Güneydoğu Asya’nın yükselen yıldızı

Vietnam doğal güzellikleri, tropikal iklimi ve sokak lezzetleriyle son dönemin en gözde destinasyonlarından biri. Eğer bu renkli ülkeye bir seyahat planlıyorsanız, bölgenin kültürünü ve zenginliğini daha iyi tanıyabilmeniz için size adım adım bir rehber hazırladım. Öncelikle kahvaltınızı yerel lezzetlerle yapın. Ardından Asya’nın en hareketli şehri olarak bilinen Ho Chi Minh City’yi (eski adıyla Saigon) rotanıza ekleyin. Eğer bahar aylarına doğru bir tatil planlıyorsanız mutlaka Nha Trang’a gidin. Başkent Hanoi’de kendinizi sokaklara atın ve keşfe çıkın.

Yüzde 42’si orman olan ülkenin biyolojik çeşitliliğine en iyi Ninh Binh’de tanık olabilirsiniz. Yorgunluğunuzu alması için bir Vietnam kahvesi içmeyi unutmayın. Ülkenin özel lezzetlerini denemeden de dönmeyin. Pho çorbası

Güne yerel lezzetlerle başlayın

Bir Vietnamlı gibi kahvaltı etmek istiyorsanız iki alternatifiniz var: Pho (Fo diye okunuyor) ve banh mi. Pho et suyu bazlı ve pirinç noodle ile yapılan bir tür çorba. İçine lime, soya filizi, çili biberi, mantar ve kişniş gibi otlar ekleniyor. Sığır eti (pho bo) ya da tavuk eti (pho ga) ile yapılan iki türü var. Çorbanın orijini Hanoi olsa da ülkenin tamamında içiliyor ve tabii bölgeden bölgeye içine katılan şeyler farklılık gösteriyor. Banh mi de Uzakdoğu’da görmeyi beklemediğiniz türde bir sandviç. Fransızlardan miras çıtır baget ekmeklerine ciğer pate sürüp tiftiklenip tel tel kızartılmış çıtır tavuklardan dolduruyorlar. Nha Trang

Şifalı çamur banyosunu deneyin

Vietnam Havayolları iç hatlar uçuşlarıyla ülkenin her noktasına zahmetsizce ulaşılıyor. Saigon’dan 45 dakikalık kısa bir uçuşla Nha Trang’a gidin. Burada The Anam Resort’ta kalabilirsiniz. Yerli sermayeyle yapılmış, müthiş gustolu, dünya standartlarında bir yer. Hiç üşenmeyin, sabah gündoğumunda uyanıp otelin önündeki uçsuz bucaksız plajda güneşin, denizin içinden yükselişini izleyin. Sadece seyahatinizin değil, hayatınızın en özel anlarından birini yaşayacağınızı garanti edebilirim. Ufak bir tekne seyahatiyle Hon Mun Adası’na gidin. Burada dilerseniz su sporları yapabilir veya turkuvaz denizin tadını çıkararak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Anakaraya döndükten sonra Thap Ba’ya gidip son derece steril havuzlara girebilir, şifalı çamur banyosunu deneyebilirsiniz. Edebiyat Tapınağı

Simge yapıları fotoğraflayın

Vietnam’ın başkentinde de görülecek birçok durak var. Önce Hanoi’nin Fransız Mahallesi’nde bir sabah yürüyüşü yapın. Hoa Lò Hapishane Müzesi’ne mutlaka uğrayın. Orada bölge sakinlerinin Fransız sömürgecilere karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesine tanık olabilirsiniz. Ayrıca binanın iç savaş boyunca birçok büyüleyici kullanımı hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Bir yürüyüş turu gölgeli plazaların etrafındaki şık butikleri, kitapçıları ve kafeleri de ortaya çıkaracak. Opera Binası gibi simge yapıları fotoğraflamayı ihmal etmeyin. Hâlâ sürdürülen eski geleneklerden biri olan Water Puppet Show’a mutlaka gidin. Kâğıt ürünleri satan Hang Ma ve gümüş için en iyi seçimleri bulacağınız Hang Gai caddelerinde turlayın. Ülkenin ilk ulusal müzesi olan ve şimdi edebiyat bilginlerine adanmış Edebiyat Tapınağı’nı da kaçırmayın. Süslü kırmızı ve altın ahşap işçiliği dikkatinizi çekecek. Şehrin canlı kaosuna geri dönmeden önce huzur bulacağınız bir yer. Bağımsızlık Sarayı

