çevresi

Yeni bölgenin en gözde noktalarından birisi Lendplatz. Yeni yeni kafelerin, restoranların açıldığı bu bölge modern sanat müzesinin arka sokaklarından başlıyor. Yürüyerek gezilecek dar sokaklar ve bölge keşfedilmeyi bekliyor.









Murinsel

Mur Nehri’nin tam üzerinde yer alan, “Burası da ne acaba?” diyeceğiniz modern görünüşlü yapı. Nehir manzarasında keyif yapmak, kahvenizi yudumlamak isterseniz Murinsel’in kafesi güzel bir alternatif olabilir.

Oper Graz

Şehrin opera binası. Avusturya denildiğinde operayı düşünmezsek olmaz. Yalnız ufak bir hatırlatma; kesinlikle izlemek istediğiniz bir oyun varsa biletinizi online olarak gitmeden önce mutlaka satın alın. Graz opera binası Stadpark’ın arka tarafında yer alıyor. Dilerseniz herhangi bir oyuna biletiniz olmasa bile 1899’da yapılan opera binasının içini gezebilirsiniz.









Graz Katedrali

Opera binasının arkasında yer alan katedral turunuzun bir bölümünde mutlaka karşınıza çıkacaktır. Viyana katedralleriyle kıyaslandığında sönük kalan bu katedralin dilerseniz içini de gezebilirsiniz.









Stadpark

Şehrin en keyifli, huzurlu noktalarından birisi, hele ki güzel bir havaya denk geldiyseniz.Yeşilliklerin içerisindeki sincaplar bu parkın en keyifli misafirleri.

Nerede Kaldık?

Biz tercihimizi şehrin merkezi noktalarından birisinde, Mur Nehir kenarında yer alan Grand Hotel Wiesler’den yana kullandık. Konum, dekorasyon ve personel olarak rahatlıkla tavsiye edeceğimiz bir otel.