Ege'nin mavi ve yeşil güzeli: Akyaka

Koyun kahvenizi, yaslayın sırtınızı tatlı bir duvara, çünkü sizi bir nehrin en baştan hayat verdiği bir sahil beldesine, o beldenin kendine has habitatına ve buraya uğrayan herkese bulaşan tarifsiz huzura şahit olmaya götürüyorum!



Ördek sesleri kulağınızda, Azmak’ın serin suları ayağınızdayken, sırtınıza da tatlı serin bir rüzgar alır mıydınız ?



Cevabı evet olanlar ve huzuru tam da böyle tarif edenlerle başlayalım Akyaka yolculuğumuza. Akyaka canım Ege’min güney kısmında, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı güzeller güzeli bir kasaba. İçinde ise bütün kasabaya can veren, iklimini, toprağını bitkisini güzelleştirirken kendi içinde de ayrı bir habitatı besleyen Azmak salınıyor.







Bölge kitesurf sevenlerin de gözbebeği çünkü yanı başında bir hediye gibi duran Gökova Körfezi kitesurfü öğrenmek için bulunmaz imkanlar sunuyor.



Rüzgara karşı değil; rüzgarla bir olarak, onunla dans ederek yaşayacağınız bir deneyim: Gökova Körfezi’nde Kitesurf Macerası

Akyaka’ya ikinci gelişim ve ilk gelişimde bir türlü başlayamamıştım Kitesurf’e. Zaten nedense boardlu tüm sporlara karşı bir telaşım, bir korkum vardı ve bu sefer bunu kırmaya kararlıydım. Tam da öyle oldu ve korkularımı bıraktım denize, uçurdum uçurtmamı, yasladım sırtımı rüzgara ve bıraktım kendimi Gökova’ya.







Akyaka’nın hemen yanı başında bulunan Gökova Körfezi sığ denizi ve zaman zaman çok güçlense de genelde öğrenenler için ideal hızda seyreden rüzgarıyla bu spor için özellikle yaratılmış bir alan gibi. Zaten kite plajında göreceğiniz kalabalığın neredeyse yarısı da kitesurf öğrencisi. Birçok kişi güvenli tabiat koşulları sebebiyle haklı olarak bu sporu burada iyice öğrenip, ilerlemek istediği noktada Alaçatı ya da Gökçeada gibi rüzgarı çok daha kuvvetli lokasyonlara gidiyor.







Kitesurf plajında bu eğitimi çok uzun yıllardır ustalıkla veren birçok okul var ve eğitim süresi yaklaşık 8 saat sürüyor. Yaklaşık 3 günde tamamlanan eğitimin ilk günü karada geçiyor, son iki gününde de denizde pratiklerinizi tamamlıyorsunuz.







Bu spora merak salan varsa diye size ortalama fiyatları da vermek istiyorum. Kite plajına giriş kişi başı günlük 60 TL. 8 saatlik kitesurf eğitimi 2000 - 2500 TL aralığında seyrediyor. Eğitimi tamamladıktan sonra ekipman kiralamak isterseniz de board, uçurtma, harness gibi tüm ekipmanları günlük 300 TL den başlayan fiyatlarla kiralamanız mümkün. Ekipmanı kiraladığınız kite okulunun konforunu da önemseyin, çünkü genelde bütün gününüzü geçiriyorsunuz.







Tüm tabiata ev sahipliği yapan Azmak



Denize, maviye olan aşkım aşikar ama bir yerin içinden buz gibi serin, coşkulu bir nehir geçiyorsa işler kesinlikle bambaşka oluyor. Toprağın ve tabiatın enerjisi bir başka yükseliyor ve bu enerji her bir canlıya da dokunuyor bence. Azmak da bugüne kadar gördüğüm enerjisi en yüksek nehirlerden biri.







Kenarına bir sandalye çekip ayaklarınızı sokmakla olmaz ama o enerjiyi almak için kendinizi buz gibi suya bırakmanız şart. O meşhur sözü bilirsiniz ‘başlarda biraz soğuk ama sonra alışacaksınız’ ve çıktığınızda belki hiç bir terapiden çıkarken hissedemeyeceğiniz huzuru çoktan kalbinize depolamış olacaksınız.







Akyaka’da Kalacak Yer Mevzusu

Bahsettiğim gibi ben Akyaka’ya ikinci kez gidiyorum ve daha önce kaldığım yer sirkülasyonu yüksek bir butik otel olduğu için bu sefer orada kalmayı tercih etmedim ve daha sakin, daha huzurlu ve daha izole bir yer için arayışa düştüm. İyi ki de düşmüşüm çünkü daha önceki yıllarda hiç bilmediğim bir işletmeyle tanıştım ve bu sefer Akyaka’daki sıcak, konforlu, huzurlu evimi bulmuş oldum.

