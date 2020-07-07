Bu yaz Kalkan’ı keşfetmenin tam zamanı…

Yüzyıllar önce Herodot’un “dünyada yıldızlara en yakın yer” olarak tanımladığı Kalkan, Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı şirin mi şirin bir sahil kasabası. Gerçekten de burada gece olduğunda elinizi uzatsanız dokunabilecekmişsiniz kadar yakın hissediyorsunuz yıldızlara kendinizi.







Kalkan’ın gecesi böyle özel bir atmosfere sahipken gündüzleri de muhteşem berraklıktaki denizi ile büyülüyor. Toros Dağları’nın yüksek zirveleri tarafından çevrelenen belde çanak şeklinde olduğu için evlerin çoğu bu muhteşem manzaradan nasibini alıyor. Size de arkanıza yasalanıp gecesi başka gündüzü başka güzel olan bu eşsiz yerin keyfini çıkarmak kalıyor.

Kalkan tam bir sayfiye ve kafa dinleme yeri. Antalya Havalimanı’na 210, Dalaman Havalimanı’na 130 kilometre uzaklıkta. Havalimanlarından buraya servis olmadığı için ya araç kiralamanız, ya taksi tutmanız ya da transfer ayarlamanız gerek. Tabii henüz uçak ile ulaşımı tercih etmeyenlerdenseniz kendi aracınızla Kalkan’a gelerek de keyifli bir yol deneyimi yaşayabilirsiniz. Kalkan ve civarındaki sakin koyları keşfetmek için de özel araç iyi bir seçenek olacaktır.









Mavi bayraklı plajlar cenneti

Kalkan küçük bir kasaba tadında... Şirin küçük bir çarşısı var ama restorandan kafeye, hediyelik eşya dükkânından emlakçıya kadar her şeyi bulmak mümkün. Üzerinde deniz feneri bulunan güzel bir de limanları var.

Mavi bayraklı plajlar cenneti Kalkan’da, denize girecek güzel bir yer bulmak için zorlanmayacağınız garanti ancak şu dört plaj buraya gelmişken mutlaka görmeniz gerekenler arasında yer alıyor.

Kalkan Halk Plajı

Kalkan’ın merkezinde yer alan ve berrak denizi ile misafirlerini karşılayan Kalkan Halk Plajı’nda ister şemsiyenizi ve katlanabilir sandalyenizi kendiniz getirin; isterseniz belediye tarafından işletilen sosyal tesiste ücret karşılığı şezlong ve şemsiyenizi kiralayın. Sonrası tüm gün huzur; tüm gün mutluluk…









Kaputaş Plajı

Aslında bir kanyon ağzı olan ve Kalkan merkezine araçla yaklaşık 10 dakika mesafede yer alan Kaputaş Plajı, yukarıdan baktığınızda bile insanı büyülemeye yetiyor. Denizin rengi o kadar güzel ki, yol kenarından başlayarak plaja varan yaklaşık 200 basamak merdiveni adeta uçarak iniyorsunuz. Plaj sabah 09.00’da kapılarını açıyor ve bu sene maskesi olmayan hiç kimse plaja alınmıyor. Çünkü güvenli ve sağlıklı bir tatil bu senenin olmazsa olmaz şartı…









Kalamar Koyu

Berrak denizi ile ziyaretçileri ilk görüşte kendine hayran bırakan Kalamar Koyu, Kalkan’ın denizine aşık olmanız için yeter de artar. Kalkan merkezine 10 dakika mesafede yer alan koyda, Kalamar Beach Club adında bir işletme de yer alıyor. Koyda gün batımını izlemek ise ayrı bir keyif…









Patara Plajı

12 kilometre ile Akdeniz’in en uzun plajı unvanına sahip olan Patara, genişliği ile sosyal mesafenizi rahatlıkla koruyabileceğiniz bir sahil şeridine sahip. İncecik ve bakır rengi kumuyla bir zamanlar Yeşilçam filmlerinde de çöl sahneleri için kullanılmış. Deniz kaplumbağaları (Caretta Caretta) yumurtalarını bıraktığı için koruma altında olan Patara plajı, Kalkan’a 20 dakika mesafede yer alıyor.









Kalkan ve çevresini tekne turuyla da keşfedebilirsiniz

Kalkan’a kadar gelip de muhteşem doğa harikası Kekova’yı ziyaret etmemek olmaz. Kekova, denizinin güzelliği yanında tarih severler için eşsiz bir koy. Tekne turu sırasında sular altında kalmış tarihi kalıntılar görülebiliyor, ancak buralarda dalış yapmak ve yüzmek yasak. Sadece tekneyle açılarak izin verilen belirli noktalarda yapmak mümkün. Tekne turu duraklarından Akvaryum koyu yüzmek için ideal. Simena Antik Kenti’nin üzerine kurulmuş Kaleköy de turların durakları arasında yer alıyor.









Özel havuzlu villalar kalabalıktan uzak bir konaklama için ideal

Yazımın başında da belirttiğim gibi bu yaz tercih edilen konaklama seçenekleri arasında yer alan özel havuzlu villa kiralamaları Kalkan’da oldukça yaygın. Kiralamalar için Kalkan’da çok sayıda şirket bulunuyor ancak ben, güvenli, Sağlık Bakanlığı’nın yeni hijyen kurallarını uygulayan TÜRSAB’a kayıtlı seyahat acentesi Villa Burada’yı bu tarz konaklamalar için gönül rahatlığıyla önerebilirim. Ekonomikten lükse farklı bütçelere uygun seçenekleri ile mükemmel bir tatil ortamı sunan Villa Burada’nın özel havuzlu villaları, özellikle kalabalık aileler ya da arkadaş grupları için uygun bir konaklama seçeneği…