Katar’ın İncisi Doha

Sahilde güne başlayın



Doha’nın en göz alıcı yanlarından biri körfez boyunca uzanan ve güzel bir manzaraya eşlik eden Al Corniche Caddesi. Hava sıcaklığı nedeniyle sabah erkenden keyifli bir yürüyüş yapıp güne merhaba demek için en uygun yer. Burada Doha’nın simgesi inci yapıtını da görebilirsiniz.



Eskiden Katar inci avcılığı ile geçinirmiş. Oldukça meşaketli bir iş olan inci avcılığı petrolün bulunması ve incinin bollaşması nedeniyle önemini kaybetmiş. Çarşılarını gezerken Katar incise çok aradık ancak birkaç dükkan dışında bulamadık. Bulduklarımızın da fiyatı oldukça yüksekti. Bu yapıt için ülkenin geçmişinde kalan inci avcılığını yaşatan bir anıta dönüşmüş diyebiliriz.







Palmiyelerin dizildiği bu caddede yürürken sahilde demirlemiş birçok geleneksel tekne görmeniz mümkün. Çoğu Hintli çalışanlardan oluşan bu teknelerle size özel veya grup turlarına katılabilirsiniz.









Müzeleri es geçmeyin



Günleriniz kısıtlı ise müzeye zaman harcamayı düşünmeyebilirsiniz ancak Doha’da mutlaka görmeniz gereken birkaç müze var. İslam Eserleri Müzesi bunların başında geliyor.



Bulunduğu konum nedeniyle manzarası ile ziyaretçilerin beğenisini toplarken içindeki eserler ve mimarisi ile de hayranlık uyandırıyor. Gezdiğim en iyi müzelerden biri olan İslam Eserleri Müzesi’nde İznik Çinileri, Kanuni Sultan Süleyman’a ait el yazmaları ve Bellini tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet’in portresini de görmeniz mümkün.







Müzenin körfeze bakan ve fotoğraf çekim merkezi haline gelen avlusunu asla atlamamalısınız. Müzenin açıldığı saatlerde ziyaret ederseniz ilk bu avluya çıkmanızı tavsiye ederim. Zira ziyaretçi sayısı arttığında burayı boş yakalamak neredeyse imkansız.



Doha’da yapılacak şeyler kısıtlı olduğu için vaktinizi ayırmanızı önereceğim, sizi pişman etmeyecek bir diğer müze de Katar Ulusal Müzesi. Müzenin içini gezecek fırsat bulamasanız bile en azından mimari yapısını keşfedecek kadar vakit ayırmanızı öneririm. Müzenin tasarımında Selenit’in salkım veya demet görünümündeki çok katlı türü olan Çöl Gülü’nden esinlenilmiş.







Eğer müzeler size etkilediyse tavsiye edeceğim bir diğer müze de şehir merkezinin biraz dışında yer alan Arab Museum of Modern Art. Hatta belli saatlerde İslam Eserleri Müzesi ile arasında ücretsiz servis hizmeti de bulunuyor. Saatleri denk getirirseniz zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapan bu müzeyi ziyaret edilecekler listenize eklemenizi tavsiye ederim.



Souq Waqif’de kısa bir çay molası verin



Lokal dükkanlar, restoranlar, hediyelik eşya alternatifleri ile biraz şehir ruhunu hissetmek için açık hava pazarı Souq Waqif mutlaka uğramanız gereken bir yer.



Bana Gaziantep’in çarşılarını anımsatan Souq Waqif’de altın çarşısından, hayvan pazarına, hediyelik eşyalardan kumaş dükkanlarına kadar gezilerek birçok yer var.







Souq Waqif içinde yer alan Falcon Souq, üzücü olsada görülmesi gereken yerlerden biri. Katar erkeklerinin en büyük hobilerinden biri şahinlermiş. Bu çarşıda şahinlerin satıldığı dükkanlar yer alıyor. Dükkanları ziyaret edebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Saldırmamaları için şahinlerin gözleri kapalı tutuluyor.







Sütlü ve kaküleli Karak çayını deneyebileceğiniz popüler yerlerden biri Tea Time’da kısa bir mola verebilirsiniz. Çarşının hemen karşısında, fotoğraflarda da sık sık gördüğünüz ve Doha’nin simgesi haline gelen Al Fanar camisini ve kültür merkezini görebilirsiniz.



Kütüphane deyip geçmeyin



Doha’da beni en şaşırtan yerlerden biri de Qatar Ulusal Kütüphane oldu. Açıkçası bu kadar modern ve güzel bir kütüphane görmeyi beklemiyordum. Eğer burayı listenize eklemeyi düşünürseniz Arab Museum of Modern Art’a yakın olması nedeniyle gezinizi birleştirmenizi tavsiye ederim. Üniversite kampüsü içinde yer alması nedeniyle öğrencilerin yoğun olduğu kütüphaneye ziyaretçilerin ilgisi de oldukça yüksek.







Ziyaretimiz sırasında kütüphanenin salonunda Johann Strauss orkestrasının keyifli bir konserine de denk geldik. Konser öncesi bir ara kütüphanenin camisinde ezan da okunuyordu. Kütüphanede alışılmışın dışında deneyimler yaşamak mümkün.

Katara Kültür Köyü ve The Pearl Qatar



Katara Költür Köyü 2010 yılında açılmasına rağmen, geleneksel İslam mimarisinin izlerini taşıyan yapıları ile adeta geçmişi koruyor. Opera evi, amfitiyatro, sanat galerileri, kafe ve restoranları ile bizim çok beğendiğimiz bir yer oldu. Çok fazla aktivitenin düzenlendiği kültür köyü Katara plajının yanında yer alması nedeniyle de gezinizin olmazsa olmazlarından.







İnsan eliyle yapılmış bir ada The Pearl Qatar ise zenginliğin ve lüksün simgesi. Gökdelenler, lüks restoranlar, kafeler ve marinası ile öne çıkan bir bölge.



Arap Yemekleri, AVM’ler, Ulaşım ve Konaklama



Doğu mutfağımıza yakın lezzetler olduğu için Doha’da da birçok restoranda falafel, içli köfte gibi ara sıcaklara ve kebaba menüde rastlıyorsunuz. Biz Yasmine Palace’ı tercih ettik ve hem lezzetleri, hem mekanı, hem de çalışanları ile çok memnun kaldık.



AVM’lerden sıkılmış olsak da Doha’da çok fazla AVM bulunuyor. Biz hem hurma almak hem de içinde Cheesecake Factory olması nedeniyle Villaggio Mall ve Mall of Qatar’i gezdik.



Doha çok büyük bir şehir olmasa da ulaşım için en pratik çözüm taksi olacaktır. Zengin bir ülke olsa da taksi ücretleri el yakmadığı için biz tüm ulaşımlarda taksiyi tercih ettik. Karwa ve Careem uygulamaları üzerinden taksi çağırmak mümkün. Doha’da konaklayabileceğiniz birçok temiz ve şık otel var ama merkeze yakın olursanız şehri çok daha rahat gezebilirsiniz.