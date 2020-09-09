Likya Yolu’nda keşfedilmeyi bekleyen güzel: Sidyma Antik Kenti

Antik kenti J. A Schonborn 1842 yılında, Rodos'a gitmek üzere kalkan bir gemiye yetişirken keşfetmiş. SI damgasıyla Sidyma'da bulunmuş olan Milattan önce 1. yüzyıla ait gümüş sikkeler, antik kentin Likya Birliği üyesi olduğunun kanıtı. Sidyma'dan günümüze kadar kalmayı başarmış Roma dönemine ait Artemis Tapınağı ve Tiyatrosu, farklı mimarisiyle kaya mezarları, hamam ve kilisesinin yanında bugün sütunlarıyla Dodurga köyünün Asar mahallesinin ortasında, mahalleye sahip çıkar edasıyla dimdik duran Stoa, antik kentin bütününü tamamlarcasına resimde yerini alıyor. Köyün ortasında bulunan Stoa ise bulunan kitabelere göre Cladius zamanında kendisine armağan edilmek üzere yapıldığının bilgisini bizlere veriyor. Harabenin üzerine inşa edilmiş köy evleri ne yazık ki kalıntıların üzerinde olduğu için zor görülebiliyor.









Şehir Bizans döneminde işgale uğramış



Efsaneye göre Marcianus işgal sırasında hastalanmış, tarlada güneş altında uyurken bir kartal gölgesiyle korunmuş ve sonrasında Sidymalılar tarafından iyileştirilmiş. Kartalın yapmış olduğu bu hareketi Marcianus'a ileride imparator olacağına işaret eden Sidymalılar haklı çıkmış. İlerleyen zamanda İmparatoriçe ile evlenen Marcianus imparator olunca Sidyma halkını ödüllendirmiş.









Buraya gelmişken Sidyma'dan dar bir patika yoldan yürüyerek orman kenarından Bel köyüne devam edebilirsiniz hatta öğlen yemeğinizi burada küçük bir pansiyonda yiyebilirsiniz.

Konaklama yapmak isterseniz Sancaklı yolundan Gey köyüne geçebilirsiniz. Gey'de Bel aksine bakkallar ve konaklama imkanları çok. Gey'den dik yamaçlardan oluşmuş yamacın altında muhteşem bir koyu olan bir rota izleyip Bel'e tekrar inebilir, manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Ya da Gemile Koyu’na bakan müthiş manzaralı patika yolu bulursanız saklı cenneti keşfetmiş olacaksınız…









Sidyma Antik Kenti dışında birçok sürpriz de sizi bekliyor