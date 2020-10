Adana’yı kebap dışında tanımanın yolları

Uzun mesafeli seyahatleri özlediğimiz kadar seyahat etmemize vesile olan güzel şeyleri de özledik. Mesela içi dolu dolu olan, sadece yemek yediren değil, panelleri, söyleşileri ve atölye çalışmalarıyla da bizi doyuran festivalleri. Adana Lezzet Festivali gibi... İşte tam da bu yüzden bir anda yeme-içme meraklılarının odak noktası haline geldi önümüzdeki hafta yapılacak olan bu dijital etkinlik. Pandemi önlemleri doğrultusunda fiziksel bir buluşma olmayacak ama Adana’nın geleneksel mutfak zenginliklerini yansıtan mutfak atölyeleri, gastroşovlar, söyleşiler ve panelleri belki de öncesinden çok daha geniş kitleler izleyebilecek.









Tanınmış şeflerden çevrimiçi atölyeler



Festival 9 Ekim’de Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehir protokolü ve konuklar tarafından mangal ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Ardından Cüneyt Asan, Adanalı ustalarla birlikte bir ‘et gastroşov’ gerçekleştirecek.



10 Ekim’de kadın şeflerimiz Sahrap Soysal ve Ebru Baybara Demir, Adanalı kebap ustası Melek Kıyan eşliğinde ‘Adana Kebabına Kadın Eli Değdi’ yemek atölyesiyle güne başlanacak. Şef Hazer Amani, Bedia Gücüm ile birlikte Varda Köprüsü önünde yöre malzemeleriyle yemek yapacak. Yöresel yemek atölyelerinin yanında, ‘Yenilikçi mutfak sanatlarında sırada ne var’, ‘Postpandemi döneminde tarım ve gıda’ ve ‘Dijital gastronomide geleceğe bakış’ söyleşileri düzenlenecek.



11 Ekim’de şef Yunus Emre Akkor ve Nurşen Aksoy Anavarza’da yemek atölyesi gerçekleştirecek. Adana yemeklerine ve yöresel malzemelere farklı bakış açıları getiren uygulamaların dışında ‘Pandemi sonrası gastronomi turizminde sürdürülebilirlik’ ve ‘Gastronomi şehri olmak’ başlıklı konuşmalar dinlenebilecek. Ayrıca iki gün boyunca şef Türev Uludağ, Perulu şef Bruno Santa Cruz ve İtalyan şef Matteo Bertuletti ile birlikte lezzet durakları gezisiyle yöreye özgü ürünlerin hasat ve üretim süreçleri ve sokak lezzetleri videoları izlenebilecek.



Adana Lezzet Festivali, YouTube @adanalezzetfestivali01 Instagram @adanalezzetfestivali Facebook @lezzetfestivaliadana hesaplarından yayımlanacak.



Nerede, ne yiyelim?



Adana’da her ustanın kebabı ayrı lezzette, gelin bu kez kebap dışında öne çıkanlara bir bakalım...









Apranti’de közde içliköfte: Fatih Cavlak Usta’nın Yüreğir’deki kebapçısı şişe geçirerek ızgarada pişirdiği içliköfteyle dikkatleri çekiyor. Evde kız kardeşinin yaptığı içliköftenin dışında bulgur ve tosun (erkek inek) eti var, iç harcında da kuzu eti kullanılıyor. Dışı normale göre biraz daha kalın olan köfteler kaynar suda şoklanıp donduruluyor. Pişimden önce buzluktan çıkarılıp dışı yumuşadığında şişlere diziliyor ve mangalda ağır ateşte pişiriliyor.



Tarihi Öz Asmaaltı’nda güveç: 1948’de kurulan lokantanın kebabı çok iyi ama başka hiçbir yerde bulamayacağınız güveç burayı ayrıcalıklı adresler listesine sokuyor. Acısı alınmış minik topak Adana patlıcanları kalın toprak güvecin altına ve kenarlarına sıkıca diziliyor. Erkek koyundan incik eti, sarımsak ve kapya biber yerleştirilip en üste tekrar patlıcan diziliyor. Fırının koltuk dedikleri en köşe ve soğuk kısmında dört saat boyunca pişiyor.



Hake’de tavuk şiş: Mersin yolunda, ağaçlıklı güzel bir bahçede hizmet veren Hake’de bir Adana klasiği olarak masaya oturduğunuz an siz sipariş etmeden önünüze türlü salata geliyor. Burada kebap, et şiş, lahmacun var ama farklı bölümlerini farklı baharat karışımlarıyla ‘avcarlayarak’ yani harmanlayarak ızgarada pişirdikleri tavukları en özel lezzetleri.









Ciğerci Memed Usta’da ciğer: Kazancılar Çarşısı’ndaki Memed Usta, her sabah saat 4’te kesimhanelere gidip karaciğer, akciğer ve dalak alışverişini kendi yapıyor. Izgara ciğer ve karışık baharatlı sakatat kavurması çok güzel. Kuyrukyağı kullanmadan sadece kaburga eti ve yağıyla yaptığı kebabı da denemeye değer.



Önbaşılar’da çiğköfte: Kebabı elbette çok iyi ama 83 yaşında olan ve 50’yi aşkın yıldır Onbaşılar’da çalışan İsmail Cambaz’ın elinden çiğköfte yemek ayrıcalık. Bu aralar pandemi sebepli dükkâna gelemese de umuyoruz ki onu yine tezgâhın başında görürüz.



Ceyhan Ocakbaşı’nda timsah: Özellikle akşam gidilebilecek nezih bir kebapçı. Kaburgayı bütün halde, üzerini çizerek, çok zayıf közün üzerinde neredeyse yarım saat kadar, adeta tütsüleyerek pişirip ‘timsah’ adını verdikleri et mutlaka denenmeli.

Gece Rıza, gündüz Levent’te börek: Bu şehirde gece ve gündüz börekçisi diye bir kavram var. Ünü şehir dışına taşıp markalaşan Levent Börek iki şubeyle hizmet veriyor. Dışı baklava hamuru gibi çıtır, içi suböreği gibi yumuşak ve bolca peynirli yapılıyor. Bol yağda sürekli tersyüz ederek böreğini pişiren Rıza Usta’nın dükkânıysa sadece akşamdan sabaha hizmet veriyor.