Dünyanın en kapsamlı

Vietnam Savaşı eserlerini görün

Ülkenin en büyük şehrine gittiğinizde, listenizdeki ilk yer Savaş Kalıntıları Müzesi olmalı. Burada dünyanın en kapsamlı Vietnam Savaşı eserleri koleksiyonunu görebilirsiniz. Ziyaret için birkaç saat ayırmanızı öneririm. Bağımsızlık Sarayı olarak da bilinen The Reunification Palace, Ho Chi Minh City’nin kalbindeki en önemli yapılardan. Burası 1975’te bir Kuzey Vietnam Ordusu tankının kapılardan içeri girerek savaşı sona erdirdiği yer. Vietnam’ın en büyük postanesi ve en eski sömürge yapısı olan muhteşem Saigon Merkez Postanesi, Ben Thanh pazarı ve Notre-Dame Katedrali de ziyaret edilmesi gereken diğer yerler. Şehrin gece hayatını yürüyerek keşfedin ve sokak yemeklerinin tadını çıkarın. Hanoi

Ninh Binh’in doğal güzelliklerini görün Ninh Binh



Hanoi’den 2,5 saatlik bir araba yolculuğuyla Ninh Binh şehrini de ziyaret edin.

22 bin hektardan fazla alana sahip Vietnam’ın en eski milli parkı Cuc Phuong, doğası ve bozulmamış ormanıyla bir ilham kaynağı olmasının yanı sıra hayvanların korunması anlamında da örnek teşkil ediyor. Yüzde 42’si ormanlık alan olan ülkenin biyolojik çeşitlilik ve ekoturizm için en önemli yerlerinden biri olan Cuc Phuong Milli Parkı şu anda yaklaşık 160 farklı hayvan türüne ev sahipliği yapıyor ve bunların 6’sı dünyada başka hiçbir yerde yok.

Kahve kültürünü keşfedin

Ülkenin kuzeyinde gelişmiş bir kahve kültürü var. Hanoi’ye gittiğimizde ilk dikkatimizi çeken kafeleri oluyor. Vietnam büyük bir kahve çekirdeği üreticisi ama robusta cinsi yetiştiriliyor bu topraklarda. Robusta’nın Arabica’ya göre asiditesi yüksek. Bu yüzden hafif ekşimsi, çekirdekleri daha yuvarlak. Vietnamlılar da bizim Türk kahvesi gibi çekirdekleri fazla kavuruyor. Robusta çok kavrulunca ortaya damağı zorlayan bir yoğunluk çıkıyor. Rahat içebilmek için demlemeye geçmeden fincanın dibine şekerli, yoğunlaştırılmış süt koyuyorlar. Böylece daha kolay içiliyor. Burası bir kafeler kenti ama siz yine de minik taburelerin üstünde oturup sohbet ettikleri geleneksel kahvehaneleri tercih edin. Hürriyet Lezzetli Hayat’taki köşemde Vietnam’dan döner dönmez ülkenin damağımda bıraktığı izleri yazmıştım. Orada da değindiğim gibi Hanoi’de kahveyi yumurtayla içiyorlar. Lezzeti şaşırtıcı derecede güzel. 2. Dünya Savaşı sırasında besleyici bir alternatif gıda yaratmak için bir Fransız tarafından icat edilmiş. Günlük taze yumurta birkaç dakika boyunca iyice köpürene kadar çırpılıp içine filtre kahve ve süt reçeli ilave ediliyor. Tadı krem karameli çağrıştırıyor. Giderseniz mutlaka deneyin. Com tam Goi cuon



Bu yemekleri tadın

Goi cuon (spring roll) Vietnam’ın en popüler yemeklerinin başında geliyor. Taze pirinç yufkalarının içine bölgeye göre değişen yeşillikler ve güneyde deniz mahsulleri, kuzeydeyse balık veya domuz eti sarılarak hazırlanıyor. Dışı pişirilmeden hazırlanan goi cuon’ları nuoc mam adlı balık sosuna bulayarak yiyorlar. Yoğun lezzetli bu sos, tuz yerine de geçiyor ve birçok yemekte kullanılıyor. Denemeniz gereken diğer lezzetlerse şöyle: Kırık pirinçle yapılan etli yemek com tam, yine kırık pirinçle yapılan tavuklu com ga, zerdeçallı et suyu ya da erişteyle hazırlanıp farklı proteinlerle sunulan mi quang (bir çeşit çorba) ve çıtır krep diyebileceğimiz banh xeo.