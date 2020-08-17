Türkiye’de dalga sörfü yapabileceğiniz koylar

Yeni başlayacaklar için dalga sörfü

Sörf, belirli uzunlukta ve biçimde bir tahtanın üzerinde dalgalara karşı dengede durma sporudur. Zaman ve emek harcadığınız sürece bu keyifli sporu öğrenmenizde hiçbir engel bulunmuyor. Üstelik sörf öğrenmek için Türkiye’de temel eğitim veren okul ve hocalar bulunuyor. Dalgalarla birlikte hareket etmek için kondisyonunuzu yüksek tutmak ve egzersiz yapmak şart. Bir dalga için belki saatlerce bekleyeceksiniz fakat buna her zaman değecek. Özgürlüğü tattıracak bu spor bitmeyen bir arayış ve sürekli hareket halinde olmanız için ilham verecek. Dalga sörfünde ilerledikçe tüm dünyadaki dalgaları tanımak isteyeceksiniz. Şimdi, gelelim Türkiye’de sörf yapabileceğiniz yerlere...











Kocaeli-Babalı

Kandıra ilçesinde bulunan ve İstanbul’a iki buçuk saat uzaklıktaki Babalı sörf köyü, hem yeni başlayanlar hem de kendini geliştirmek isteyenler için oldukça ideal. Karadeniz’in dalgaları sörfe çok elverişli. Yılın birçok günü sörfe uygun dalgalar bulabiliyorsunuz. Diğer sörf noktalarının aksine burada konaklama yapabileceğiniz ve diğer sörf yapan insanlarla tanışacağınız Danube Surf House bulunuyor. Burada hem ekipman kiralıyabilir hem de dalga sörfünde uzman hocalardan ders alabilirsiniz. Bu şirin kasabanın diğer bir ilginç yanı hem milli sörfçüler çıkarması hem de kaymakamından, jandarmasına kadar birçok çeşitli insanın burada sörf yapması. Aynı zamanda Danube’nin surf akademesi çevrede yaşıyan çocuklara sörf öğretip yarışlara hazırlıyor. Mutlaka sörf rotanıza eklemeniz gereken bir lokasyon.









Antalya-Alanya

Akdeniz, Karadeniz’e göre daha sakin olsa da yılın belli zamanlarında sörf için mükemmel dalgalar bulabiliyorsunuz. Alanya aynı zamanda her yıl yapılan Türkiye Dalga Sörfü şampiyonasına da ev sahipliği yapıyor .Burada da sörf tahtası kiralayabileceğiniz Alanya Sörf Kulübü bulunuyor.









İstanbul-Şile ve Riva

Şile ve Riva’nın hem İstanbul’a yakın olması hem de yıl boyu dalga sörfüne uygun koşulların olması dalga sörfüyle ilgilenenler için büyük avantaj. Burada hem ileri seviye sörfçüler için de uygun dalgalar oluşuyor. Şile’de sörf tahtası kiralayabileceğiniz yerler olduğu gibi konaklama için de kamp alanı bulunuyor. Riva’da da sörf tahtası kiralamak için ve ders almak için Riva Surf House’a gidebilirsiniz.

Ek olarak Kilyos’ta da sörf dersi alabileceğiniz lokasyonlar arasında.







