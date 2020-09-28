Yeni trend 'Kral Havuzu'

Kral Havuzu gerçekten fotoğraflardaki gibi mi, gidip görmek çok istiyordum. Gerçekten de öyleymiş. Uçansu Şelaleleri’nin üstünde bulunan bu küçük havuz görselliğiyle beni adeta büyüledi.



Kral Havuzu’na gitmek için navigasyona girdiğinizde karşınıza bir konum çıkıyor. Ancak son düzlükte sizi yanlış götürüyor. O kadar okuduğum şeye rağmen navigasyonu dinleyip kayboldum yine. Bu sebepten bence navigasyona ‘Kozan Köyü’ yazın. Önceliğiniz oraya gitmek olsun. Köyden çıkar çıkmaz toprak bir yola çıkıyorsunuz. Yol bir müddet sonra ikiye ayrılıyor. Navigasyon açıksa sizi soldan götürecek. Aman dikkat, işte bu yanlış yol. Oldukça bozuk bir yola gireceksiniz. İnternet de çekmiyor. Telefonda gidip geliyor. Yol sormak için birilerini aradığımda fark ettim. Navigasyon bir yerde “geldiniz” diyor ama ortada ne bir su var ne bir dere...









Biz belli bir yerden sonra dönüp sağa saptık. Birkaç evin arasından geçip devam edince Kral Havuzu’nun yolu da başlamış oldu. Derme çatmada olsa bir tabelası var. Yolun geneli asfalt olsa da son 7-8 km’si toprak yol. Normal araçlar çok dikkatli gitmeli. Aracınızı bıraktıktan sonra yürümeniz gerekiyor.

Tam bu noktada suya gireceğimizi de düşünerek ayağımıza sandaletlerimizi giydik. Yol çok zor değil. Kayaların üstündeki kırmızı boyaları takip ederseniz kolayca bulursunuz. Yer yer patikalardan yer yer orman içinden sonra dere kenarından 1,5 km yürüyorsunuz. Yokuş yok pek. Neredeyse düz. Yolda içmek için su doldurabileceğiniz bir yer var. Hatta orada köylü kadınlar gözleme yapıp satıyor. Güle oynaya ilerledik.









Yaklaştığımızı insan seslerinden anladık. Dereye girip biraz daha yürüyünce muhteşem Kral Havuzu karşıma çıktı. O kadar kalabalıktı ki... Havuz küçük zaten. Bir müddet derede fotoğraf çekip oyalandık. İnsanlar yüzsün, keyfini çıkarsın diye. Sonra biz de suya atladık. Turkuaz rengine bayıldım. Böyle ormanın içinde gizli bir yer olması, hatta bir şelalenin en tepesinde olduğunu bilmek muhteşem bir şey.









Derin yerler 4, sığ yerler 1,5 metre

Havuz çok büyük değil. İnce uzun birkaç metrelik bir doğal su birikintisi. Bazı yerlerde boyu geçiyor. Atlamak isteyende oraya atlıyor zaten. Yüzme bilmeyenlerin atlamasını ya da girmesini pek tavsiye etmem. Sonuçta tatlı su ve daracık bir alan. Derin yerler 4 metre sığ yerler 1,5 metre civarında derinliğe sahip.

Sudan çıkışı kolaylaştırmak için konulan merdivenin üstü kireç kaplanmış ve kartpostallık bir görünüme kavuşmuş. Havuzdan sonra ikinci fotoğraf noktası, kesinlikle bu merdivenler. Merdivenler ve taşlar kayıyor. Dikkat edin derim. Tam Kral Havuzu’nun olduğu yerde telefon ve internet sıkıntılı. Biraz yukarısına yürüdüğünüzde sorun kalmıyor. Her yere tabelalar dikmişler. Çok fazla olmasa da burada da çöpler var. Çöp atılmaması için de tabelalar dikilmiş.









Kamp yapmak isteyenler Uçansu Şelaleleri’ne…



Burada kamp yapmak yasak. Kamp yapmak isteyenler Uçansu Şelaleleri’nde yapıyorlarmış. Fotoğraflarını gördüm ama kendim kamp yapmadım. Kral Havuzu’ndan sonra patikayı bırakmazsanız Uçansu Şelaleri’ne de gidebilirsiniz. Bu arada Kral Havuzu’na şelalelerden de geliniyormuş ama oradan tırmanmanız gerekiyormuş. Bu bilgiler doğrultusunda hangi yolu tercih edeceğinizi seçebilirsiniz. Yaz sezonunda oldukça kalabalık olduğunu unutmayın. Bu cennetten çok güzel anılarla ayrıldım. Mutlaka gidilmesi gerekenler listenize Kral Havuzu’nu ekleyin derim… Daha fazla bilgiye nerdesinbahar.com adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.







