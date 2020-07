Çeşme lezzet rehberi

BARBUN, FANGRİ VE LANGUST...



Çeşme Çiftlikköy’den çıkan barbunun tadı bir başka. Barbun kadar önemli bir başka Çeşme balığı fangriyi (bir tür mercan) de unutmayın. Ayrıca Kuzey Ege’de bol rastlanan lezzetli langustun ıstakoza göre en ayırt edici özelliği kıskaçlarının olmaması. Canbaba olarak anılan Caner Soner Göksel’in mekânı Istakozcu Canbaba, yıllardır ününü koruyor. Ferdi Baba da Alaçatı Port, Çeşme Marina ve köy içindeki farklı şubeleriyle (bir de İzmir’de yeni açılmış) hizmet veriyor. Restoran Bilsev Group tarafından iki yıl önce satın alındı ama anlaşmaları gereği Tevfik Bilsev ve Murat Kabak (eski sahiplerden) yönetiminde tüm mutfak ve servis ekibi halen işin başında. Deniz mahsullü erişte, balık kebap ve soslu ahtapot özel ilgiyi hak eden lezzetlerden. Bu arada İzmirlilerin Çeşme’deki balıkçı tercihlerinin başında, Çeşme merkezdeki Horasan Balık, Dalyanköy’deki Cevat’ın Yeri ve Plage Isolee’de iskele üzerinde servis veren Balıkçı Niyazi geliyor, aklınızda bulunsun.



İŞTAH AÇAN PLAJLAR



Momo içeri girebilmek için araya hatırlı insan sokulan en popüler Çeşme plajı. Menü danışmanlığını Carlo Bernardini’nin yaptığı Momo’da mutfağın başında başarılı şef Emek Demirtaş var. Meşhur karpuzlu mantıları her mecrada öne çıkmış olsa da ilgiyi hak eden çok fazla yemek var menüde. Lor peyniri, çörekotu, sumak ekşisi ve Ege otlarıyla hazırladıkları Pizza Burdan tek kelimeyle nefis. Madeo oldukça geniş bir menüyle hizmet veriyor. Taş fırınlarından çıkan her şey lezzetli ama deniz mahsullü ev erişteleri ve deniz börülceli karides özel ilgiyi hak ediyor. Mavi yengeç ve bıldırcını da menüde görünce insan Çeşme plajlarının ne kadar ayrıcalıklı olduğunu düşünmeden edemiyor. Cove Aya Yorgi de bu yaz menüsüne pek özenmiş. Mutfak danışmanlıklarını Ali Dövenci yapınca TRC American Diner da bu vesileyle Çeşme plajlarına inmiş. Kumruları çok iyi, peynir ve sucuk ekleyerek yorumladıkları Macaristan’ın sokak yemeği langos, deniz sonrası hamur ihtiyacına birebir. Ayrıca Butterfly pastanesinin birkaç ürünü de tatlı ihtiyacınız için menüye dahil edilmiş.









GÖZDE RESTORANLAR



Kumquat’ın mutfağında Uzakdoğu restoranlarında tecrübe edinmiş genç bir şef var. Yansımalarını menüde görüyoruz. Ördek roll ve kokoreç taco bir daha sipariş verdirecek kadar lezzetli. Ana yemek alternatifi az ve öz. Pancar soslu ve cibes otlu dil balığıyla patlıcan, Enginar püresiyle sunulan kuzu karski...



Viento Otel’in bahçesindeki Sota, yine otel tarafından işletiliyor. Çeşme’nin karides, langusta ve karavidasının yanında ıstakoz, istiridye ve vongoleleri havuzdan canlı seçerek pişirtebiliyorsunuz.



Alavya Otel’in pazar brunch’ları her daim gözde. Melih Teksen ve restoranı Agrilia bu yaz da hafta sonları Alavya’nın içinde servis vermeye devam ediyor.



Meftun, merkezdeki yüksek sesli mekânlara sempati duymayan taraftan olsam da, yemekleri ve şık dekoruyla es geçemediğim bir yer. Tam tekmil fava, çıtır Girit kabak, Meftun usulü ciğer gibi tatların olduğu fiks bir menü sunuyorlar.









KLASİKLER



Dost Pide: Bu yıl sadece Ilıca’da hizmet veriyor. Yedi kuşak Çeşmeli Reşat Akbaykal’a ait. Kelle peyniri, kopanisti gibi bölgeye has lezzetleri bir de ondan dinlemek gerek. Kelle peynirli köy yumurtası çok lezzetli. Sekiz çeşit otu karıştırarak yaptıkları pideyi denemek gerek.



Kumrucu Hüseyin: Ilıca’daki Kumrucu Hüseyin favorimiz olmaya devam ediyor. Kumrunun sucuğu Tire’den, eski kaşarı Kars’tan geliyor. Katkısız nohut mayasından yapılmış kumru ekmeği kullanıyorlar.



Rumeli Pastanesi: Sakızlı ürünleri vazgeçilmezlerimizden. Hüseyin Mersin ve oğulları tarafından işletilen mekân, 1945’ten bu yana açık. Rumeli’nin sakızlı dondurmasının lezzet sırrı basit; yüksek kalite keçi sütü ve doğal salep. Ovacık kavunu, Çeşme limonu ve Tire karadutu da diğer çeşitler.



İmren: Evde hazırlanmışçasına lezzetli Ege yemekleri için adres İmren Lokantası. Kabak çiçeğinden papaz yahnisine yörenin en güzel ev yemeklerini yapan İmren, Çeşme’nin en eski lokantalarından.



ES GEÇMEYİN



Arpege Patisserie: Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin en iyi pastanelerinden. Sahibi Metin Saruhanlı, Fransa Ferreira’da eğitim almış. Sütünü, karadutunu Tire gibi üretim kalitesi yüksek yerlerden alıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan hazırladığı kavanoz ürünleri, makaron ve dondurmaları muhteşem.



Noni’s House: Ovacık Köyü Çeşme’nin en güzel yerlerinden. Selin Solmazer’in yeşillikler içindeki bağı ve bahçesi, ev yapımı reçel ve zeytinleri, atölye çalışmaları ve keyifli sohbeti için tercih edebilirsiniz.