Tatilcilerin fotoğraf çektirmek için yarıştığı yer: Dont Mahallesi ( Muğla)

Ülkemiz öyle cennet, öyle hazinelere sahip ki saymakla bitiremeyiz. Dont özellikle ülkemiz vatandaşları tarafından popüler hale geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırlarında bulunan bu yer şimdiden sosyal medyada viral olmuş durumda. Adı Yayla Esenköy'ken 2015 yılında imza toplanarak orijinal adı olan Dont'a tekrar kavuşmuş.









Aklınıza öyle bir yer getirin ki hem yaylası var hem sahili var bu yörenin. Sahilin ayrı yaylanın ayrı muhtarlığı var. ‘Dont testi’ yapımıyla tanınıyor. Burada uyuşuk insanlar için "Dont testisi gibi oturma” diye deyim bile var. Bu Dont tabelasına benim gibi küçük eklemeler yapanların sayısı az değil. Dont bu aralar ‘I don't know’a dönüşmüş. Bir gün yolunuz buraya düşerse siz de arabayı sağa çekmeyi ihmal etmeyin. Dontluların söylediği bir söz: "Dont yapar destiyi, çeylen giyer eskiyi"

Seydikemer tarihi ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir ilçe. Özellikle Saklıkent Milli Parkı ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Her yıl 500 bin üzerinde yerli ve yabancı turist Saklıkent'i ziyaret ediyor. Bunun dışında Letoon ve Tlos Antik Kentleri de UNECSO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor. Kültür turizme önem verenlerin Seydikemer'den tat alacağına inanıyorum.









Dont mahalle muhtarı Mustafa Köse de beldeyi "Aslında Dont, Fethiye'de 200 asırlık geçmişi olan bir mahalle idi. Buranın adını yaklaşık 25 yıl önce Esenköy olarak değiştirdiler. 2014 senesinde köylerin mahalle yapıldığı düzenleme getirilince biz de atalarımızın verdiği bu adı yaşatmak için Seydikemer ilçemizde bu yayla yerine Dont adıyla mahallemizi kurduk" diye açıklıyor.