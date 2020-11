Masalsı bir ortamda doğayla baş başa

Evliya Çelebi’nin notlarında geçen, 2018’in mart ayında Türkiye’nin 15’inci cittaslow’u (sakin şehir) ilan edilen Mudurnu, sonbahar gezisi için yönünü Bolu’ya çevireceklerin rotasına eklemesi gereken bir güzellik... Mudurnu denince aklımıza ilk olarak yörenin nam salmış lezzetli tavukları gelse de ilçenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri gezginleri fazlasıyla memnun etmeye yetiyor. 700 yıllık bir gelenek olan ‘ahi duası’nı izlemek de unutulmayacak bir deneyim. Eski Türk evleri mirası oldukça zengin bir ilçe olan Mudurnu, bu özelliğiyle kentsel sit alanı ilan edilmiş. Sivil mimarinin en güzel örneklerini bir arada görebileceğiniz ilçeyi gezmeye Mudurnu’yu tepeden görebileceğiniz Saat Kulesi ile başlamak en güzeli... 1890’da yapılmış bu kuleye, yürüyerek ve Doruk Kafe tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz.









Tarihi çarşıları gezin

Mudurnu’nun merkezinde birbirine paralel dört sokak var. Arasındaki geçişlerin merdivenle sağlandığı sokaklardan biri Orta Çarşı, diğeri ise Demirciler Çarşısı... Hediyelik eşya alışverişinizi bu çarşılardan yapabilir; bolca fotoğraf çekebilirsiniz. İlçede yüzyıllara meydan okuyan çok sayıda konak, cami ve hamam var. Yıldırım Beyazıt Camisi, Kanuni Sultan Süleyman Camisi ve Yıldırım Beyazıt Hamamı tarihi değerleriyle ilk göze çarpanlar arasında... Mudurnu Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği’nin 2010’da açtığı Pertev Naili Boratav Kültürevi ise Mudurnu’nun tarihine yolculuk yapabileceğiniz eski eserler ve antika eşyalarla dolu tam bir kültür yuvası. Çağdaş ve yenilikçi yüzünün yanı sıra gelenek ve göreneklerine de sıkı sıkıya bağlı olan Mudurnu halkı, yüzyıllar öncesinden kalan bir geleneği de hâlâ sürdürüyor: Ahi duası. Her cuma günü, cuma salasının akabinde Demirciler Çarşısı ve onun hemen paralelindeki Orta Çarşı’da dükkânların önüne çıkan esnafın katılımıyla gerçekleştirilen bu dua, Mudurnu’da 700 yıla yakın bir süredir devam ettiriliyor.









Kamp ve piknik için ideal



Mudurnu’ya bağlı Tavşansuyu Köyü sınırları içindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı, doğaseverlerin son yıllardaki kaçış noktalarından biri... İlçeyi gezip buraya geçebilirsiniz. Sarıçam, karaçam, göknar, kavak, çınar, ıhlamur gibi pek çok ağaç türüne ev sahipliği yapıyor. Adından da anlaşılacağı üzere burası bir zamanlar sülüklerin yaşam alanıymış ancak göle sonradan bırakılan balıklar nedeniyle sülük nesli tükenmiş. Heyelan gölü olması sebebiyle bazı bölgelerinde ağaçların gövdelerinin göl sularının altında kaldığı Sülüklü Göl, bu özelliğiyle fotoğraf tutkunlarına da muhteşem bir görsellik sunuyor. İçinde herhangi bir tesis ya da işletme yok ancak yine de Sülüklü Göl Tabiat Parkı, uzun yürüyüşler, kamp kurma ve piknik için ideal.



Yel değirmenleriyle ünlü



Bolu’nun güzellikleri say say bitmez. İlin, kentsel sit alanı ilan edilen bir başka ilçesi de Göynük. Burada yine muhteşem sadelikte Çubuk Gölü karşılıyor sizi. Gölün en dikkat çeken özelliklerinden biri etrafındaki eskimeye yüz tutmuş yel değirmenleri... 2005’te ‘Aynalar’ isimli dizi çekimlerinde kullanılmak üzere gölün etrafına inşa edilen yedi adet yel değirmeni bugün atıl durumda olsa da hem bölge turizmine katkı sağlıyor hem de görsel açıdan etkileyici bir görüntü sunuyor. Masalsı bir ortamda doğayla baş başa keyifli birkaç saat geçirmek isteyenler Göynük’e 11 kilometre mesafedeki Çubuk Gölü’nü de listesine ekleyebilir.









Bir tabiat harikası



Bolu şehir merkezine 13 kilometre mesafedeki Gölcük Tabiat Parkı, huzur veren atmosferi, kayın, gürgen, çam gibi pek çok ağaç türünü bir arada göreceğiniz yeşil alanları ve yapay göletiyle Bolu’nun bir diğer tabiat harikası... Tabiat parkının içinde restoran ve kır evi gibi tesislerin yanı sıra konaklama imkânı sunan bungalov evler de var. Tabii ziyaretçiler kendi yiyecek içeceklerini getirip tahta masalarda piknik de yapabiliyor. Girişin ücretli olduğu, haftanın 7 günü, 24 saat açık olan Gölcük Tabiat Parkı, ailenizle ya da arkadaşlarınızla doğanın içinde huzurlu bir gün geçirmek için ideal. Bu arada pek çoğumuzun Gölcük Tabiat Parkı fotoğraflarından aşina olduğu, mimarisiyle göz okşayan göl kenarındaki o ev, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Devlet Konukevi olarak hizmet veriyor. Bu nedenle evin olduğu bölüme ziyaretçilerin geçmesine izin verilmiyor. Ancak konukevinin uzaktan görünümü bile ziyaretçileri kendine hayran bırakmaya yetiyor.









Bunları da görün



Seben Kaya Mezarları, Saraycık Göleti ve Sünnet Gölü zamanı bol olanların mutlaka görmesi gereken diğer önemli yerler arasında.

Ayrıca soğuk havalarda bedeninize iyi gelecek kaplıca, hamam ve banyolar da Bolu’nun olmazsa olmazlarından...