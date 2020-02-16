Ağızda tat bırakan havaalanları ve yemek alışkanlıkları

Her ne kadar bazılarının yüksek fiyatlarından şikâyetçi olsak da havaalanında ‘iyi yemek’ yükselen bir trend. Hele de alana erken gittiyseniz ya da bir aktarmanın bekleme sürecindeyseniz vakit geçirmenin en keyifli yollarından biri, bir restoranda yayılmak. Geçen yıllarda yapılan bir araştırmaya göre insanların restoran seçimini etkileyen üç faktör var: Temizlik, yemek kalitesi ve geneltatmin... Bu seçimi en az etkileyen faktörler ise yeni deneyim merakı, dekorasyon ve atmosfer. Bu da gösteriyor ki havaalanı tüketicilerinin yemek seçimleri restoranların yeni deneyim sunmalarına ya da şaşaalı bir dekorasyona bağlı değil. Yemek yeme motivasyonu incelendiğinde; restoranın çekiciliği ve tüketici mutluluğu arasında bir bağ olmasına karşın mantıklı fiyatlandırma, yemek yeme süresi, servis kalitesi, personelin tavrı ve profesyonelliği önem kazanıyor. Yemek seçimlerinde zaman da çok belirleyici oluyor. Havaalanı müşterileri çoğunlukla tek başına seyahat eden kişiler. Bu da demek oluyor ki; burada tüketiciler restoran seçimlerini tamamen kişisel tercihleri doğrultusunda gerçekleştiriyor. Peki kim ne yiyor, ülkelerine göre insanların yemek tercihleri nasıl?

BTA şu anda havaalanı restoranlarında herkesin en bildiği, tanıdığı ve güvendiği markalara sahip. Tadında Anadolu ve Cakes&Bakes en bilinen restoranları. 16 ülkedeki 18 havalimanına yiyecek ihraç ediyorlar, 350 adet satış noktaları ve bunların 9’unda ayrıca operasyonları da var. Operasyonlardaki hizmetlilerden gelen gözlemler ve düzenli yaptırdıkları anketlerden çıkan bilgiler şöyle:

Amerikalılar: En cana yakın müşteriler, her türlü mutfağı seviyorlar, en kolay onlar ikna ediliyor, iyi bahşiş veriyorlar.

Avrupalılar: Hassasiyetleri var. Örneğin Fransızlar kendi mutfağına yakın mutfakları arıyor. Japon mutfağına çok ciddi merak ve ilgileri var.

Uzakdoğulular: Kendi mutfaklarına çok bağlılar. Genellikle suşi ve ramen tercih ediyorlar. Eğer ‘YO! Sushi’de değillerse diğer mekânlarda mutlaka pilav tercih ediyorlar. Sevdikleri yeri birbirlerine haber veriyorlar, referans onlar için çok önemli.

Ortadoğulular: Döneri çok seviyorlar ama mutlaka üzerine bir sos, yanına da humus mütebbel gibi bir şey istiyorlar.

Çinliler: Kapıda Çince ‘Hoş geldiniz’ yazısı, kırmızı fener ve sıcak su bulunan her yere koşarak giriyorlar. Masa üzerinde soya sos bulunması onlar için çok önemli. Hiçbir şey bulamazlarsa pilavın üzerine çorba döküp yiyorlar.

İtalyanlar: Kadınları ne yerse yesin sadece lezzet arıyor. Özellikle pizza ve makarna tercihleri yok çünkü kendi ülkeleri dışında hiçbir yerin pizza ve makarnasını beğenmiyorlar. Bu nedenle daha çok yöresel yemek tercih ediyorlar. Erkekler ise televizyonda maç ya da haber izlemek istiyor. Eğer bulundukları yerde televizyon yoksa telefonlarından izliyorlar ve genellikle set mönü tercih ediyorlar.

İngilizler: Ne yerlerse yesinler yanında ya da ortaya mutlaka patates kızartması alıyorlar.

İsrailliler: Falafele bayılıyorlar ve genellikle tavuk eti tercih ediyorlar ama özellikle organik ya da serbest dolaşan olmalı.

Alman ve Belçikalılar: Özellikle erkekler kendi biralarından görmek ve tüketmek istiyor.

Türkler: Çoğunlukla popüler mekânları seçiyor, trendleri takip ediyorlar.

Yola çıkmadan probiyotik alın, yağdan kaçının

Beslenme uzmanı diyetisyen Güneş Aksüs uzun yola çıkacak yolculara yeme-içme konusunda şunları tavsiye ediyor:

-Midenizi çok doldurmayın, ağır soslu ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Hava koşulları nedeniyle, seyahat edeceğiniz aracın sallaması sonucu bulantı ve kusma olabilir.

-Seyahat saatlerini göz önüne alarak, yolda uyuyabilmeniz için aşırı kafein yüklemesi yapmayın.

-Bebekli ya da çocuklu bir yolculuk olacaksa, onlara uygun seçenekleri de düşünmek lazım. Yulaflı ve meyveli barlar size de çocuklara da uygun olabilir. Şekerli, aşırı tuzlu ve yağlı yiyecekler seyahate uygun değil. Yanınıza kutu süt ve paket kuruyemiş almayı da unutmayın.

-İyi yıkanmamış olduğunu düşündüğünüz salatayı yemeyin, yolculuğunuz zehir olur.

-Aşırı susamanıza ve vücudunuzun su tutmasına yol açacak tuzlu yiyeceklerden (turşu, tuzlu zeytin, salamura, tuzlu şarküteri, tuzlu kuruyemiş, tuzlu galeta vb.) kaçının.

-Seyahat döneminde, öncesinde ve sonrasında probiyotik takviyesi almanızı özellikle öneririm.