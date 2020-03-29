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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Burcu Gürtürk
Haber Giriş: 29.03.2020 - 08:44,Son Güncelleme:/

7 adımda Karadeniz’in incisi

Burcu GÜRTÜRK
Burcu GÜRTÜRK
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Burcu GÜRTÜRK
Burcu GÜRTÜRK
7 adımda Karadeniz’in incisi

Karadeniz’in kalbinde yer alan Trabzon, tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve haklı şöhrete sahip lezzetleriyle yaz ayları için de iyi bir seyahat alternatifi.

Betona inat doğa Uzungöl
Deniz seviyesinden yaklaşık 1100 metre yükseklikte bulunan Uzungöl, her ne kadar çevresinde son yıllarda artan yapılaşmayla gündeme gelse de hâlâ ilk görüşte kendine hayran bırakan ender yerlerden. Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı gölün etrafında çok sayıda restoran ve otel de var. Uzungöl’ün tepelerine çıktıkça birbirinden güzel yaylaları ve krater göllerini keşfedebilirsiniz.

7 adımda Karadeniz’in incisi



Kuşbakışı Trabzon Boztepe
Trabzon’u kuşbakışı izlemek isterseniz sizi Boztepe’ye alalım. Trabzon’un çatısı diyebileceğimiz Boztepe’nin manzarası şahane. Açık havada, çevredeki kafelerden birinde çayınızı yudumlarken hırçın Karadeniz’i seyre dalın, baharın tadını çıkarın.

7 adımda Karadeniz’in incisi



İstanbul’dan ilhamla Ayasofya Müzesi 
İstanbul’un Latinler tarafından işgal edilmesinden sonra Trabzon’a kaçan Hıristiyanlar tarafından 1200’lü yıllarda inşa edilen Ayasofya Kilisesi, Geç Bizans dönemi eserlerine güzel bir örnek. Yapı, bugün müze olarak işletiliyor.


7 adımda Karadeniz’in incisi



Kayalara kurulu eşsiz yapı Sümela Manastırı
4 yıllık renovasyon sürecinin ardından geçen yıl yeniden ziyarete açılan Sümela Manastırı baharda rotanızı Trabzon’a çevirmek için en güzel nedenler arasında. MS 365-395 yılları arasında inşa edildiği düşünülen, Trabzon’un Maçka ilçesindeki yapı, Rum-Ortodoks manastır ve kilise kompleksinden oluşuyor. Yüksek kayalıkların üzerine inşa edilmiş ve adını üzerine kurulduğu dağ Mela’dan almış. Halk arasında Meryem Ana Manastırı olarak da biliniyor.

7 adımda Karadeniz’in incisi



Ulu Önder’in izinde Atatürk Köşkü
Atatürk’ün Trabzon’u üç kez ziyaret ettiği biliniyor. Ulu Önder ziyaretlerinin ikisinde bu köşkte ağırlanmış. Köşk, Soğuksu semtinde. Atatürk’ün ölümünden sonra belediye tarafından o dönemde kullanılan eşyaları da korunarak “Atatürk Müzesi” adıyla ziyarete açılmış.

Turizmde ilgi odağı Trabzon yaylaları
Şehrin birbirinden güzel yaylaları bahardan itibaren doğaseverlerin akınına uğruyor. Lapazan, Garester, Haldizen, Şekersu, Mavura ve Kiraz yaylalarıyla Sera Gölü bunlardan yalnızca birkaçı. Ayrıca mayıs ayının ilk pazar günü Acısu Şalpazarı’ndaki Hıdrellez kutlamaları, haziran ayının ilk pazar günü Şalpazarı’ndaki Ağasar Kültür Şenliği, temmuz ayında Akçaabat’ta düzenlenen deniz eğlenceleriyle ağustos ayında yapılan Uzungöl Kültür ve Turizm Şenliği’ne de hem bölgenin yerlileri hem de turistler büyük ilgi gösteriyor.

Güçlü mutfak geleneği efsane lezzetler
Trabzon, Karadeniz mutfak kültürünü en iyi temsil eden kentlerden. Kuymak, Karadeniz pide, Akçaabat köfte ve elbette hamsi, Trabzon’a gittiğinizde mutlaka denemeniz gereken lezzetler. Hamsiköy sütlacını ve karalahana çorbası ile dolmasını da unutmayın.

7 adımda Karadeniz’in incisi


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Burcu GÜRTÜRK
Burcu GÜRTÜRK
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