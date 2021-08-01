Bir ada masalı: Gelincik şerbeti ve orijinal bademli kurabiye

Yıllarını sektöre vermiş deneyimli şef Aydın Demir bu yaz Alaçatı’da yeni açılan Cherie’nin mutfağının başında. Anadolu mutfağını iyi bilen ve bu alandaki birçok tanınmış restoranı yöneten şef “Pazara çıkmadığım sürece yerel ürün bulamıyorum. Ege’de bile yerel malzemeye ulaşmakta zorluk var” diyerek çok önemli bir noktaya parmak basıyor.

Aydın Demir’i çoğu kişi iyi bir Türk mutfağı şefi olarak bilir. Konyalı ve Feriye başta olmak üzere birçok restoranın başında yıllarını geçirdi. Ama aynı zamanda uzun yıllar Sıraselviler’deki Changa’nın da başındaydı.

Changa’nın Sıraselviler’deki yerini gastronomi meraklıları çok iyi hatırlar, özellikle de 40 yaş üzeri olanlar. Hatta şimdilerde pek moda olan dünya sıralamalarının en ciddiye alınanlarından birinde dünyanın ilk 50’si arasında 39’uncu olarak yer almışlıkları bile vardı.



Tarhun soslu provencale enginar

BÖLGEYE UYUMLU VE ŞIK

Bu yaz Aydın Şef de Alaçatı’ya transfer olanlardan. Caddebostan’daki Neni Brasserie gerek menüsü gerekse fiyatları ve servisiyle benim için sadece karşının değil, İstanbul’un en iyi brasserie’lerinden biridir. Neni’nin sahipleri Ayhan Güneş ve Mustafa Taşan, Alaçatı bölgesinin tecrübeli işletmecileri Başak-Ozan Balaban ile birlikte Cherie’yi açtılar. Mutfağı da Neni’nin de mutfak danışmanı olan Aydın Demir’e emanet ettiler.

