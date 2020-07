Yazın hem denizin keyfini çıkarıp hem eğlenceli bir spor denemek ister misiniz?

Hawaii’de keşfedilen bu spor, 90’lı yıllarda hızla Amerika kıtasında yayılmaya başlar. İngilizce adıyla ‘Stand Up Paddle Boarding’ kısaltılmış olarak SUP herkese hitap eden bir spor olmasıyla son 5-6 yılda dünyada yayılmış yeni bir trend haline geldi. Daha önce hiç denememiş olanların bile 10-15 dakikada kolaylıkla yapmaya başlayıp, suda zevkli dakikalar geçirebileceği kürek sörfü, macera severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.









Peki SUP nasıl bir spordur?

Kürek sörfü, rüzgâr ve dalga sörfünün aksine dalga veya rüzgâra ihtiyaç duymadan rahatlıkla ve profesyonellik gerektirmeden yapılabilen bir spor. Hafif dalgalı ya da durgun denizde ve göllerde kürek ve sörf tahtasıyla yapılan bu sporda denge hakimiyeti kurmak esastır. Yeni başlayanlar için daha rüzgârsız bir ortam ideal tabii ama seviyenize göre rüzgârlı ortamda da yapmak mümkün. Sörf tahtası üzerinde ayakta ya da dizleri üzerinde duran kişi dengesini korumaya çalışır ve küreği kullanarak ilerler. Kullanılan tahtalar rüzgâr sörfünde kullanılan tahtaya benzer fakat daha kalın ve şişirilebilen bir sörf tahtasıdır. Bu şekilde suyun üstünde daha kolayca durulabilir ve her yöne hareket edilebilir. Tahtanın kaymayı önleyen köpük bir yüzeyi vardır. SUP’ta kullanılan diğer ana malzeme olan kürek, kullanacak kişinin boyuna göre ayarlanabilir. SUP yapmak için board kiralayabilir veya çoğu tatil bölgesinde olan SUP turlarına katılabilirsiniz. Sörf tahtanız ve küreğiniz olduktan sonra suyun olduğu her yerde yapabileceğiniz bir spor.









Yeni moda: SUP Yoga



SUP yeni gelişmekte olan bir spor olmasına rağmen çeşitlenmeye ve diğer sporlar ile birleştirilmeye de başladı. SUP tahtası üzerinde yoga, fitness, meditasyon gibi spor ve aktiviteler yapılabiliyor. Bunlardan en keyiflilerinden biri benim de yeni deneyimlediğim SUP Yoga. SUP Yoga boyunca boardunuzu sabit bir yere bağlıyorsunuz. Hareketler deniz üzerinde karaya nispeten daha zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle pozdan poza yumuşak geçişlerle ve board üzerinde sizi riske sokabilecek duruşlara girmeden ortalama bir saatlik bir seans olarak yapılıyor.

Yoga yaparken açık havanın keyfini çıkarabileceğiniz sürekli dengenizi sağlamak zorunda olduğunuz için yoga hareketlerini yapmanın karaya nispeten değişik hissettirdiği çok eğlenceli bir deneyim. İzmir, Antalya gibi tatil beldelerinde SUP Yoga dersleri bulabileceğiniz gibi İstanbul’da Caddebostan Windsurf Center ve Büyükada’da SUP Yoga Island’da derslere katılarak bu değişik deneyimi yaşayabilirsiniz.









Şu anda dünyada hızla popülerleşen sporlardan biri olan SUP, minimum ekipman ile tüm dünyada dalganın olmadığı her türlü deniz, okyanus ve gölde yapılabiliyor. Bu kadar popüler olmasındaki neden ise tüm bedeniniz için çok iyi bir egzersiz olması ve çok hızlı öğrenilebilmesi. Yazın su üzerinde küçük keşif gezileriyle çevredeki doğayı ve koyları keşfederken aynı zamanda form tutmanızı sağlayan bu spora bu yaz şans verebilirsiniz.