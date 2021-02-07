Gastronomik, butik ve romantik

Duayenin menüsü

Argos in Cappadocia-Kapadokya



Uçhisar’ın en fotojenik yerindeki otel, açıldığı günden bu yana kaliteli yemeğe önem verdi. Geçen yıl sektörün duayeni Rasim Özkanca’nın el attığı menüyle de yerel malzemeler ve yöresel yemeklerdeki iddiasını arttırdı. Argos Bağları’ndan vişneli yaprak sarma, mantar yahnili çemenli bonfile, kırmızı soğan turşusu ve yaprak ciğer, çömlek peynirli cevizli erişte ve yanında şehriyeli kavılca pilavıyla servis edilen bölgede yiyebileceğiniz en lezzetli testi kebabı menüdeki yemeklerden öne çıkanlar. Sevgililer Günü konukları otelde bir buket gülle karşılanıyor, odanıza geçene kadar çikolatalı çilek eşliğinde köpüklü içecekler ikram ediliyor. Gün içinde etkinlik arayanlar Bezirhane’deki özel çömlek atölyesine katılabilir. Biraz keşfe çıkayım diyenler de görkemli taç kapısıyla 13’üncü yüzyıl Selçuklu estetiğini günümüze taşıyan Hoca Mesut Kervansarayı’nı veya dünyanın en büyük yeraltı yerleşimlerinden biri kabul edilen Nevşehir Kalesi Tarihi Kaya ve Yamaç Yerleşimi’ni ziyaret edebilir.









Teruara şef dokunuşu

Bakucha-Kırklareli



Arcadia Bağları’nın içindeki Bakucha kurulduğundan beri sahipleri Özcan Arca ve kızı Zeynep tarafından işletiliyor. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda bölge çok fotojenik bir hal alsa da bugünlerde de şömine başında veya bağların arasında doğayla hemhal olup yürüyüş yaparak vakit geçirmek çok güzel. Sezonun sürpriziyse bu ayın sonuna kadar hafta sonları İstanbul Kuruçeşme’deki Alaf’ın mutfağı ve şefi Deniz Temel’in Bakucha restoranda pişiriyor olması. Böylesine kıymetli bir teruarın ürünlerine Alaf dokunuşu insana heyecan veriyor. Hafta sonu akşamları menü değişiyor. ‘Kırklareli pazarı’ adı verilen tabakta ıspanağın 9 hali, Kırklareli tuzu denilen, evlerde yapılan aromatik bir tuzla tatlandırılıyor. Öğlenleri açık ateşte bazen kuzu çeviriyor, bazen cağ kebabı yapıyorlar. Tatil dönüşü otelin bulunduğu Hamitabat Köyü’nün Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ndeki lezzetli etlerden ve sucuklardan almayı ihmal etmeyin.



Sade ziyafet

Simurg Inn-Ayvacık



Gerçek anlamda ‘nefeslenmek’ isteyenler için UNESCO tarafından sayılı biosfer alanlarından kabul edilen bir bölgeden daha iyisi olabilir mi? Simurg Inn, Kaz Dağları’nın batı ucunda, Çanakkale’ye bağlı Ayvacık ilçesinin Ahmetçe Köyü’nde. Ahmetçe’nin ve çevresinin en güzel taraflarından biri herkesin taş ev mimarisine sadık kalması. Gözünüzü tırmalayacak mimari örneklere rastlamak imkânsız. Gelelim yemeklere… Simurg Inn’de kendinizi mutfaktaki iki genç şefe, Seda Çetinkaya ve Luca Eyüboğlu’na emanet edin, gerisini düşünmeyin. Ayvacık’ın lezzetiyle meşhur etleri, Küçükkuyu’dan çıkan tazecik deniz ürünleri, bunlarla birleşen bahçenin aromatik otları, sebzeleri ve tabii ki bölgenin nefasetli zeytinyağları… Civardaki tek artizan peynir üreticisi İda Mera’nın peynirleri de otelde servis ediliyor. Vakit bulursanız Küçükkuyu’daki Adatepe Zeytinyağı Müzesi’ne de uğrayabilirsiniz.









Sanki Güney İtalya

Unique Hotel-Fethiye



Ülkenin büyük kısmı henüz kışı yaşarken size baharı vaat eden daha kaç şehir olabilir? Fethiye yazın ayrı güzel ama kışın güneşli havaya hasret kalanlar için birebir. Marinanın arkasındaki yamaçta kurulu Uniqe Hotel hem konumu hem de insanın içini açan modern Güney İtalya stiliyle etraftaki otellere fark atıyor. Hava yağmurlu da olsa kendi bahçe terasınızdaki taş jakuzide keyif yapabilirsiniz. Otelin restoranı Nude’da terasta yemek büyük ayrıcalık. Şef Abdullah İşcan’ın pazardan ve etraftaki küçük üreticiden aldığı ürünlerle hazırladığı nar ekşisi soslu karışık ot, kuzu kaburga dolması, deniz balıklarıyla yapılan tuzda balık menüdekilerden sadece birkaçı. Oralara gitmişken Fethiye merkezden 50 dakika mesafedeki Tangala Çiftliği’ni ziyaret edin. Önceden aramak kaydıyla yeni yaptıkları kocaman kamelyanın içinde nefis artizan peynirlerden tadım yapabilirsiniz.









Aşkın tatlı kırmızısı

Caeli-Eceabat



Devasa Porto Caeli bağları içindeki otel, açıldığı günden bu yana restoranıyla iddialı. Yemeğinizde kullanılan malzemeler aynı günün sabahı Çanakkale Boğazı’ndan tutulmuş balıklar, bostandan toplanmış sebzeler. Bu yemeklerin lezzeti, ‘gerçek’ ürüne olan saygınızı derinleştiriyor. Şef Hakan Açıl elindeki malzemeleri kullanmayı çok iyi biliyor. Sevgililer Günü için hazırladığı özel menüde kendi mandalarının sütüyle ev yapımı taze lavantalı peynir, orman meyveli ve yenilebilir çiçekli salata, Çanakkale Boğazı’ndan karavida, trüf yağlı taze kuşkonmaz ve ahududulu ateş kırmızısı tatlı var.