Konforu ve Huzuru Buluşturan Bir Deneyim

Akyaka’da 5 ayrı lokasyonda bulunan Alp Suits, misafirlerine hem şık bir otelin konforunu, hem de sıcak ev ortamını bir arada sunuyor. Lavanta, Mandalin, Pinehill, Limon ve Safran isimli 5 tesisi olan bu aile işletmesi, misafirlerini 5 yıl önce ağırlamaya başlamış. Burada en çok beğendiğim şey, her tesiste sizi karşılayan, her biri 100 yıllık Anadolu kapıları oldu.





Dekorasyonundan, peyzajına kadar hem profesyonellerle hem de aile bireylerinin birebir dokunuşlarıyla şekillenen bu tesisin, Safran isimli suitinde kaldım ve size tek kelimeyle kusursuz olduğunu söyleyebilirim. Safranda sadece 3 daire bulunuyor ve her biri birbirinden şık dekore edilmiş.





Havuzu, tüm Akyaka’yı ayaklarınıza seren eşsiz manzarası ve muz ağaçlarıyla dolu keyifli bahçesiyle tadı damağımızda kaldı Safran’ın. Sunduğu tüm bu güzelliklerle 2 yıldır da The World Travel Awards ‘Country Apartments of The Year’ seçilmesine şaşırdım diyemem açıkçası.





Memleketin En Romantik Yürüyüş Yolu: Aşıklar Yolu

Akyaka’da kalbim tam şurada kaldı diyeceğim bir nokta yok çünkü açıkçası gezdiğim her yerde ayrı ayrı bıraktım bir parçasını. Ama Aşıklar Yolu… Kelimelerim yeter mi anlatmaya bilemiyorum açıkçası! Gittiğim her yerde, yaşadığım şehir dahil, kendime seçtiğim sokaklar vardır. O sokak benim olur ve bundan kimsenin haberi olmaz, sokakla benim aramda tatlı bir sır olarak kalır. Ama herkese bildirmek isterim ki, Akyaka seyahatimdeki o nokta benim için tartışmasız Akçapınar köyündeki yüzyıllık okaliptüs ağaçları ile dolu Aşıklar Yolu oldu. Muğla ile Marmaris’i birbirine bağlayan bu yol, her ne kadar kullanıma açık olsa da çok fazla bir araç trafiği bulundurmuyor ve gelenler de genelde fotoğraf çektirmek için bu yolu kullanıyor.







Size buranın hikâyesinden de bahsedeyim istiyorum biraz.1938 senesinde Gökova halkı ve muhtarın el ele vermesiyle dikilmiş bu ağaçlar. O yıllarda bataklık olan bölgede fazlaca sivrisinek bulunması sebebiyle sıtma salgını baş göstermiş. Köylüleri canından bezdiren sıtma birçok can kaybına neden olmuş. Muhtarın 7 tane kız çocuğundan 4'ü sıtma nedeniyle hayatını kaybetmiş. Muhtar da köy halkına bir söz vermiş; bu bataklığı kurutup sıtma hastalığına bir son verecekmiş. Muhtar köylülerle birlikte bu durumu valiye anlatmış lakin ağacı bulmak o kadar da kolay değilmiş. Bölgede yaşayan bir yazarın (nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı) devreye girmesiyle Avustralya'dan yüzlerce okaliptus fidanı getirtilmiş. Ağaçlar büyüdükçe bataklık kurumuş ve sivrisineklerin kökü kazınmış olmuş.

Akyaka’da Yeme İçme Mevzusu ve Karanfil Sokak

Akyaka’nın merkezi diyebileceğim, bütün restoranların, meyhanelerin, dondurmacıların toplandığı yer Karanfil Sokak. Akyaka’ya gelecek olanların en az 1-2 akşam buraya gelmelerini tavsiye ederim. Yemek konusunda da size burada önereceğim yerler olacak.

Ev Yemekleri için tartışmasız: Feriba

Hamburgerciler için: Big bite

Dondurma için Datça’dan beri peşimi bırakmayan keçimiz Pakizenin önderliğinde : Tekin Usta

Akyaka’ya gelip de Azmak kenarında bi akşam yemeği yemeden de olmazdı tabi, buradaki tavsiyemse: Azmak Restoran

Akyaka’nın olmazsa olmazı ise: Akçapınar Tostçusu







