Lezzetli yemekleri, etkileyici doğası, sakin şehir unvanı ve dalga sörfüyle: Ordu

Cittaslow (Sakin Şehir) Perşembe

Karadeniz otoyolunun hizmete girmesiyle Ordu’nun Kumbaşı sahiliyle Fatsa arasındaki şeritte doğa ve tarih tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir bölge ortaya çıktı. Perşembe bu güzergahtaki tek ilçe ve civarındaki Hoynat Adası, Yasonburnu Yarımadası ve Kilisesi gibi sayısız saklı kumsal bulunuyor. Cittaslow (Sakin Şehir) İtalyanca Citta ‘Şehir’ ve İngilizce Slow ‘Yavaş’ kelimelerinden oluşan Cittaslow 'Sakin Şehir' anlamında kullanılmakta. Cittaslow Ağı, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için 'Slow Food' hareketinden ortaya çıkmış bir kentler birliği. Küreselleşmenin yarattığı homojen mekanlardan biri olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı birliğe Ordu’nun Perşembe ilçesi de üye. Taze balıklarla beslenen, güler yüzlü insanların konukseverliğiyle sakin yaşamın ve doğanın tadını çıkarabileceğiniz bir yer.









Ordu’nun lezzetli yemekleri

Ordu mutfağı yörenin coğrafi özellikleri ve Karadeniz kıyısında yer almasından dolayı balık, sebze ve meyve yönünden çok zengin bir şehir. Ordu mutfağının gelişmesinde en büyük etkenlerden biri dağ, yayla, deniz kültürünün iç içe olması ve ekonominin balıkçılık, fındık, arıcılık, mısır tarımı ve yaylacılığa bağlı olması. Ordu’nun başlıca lezzetleri arasında, büyük özel bir ekmeğinin içine dövme sucuk ile yapılan ordu tostu, Ordu pidesi, mısır ekmeği, içinde birçok çeşit bitkinin olduğu, Karadenizlilerin şifa niyetine içtiği yöresel lezzet karalahana çorbası ve tabii ki taze balıklar bulunuyor. Dünyanın en çok fındık üreten şehri olan Ordu’dan fındık almadan dönmek de olmaz tabii.









Ordu’da dalga sörfü



Ülkemizde yeni gelişmekte olan dalga sörfü için Karadeniz çok fazla potansiyel arz ediyor. Her geçen gün yeni keşfedilen Karadeniz’deki sörf noktaları arasında Ordu sörf severler ve sörfe başlamak isteyenler için keyif verici bir şehir. Sörf yapabileceğiniz 6-7 koy bulunuyor. Sörf koylarına ulaşımın kolay olması ve yıl boyu dalga olması da artısı.

Ordu’da sörf yapmak istiyorsanız hem bilgi alabileceğiniz hem de ekipman konusunda destek alabileceğiniz ‘Mellow Turkey’ ile Instagram hesaplarından iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda bölge için çok yeni bir spor olan dalga sörfünü yerel halkın tanıması ve çocukların sörfe başlaması için de çalışmalar yapıyor Mellow Turkey.









Tabi Ordu’da yapılabilecekler bunlarla sınırlı değil. Yolunuz Karadeniz’e düşerse doğanın tadını çıkarıp yayla ve derelerde doğa yürüyüşü yapabilir hem de yöresel lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.







