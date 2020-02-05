Türklerin girişte sorun yaşadığı ülke: Ukrayna

Ukrayna’ya pek çok hava yolu şirketi farklı şehirlerden kampanyalar düzenliyor. Yalnız uçuşa bir ay kala iptal edilen biletlerle gündeme geldiğini göz ardı etmeyin derim. Biz Lviv’e gittik. Kiev ve Odessa’yı da rotanıza ekleyebilirsiniz. Bir ülkeye giderken hiç bu kadar hazırlık yaptığımı korktuğumu hatırlamıyorum. O kadar çok ülkeye alınmayan vatandaş hikâyesi okudum ve duydum ki… Ukrayna’ya giderken dikkat etmeniz gereken en önemli şeyleri listeliyorum. Gidiş- dönüş uçak bileti, kalacağınız yerin gerçek rezervasyonu (Sahte bir rezervasyon yapıp yazdırıp iptal etmeyin), kalacağınız gün başına 50 dolar nakit paranın yanınızda olması ve tüm bu belgelerin yazılı çıktısını göstermeniz gerekiyor. Tüm bunlara rağmen yine de alınmayabilirsiniz. Peki ama neden?





Şimdi sebeplere bakalım...

Lviv Polonya’ya çok yakın olduğu için buradan Avrupa’ya kaçan çok insan oluyormuş. En büyük sebep olarak bunu görebildim. Son zamanlarda özellikle Doğu Anadolu Bölgesi doğumlu vatandaşlarımız kesinlikle ülkeye alınmıyor. Saatlerce bekletilen insanlar, son dakika aldırılan uçaklara gönderilmeyen insanlar, aç susuz bekletilen vatandaşlarımız…

Şikayetlerin ardı arkası gelmiyor. Tüm bu bilgilerle düştüğümüz yolda iki kadın bir erkeğiz. Yaklaşık iki saatlik bir uçuşla Lviv Danylo Halytskyi Uluslararası Havalimanı’na iniyoruz ve pasaport kontrolüne gidiyoruz. Kız arkadaşım ilk sırada ve o pasaport kontrolünden geçerken üç kişilik bir ekip olduğumuzu İngilizce olarak anlatıyor. Hatta görevli kişi gülümseyerek gözüyle selam veriyor. Sonrasında ben de sorunsuz geçiyorum. Ekipteki erkek arkadaşımız Hasan’ı bekliyoruz ama bir türlü gelemiyor.

Camekanlı bölmeden baktığımızda Hasan’ın, diğer insanlarla bir odanın önünde başka bir kuyrukta olduğunu görüyoruz. Meğer bizim derdimizi anlattığımızı düşündüğümüz pasaport görevlisi İngilizce bilmiyormuş. Camekanın arkasından komiklikler yapıyoruz. Kadın asker öyle bir bakış atıyor ki bize buz gibi oluyoruz. Asla almayacaklar ülkeye… Aşağı yukarı bir saatlik bekleyişten sonra arkadaşımız odaya alınıyor. İçeride pasaportuna pek bakılmamış. Otel rezervasyonu, dönüş bileti sorulmuş. Parasını göstermesini istemişler. Göstermiş. Neden geldiğini sormuşlar. Oradaki görevli İngilizce biliyormuş. Sonra onun geçişi de onaylandı.

Arkadaşımız İstanbul doğumlu. Bir üniversite de öğretim görevlisi ve pasaportu sayısız Shengen ve başka ülke damgasıyla dolu. Buradan anlıyoruz ki herhangi bir kriter yok ülkeye girişin. Özellikle erkeklere sorun çıkartıyorlar diyeceğim ama onunla birlikte bekleyen ailelerde vardı.





Havaalanında döviz bozdurmayın

Havaalanından şehir merkezine giden otobüsler var. Uber çok sağlıklı çalışıyor. Uklon ve Bolt diye iki ayrı uygulama daha varmış. Onları da deneyebilirsiniz. Uklon geceleri pek aktif değilmiş. Havaalanında döviz bozdurmanız gerekirse minimum seviyede bozdurmanızı tavsiye ederim. Kur şehirde çok fark ediyor. Aynı şekilde telefon hattı alacaksanız da şehirden alın. Havaalanında çok iyi internet var zaten. Taksi çağırmak için gerekli interneti sağlayabilirsiniz. Lviv için ise her yöne tramvay var. Biletleri içinden alabiliyorsunuz.

Bileti mutlaka içindeki yerden delmelisiniz. Tramvay içinde zaman zaman görevliler dolaşıp bilet kontrolü yapabiliyormuş. Kaçak binmeye kalkmayın. Halk sizi hemen bilete yönlendiriyor zaten. Ülke genelinde olduğu gibi en turistik şehir Lviv’de de çok az insan İngilizce konuşuyor. Kiev ya da başka yerlere gitmek isterseniz treni kullanabilirsiniz.

Bileti internet üzerinden alabileceğiniz gibi gittiğinizde de alabilirsiniz. Yataklı vagonlarda aynı bizim ülkemizde olduğu gibi çok önceden almalısınız. Bilet bulunamıyor. Gişeden bilet almak isterseniz gara kadar gitmenize gerek yok. Şehir merkezinde bilet satan bir ofis var.

Eğer kalabalıksanız Airbnb’den ev kiralayabilirsiniz. Daha ekonomik olacaktır. Son dakikaya bırakmayın. Hem merkeze yakın evler bitiyor hem de ucuzları kalmıyor. Tam merkezde ve merkeze yakın çok fazla hostel de var. Hosteller çok daha eğlenceli oluyor. Eğer tek başınızaysanız hostel tercih edin.

Dilencilere dikkat!

Dilencilere de dikkat etmeniz gerek. Aranızda Türkçe konuşarak kurtulabilirsiniz. Ülke oldukça fakir ve kullandıkları araçlarda eski. Tren tramvay kokuyor. Buna hazırlıklı olmalısınız. Geçici olarak orada olduğunuzu unutmayın ve bunu dert etmeyin ama beklentinizi de çok yüksek tutmayın. Şehirlerden sonra muhteşem doğasını da gezmeyi ihmal etmeyin...

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