Küçük, hesaplı, samimi ve lezzetli

Sırrı malzemesinde

Tarihi Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası / İZMİR

1955’te Adil Müftüoğlu’nun açtığı Çankaya’daki lokantanın başında şu anda üçüncü kuşak var. Yemeklerin lezzetinin yıllardır değişmemesinin sebebi, pişirme teknikleri ve malzemeden asla ödün vermemeleri. Her şey odun ateşiyle yanan kuzinede pişiyor. Yağ olarak sadece zeytinyağı, tereyağı ve kuyrukyağı kullanılıyor. Her gün 30 civarı farklı yemek çıkıyor. Mevsimin getirdiklerine göre tezgâhın üzerindekiler değişse de kuzu incik, tandır, elbasan tava gibi bazı lezzetleri her daim bulabilirsiniz. Ciğer sarma, güveçte işkembeli nohut, beğendili tas kebabı, gerdan kısmından uykuluk, mevsiminde kuzu etli şevketibostan burada yiyebileceklerinizden bazıları. Yemeğin üzerine mutlaka lor tatlısından yiyin. Erken saatlerde gidin çünkü saat 14.00’ten sonra çeşitler iyiden iyiye azalmaya başlıyor. (0232 483 32 34)





Kalburabastı yemeden dönmeyin

Kısmet Lokantası / BODRUM

Sadece yazın değil, her mevsim dolup taşan lokantalardan. Sahibi Orhan Dumanlı, yerel lezzetleri korumak ve daha çok tanıtmak için çalışan bir Bodrum sevdalısı. 1999’dan bu yana hizmet veren Kısmet’in tertemiz tezgâhında her zaman mevsimin en taze yerel lezzetleri var. Ege yemeklerini güveçlerde taş fırında pişiriyorlar. Keşkek, lokum pilavı gibi özel yemekler de çıkıyor. Cibes otu, pancar kavurma, karışık Ege otları tabağı, kadınbudu köfte, zeytinyağlı yaprak sarma bu aralar bulabileceklerinizden. Ayrıca zeytinyağıyla yaptıkları kalburabastı benim favorilerimden, size de tavsiye ederim. (0252 319 00 96)



Şiş köftenin yıldızı

Şişçi Ramazan’ın Yeri / ANTALYA

Antalya yerlilerinin en sevdiği lokantalardan. Korkuteli usulü yüzde yüz çebiç (bir yaşında keçi) etiyle yaptıkları Antalya şiş köfteyi yanında mutlaka yine yöreye özgü tahinli piyazla yemek gerek. Klasik olarak kabak tatlısı servis ediyorlar ama Antalya’nın meşhur yanık dondurmasını da unutmayın, mutlaka deneyin.

(0242 242 66 37)









Böylesi sadece evde pişer

Beğendik Abi Lokantası / URLA

Urlalı Handan Kaygusuzer’in eşi ve oğluyla birlikte işlettiği lokanta, Urla henüz adını bu kadar duyurmamışken bile iyi yemek sevdalılarının radarındaydı. Yakın zamanda yenilenen mekânda yiyeceğiniz her şey anne yemeği tadında. Ekmek dolması gibi sadece evlerde pişirilen yemekleri ara ara da olsa yapmaları çok kıymetli. Akşam saatlerinde de açık ama öğlen yemek çeşidinin daha fazla olduğunu söyleyelim. Kuzu etli enginar, etli Urla güveci, elbasan tava, yaprak ciğer, keşkek, Girit kabağı şu aralar bulabileceğiniz yemeklerden bazıları. Tüm bunların yanında karanfil, tarçın ve cevizle yapılan tam buğday ekmeği külürden yemeyi unutmayın.

(0232 754 20 71)









Her şey çorbayla başladı

Ayvalık Paşa Çorba / AYVALIK

İlk açıldığında sabahları başlayan servislerinde sadece işkembe, beyin, damar, paça, tavuk ve mercimek çorbası servis ediyorlarmış. Müdavimlerine daha çok alternatif sunabilmek amacıyla yola çıkıp menüye birkaç çeşit yemek ekleyince gerisi gelmiş. Mutfakta “Ustamız, annemiz” diye hitap ettikleri Sebahat Ömür var. Tatlılarsa Emine Hanım’ın ellerinden. Çorba çeşitlerinin yanında, kabak çiçeği dolması, denizbörülcesi, arapsaçı, zeytinyağlı enginar bu aralar bulabileceklerinizden bazıları. (0266 312 50 18)









Aile her daim işin başında

Cumhuriyet Lokantası / EDREMİT

Bölgenin en eski ve en bilinen esnaf lokantası. Başarısının sırrı yemeklerin yanında sahibi Mehmet Ali Gökpınar’ın salonda her daim güler yüzle müşterileri karşılayıp ilgilenmesi. Yıllardır birlikte çalıştığı ve mutfaktan sorumlu eşi Nuran Hanım’ı da unutmamak gerek. Küçük yaşlardan beri bu lokantada çalışan Mehmet Ali Bey, sabahın erken saatlerinde başlayan günlük alışverişten akşam saatlerine kadar dükkânın başında... Kuzu tandır, elbasan tava, kadınbudu köfte, kelle paça çorba, zeytinyağlı yemek çeşitleri ve bir de dönerleri çok lezzetli. (0266 373 10 76)









Kuru - pilav medarı iftiharı

Liman Lokantası / RİZE

1968’den bu yana hizmet veren restoran Karadeniz yaylalarına çıkmadan önce verilecek en lezzetli mola. Kuru fasulyesi ve tereyağlı pilavı dükkânın medarı iftiharı. “Bu kadar basit görünen bir yemekte bu olağanüstü lezzet farkı nereden kaynaklanıyor” diye sormayın çünkü bu konuda ser verip sır vermiyorlar. Et kavurma, karalahana sarması ve pide çeşitleri de var. Yemeğin üzerine bol fındıklı fırın sütlaç yemekse âdetten. (0464 217 15 68)



Gece açık esnaf lokantası

İmren Lokantası / ÇEŞME

Çeşme’nin ilk lokantası olan İmren, Yugoslavya’dan göç eden ve asıl meslekleri kadayıfçılık olan Abdurrahim ve Fadıl Kadagan kardeşler tarafından 1953’te açılmış. Pek çok esnaf lokantasının aksine burası gecenin geç saatlerine kadar açık. Tencere yemeklerinin yanında ızgara çeşitleri de bulmak mümkün. Kabak çiçeğinden papaz yahnisine yörenin en güzel yemekleri burada yapılıyor. (0232 712 76 20)