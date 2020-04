İstanbul için sakura zamanı: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Ataşehir’de, otoyolun arasındaki yoncanın arasında bulunuyor. Kendi aracıyla gidecekler navigasyona Google üzerinden Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Ümraniye girişi yazıp yol tarifine tıklamalılar. Direkt adını yazdığınız zaman sizi çalışanların girişi olan ‘Merkez Ada’ girişine götürüyor. Oradan kesinlikle giriş yapamıyorsunuz. Diğer tarafa gittiğinizde ücretsiz otopark bulunuyor. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi 1995 yılında Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit anısına Hatıra Parkı olarak yaptırılmış. Daha sonra 2002 yılında halka açılmış. İnsana ne aşklar var dedirtiyor.







Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde pek çok kural var. Çimenlerin üstüne örtü örtüp piknik yapamıyorsunuz ama oturabiliyorsunuz. Ateş yakmak gibi eylemler yasak. Orada herhangi bir kafe hizmeti yok. Yiyeceklerinizi suyunuzu yanınızda götürmelisiniz. Alanda piknik masalarında keyif yapabilirsiniz. Erken gelen kapar sistemi var.









Ben tabi ki bu korona karantinalı günlerde gitmedim. Geçtiğimiz sene tamamen tesadüfen sakuraların açtığını duyduğum an fırladım evden. İki senedir açtıkları zamanı yakalamaya çalışıyordum. Mevsim normallerinde mart sonu nisan başı gibi açıyorlar. Artık mevsimler biraz değiştiği için öncesini ve sonrasını da kontrol etmek de fayda var. Japonya’da sakura çok önemli. Pek çok festivali var.







Sakura zamanı hava durumunu, hem normal hem hava durumu hem de sakura durumu diye iki ayrı bölümde veriyorlarmış. Sakura ağacının çiçeği meyve vermiyor. Sadece çiçek. Açması uzun sürüyor ancak dalda kısa kalıyor. Çok çabuk dökülüyor. O sebepten açtığı zamanı yakalayabilmek çok önemli. Bu kadar narin olmasından sebep Japonlar bu çiçeğin hayatın gelip geçici olmasını sembolize ettiğini düşünüyormuş.









Hatta intihar uçaklarında görevli pilotlar bir sonraki hayatlarında bir sakura ağacındaki kiraz çiçeği olacaklarına inanıyorlarmış. İşte bu narin pembe kiraz çiçeklerini görmek üzere çıkmıştım evden. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin girişi ücretsiz. Haftanın her günü saat 09.30’da açılıyor. Mevsimine göre kışları 16.00 yazları ise 18.00’de kapanıyor. Çocuklar için oyun alanları da var. Her yerde uyarı tabelaları asılmış. Daha önce buraya gelenler ne yaptıysa artık.







Botanik kütüphanesi



Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi içinde bir de botanik kütüphanesi bulunuyor. Dışarıya kitap çıkarmak yasak ama bu konuda öğrenmek istediklerinizi bulabileceğiniz ya da öğrenciyseniz araştırmalarınızı yapabileceğiniz sayısız kitap sizi bekliyor. Benim burayı seçmemdeki amaç Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ndeki baharı izlemek. Daha önce “buraya gidelim” diyen çok olmuştu ama ben gitmek istememiştim. Pek park gezmeyi seven biri değilim. Arabamı bırakıp Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne girdiğim anda başlayan rengârenk çiçekler başka bir dünyaya götürdü hemen beni. Kafamı kaldırıp gökdelenleri görmesem burasının İstanbul’da olduğuna inanmazdım.









Burayı ayrıca gelin çekimleri içinde kullanabiliyormuşsunuz. Sakuralar açtığı zamana denk geldiğini düşünsenize… Japonya’ya gitmeden sakuralı düğün fotoğraflarınız olacak. Bahçenin girişi ücretsiz demiştim ama eğer isterseniz makbuz karşılığı bağışta bulunabiliyorsunuz. Gelin çekimleri içinde ücret talep etmiyor. Korona sonrası sakuralar için olmasa bile İstanbul’da biraz olsun nefes almak için burayı listenize mutlaka ekleyin…



Daha fazla detaya nerdesinbahar.com adresinden ulaşabilirsiniz.