Karlar düşer...

Yeteneklerini geliştirenlere

ERCİYES, Kayseri



Pistlerin çevresinde ağaç olmaması sebebiyle fırtınalı havalarda biraz zor olsa da sezonun genelinde zevkle kayma imkânı sunuyor. Erciyes A.Ş.’nin pistlere, liftlere ve merkeze olan ulaşım yollarına yaptığı yatırımlarla ülkenin en donanımlı kayak merkezlerinden biri haline geldi. Farklı zorluk derecelerinde pistleri var.



İpucu: Kapadokya-Erciyes arası 45 dakika. Kapadokya’nın masalsı atmosferinde konaklayıp kayağa günübirlik gitmek de mümkün.



Gurme tavsiye: Uçağa gitmeden önce Çemen’s Gurme’ye uğrayıp pastırma, mantı

ve yöreye özgü daha birçok yiyeceği satın alabilirsiniz.



32 adet pist

Pistlerin yüksekliği: 2.100-3.360 metre

Pistlerin toplam uzunluğu: 58 kilometre

En uzun pist: 5 kilometre

Kapasite: 17 lift

Ulaşım: Kayseri Havalimanı’na 35 dakika, şehir merkezine 20 dakika mesafede.







Sosyal kelebeklere

ULUDAĞ, Bursa



Uludağ’da geç açılan sezonda pandemiye rağmen yapılan eğlenceler tepki topladı. Bu halde bile sosyal hareketliliğini sürdüren Uludağ, après-ski meraklılarına hitap ediyor.



İpucu: Yukarıya taşıyacak fazla eşyanız yoksa şehirden Uludağ’a araba yerine modern teknolojiyle yenilenmiş teleferiği kullanabilirsiniz. Kötü havalarda çok kişi bunu tercih ediyor.



Gurme tavsiye: Vaktiniz varsa İskender kebabı ve pideli köftenin doğduğu Kayhan Çarşısı’na gidip İdris’te köfte kebabı deneyebilirsiniz. İyi malzemeyle yapılmış geleneksel Türk lezzetleri içinse adresiniz Zennup olmalı. Unutmayın, bu ara hepsi sadece al götür servis vermekte.



24 adet pist

Pistlerin yüksekliği: 1.750-2.435 metre

Pistlerin toplam uzunluğu: 25 kilometre

En uzun pist: 2 kilometre

Kapasite: 16 lift

Ulaşım: Bursa merkeze 45 dakika uzaklıkta.







Kesintisiz kaymak isteyenlere

PALANDÖKEN, Erzurum



Toz karı, uzun kayak sezonu ve pistleriyle meşhur Palandöken ya da birkaç yıl önce verilen yeni adıyla Ejder 3200, 12 kilometre boyunca kesintisiz kayak keyfi yaşatıyor.



İpucu: Sway Otel’in aydınlattığı pistte gece kayağı yapılabiliyor. Otelin pandemi önlemleri de etkileyici. Genel alanlarda hava, hastane tipi filtrelerle saatte dokuz kere değiştirilip filtreleniyor.



Gurme tavsiye: Elde açılan ve bölgenin meşhur civil peynirleriyle yapılan nefis suböreği için adres Anadolu Suböreği. Telefonla otele servis de yapıyorlar. Cağ kebabı yemeden dönmem diyenler Gelgör’e uğrayıp ayaküstü yiyebilir ya da paket yaptırabilir.



22 adet pist

Pistlerin yüksekliği: 2.300-3.176 metre

En uzun pist: 12 kilometre

Kapasite: 16 lift

Ulaşım: Şehir merkezine 15 dakika,

Erzurum Havalimanı’na 30 dakika...







Epik coğrafya için

KARTALKAYA, Bolu



Yedigöller Milli Parkı, sakin şehir unvanlı Mudurnu ile Göynük, kayak merkezine 1-2 saatlik sürüş mesafesinde. Köroğlu Milli Parkı içindeki Kartalkaya, özellikle yeni başlayanlar ve orta seviyeler için ideal. Belki Uludağ kadar popüler

ya da Erciyes kadar iddialı değil ama ziyaretçilerine sunduğu butik atmosferle fark yaratıyor.



İpucu: Bölgedeki oteller şıklığıyla dikkat çekiyor. Kaya Palazzo ve Golden Key Kartalkaya verdikleri hizmetin yanında dağ evi atmosferiyle de diğer otellerden ayrılıyor.



Gurme tavsiye: Yol üzerindeki Berceste gibi tesislere uğrayıp yöreye özgü çimlenmiş buğday tatlısı ‘uğut’ ya da patatesli ekmek alabilirsiniz.



38 adet pist

Pistlerin yüksekliği: 1.850-2.200 metre

Pistlerin toplam uzunluğu: 40 kilometre

En uzun pist: 1.4 kilometre

Kapasite: 2 ana kayak alanı içinde toplam 18 mekanik tesis

Ulaşım: Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarına 2.5 saat; Bolu merkeze 38 kilometre uzaklıkta.







Kristal kar arayanlara

SARIKAMIŞ, Kars



Sadece Alp Dağları’na mahsus kristal kar özelliğine sahip Sarıkamış’ı sakin atmosfer isteyenler tercih ediyor.



İpucu: Ani Harabeleri ve Çıldır Gölü kayak merkezine 1-2 saatlik sürüş mesafesinde. Ani Harabeleri’nin karlar altındaki ruhani atmosferi bir başka etkileyici oluyor. Rengârenk süslenmiş kızaklarla Çıldır Gölü’nde dolaşmak, alacağınız keyfin yanında sosyal medyanıza ‘like garantili’ fotoğraflar sağlayacak.



Gurme tavsiye: Kars merkezde çarşı içindeki minik dükkânlara uğrayıp gravyer ve kaşar peynirinin yanında yüksek rakımlı yaylalarda üretilmiş ballardan satın alabilirsiniz.



34 adet pist

Pistlerin yüksekliği: 1.740-2.635 metre arasında

Pistlerin toplam uzunluğu: 25 km

En uzun pist: 3.5 km

Kapasite: 18 lift

Ulaşım: Şehir merkezine 45 dakika, Kars Havalimanı’na 50 dakika mesafede.







