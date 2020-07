Mavi tura giderken yanımıza ne alalım?

İlk mavi turumu yaptığımda, üniversiteyi yeni bitirmiş bir beyaz yakalıydım. Maaşımızdan biriktirip 10 arkadaş, Fethiye’den çıkıp Marmaris rotasını izlemiştik... Ülkemin kıyılarına âşık olmuştum. Deniz beni büyüledi ve bir daha hiç kopamadım. Yelken öğrendim, beş yıldan bu yana Uluslararası Bodrum Cup’a katılıyorum. Denizin insana kattıkları paha biçilemez. Bu keyfi ilk kez yaşayacaklar için bir rehber hazırladım.



Üçlü - beşli priz: Tekneye sizinle birlikte gelecek herkes telefonunu, tabletini, bilgisayarını da getirecek. Tıpkı sizin gibi. Bineceğiniz teknede priz sayısının yeterli olmaması riskine karşı yanınızda mutlaka uzatma kablolu priz bulundurun.



Basit ve sade düşünün: Kesinlikle tekerlekli, büyük valiz, içine de onlarca kıyafet, kozmetik almayın. Yumuşak, hafif, kolay taşınabilen, gerektiğinde sırta takılabilen, az yer kaplayan bir valiz hayat kurtarır.



Altı kaymayan deniz ayakkabısı: Hem sizi teknede rahat ettirecek hem de karaya çıkıp kayalıklarına tırmanmak isteyeceğiniz nefis koylarda en büyük yardımcınız olacak.



Kirli çamaşır torbası: Sadece teknede değil tüm seyahatlerde iş görüyor ama küçücük odalı tekne tatilinde iki kat önemli.



Mobil şarj: Bir tekne tatili için yanınıza ilk alınacaklar listesinde. Zaten telefondan uzak kalmak için geldim diyorsanız, boş verin gitsin.



Başınızın altından bağlanan şapkalar: Kim bilir kaç adet rüzgârda uçup gitmiş şapka var denizlerimizin dibinde...









Güneş koruyucular: Güneş rüzgârla birleşirse daha da çok yakar. İlk geceyi ateşler içinde cildinize yoğurt sürerek geçirmek istemiyorsanız yüksek faktörlü güneş koruyucuları yanınızdan eksik etmeyin.



Kutu oyunları: Scrabble, Tabu, Empati, Monopoly gibi kutu oyunlarının mini versiyonları, yıldızlı gecelerde telefonları bir yana bırakıp yakınlaşmanız için harika bir fırsat.



Seyahat boyu kozmetik: Şampuandan güneş kremine, parfümden nemlendiriciye her şeyin seyahat boyu olması işinizi kolaylaştırır ve minik banyonuza sığmanızı sağlar.



Rüzgârlık: Türkiye’nin pek çok koyu, açık denizi sağlam rüzgâr alıyor. İnce bir rüzgârlık sizi hem sert rüzgârdan hem üşümekten korur.



Kitap: Tekne tatilinde kendi içinize yapacağınız yolculuklar için en iyi yol arkadaşı.



Su geçirmez telefon kılıfı: Su sıçrar, denize düşer, kaygan zeminde her şey olabilir. Siz tedbirinizi alın.



Sandalet ve spor ayakkabı: Akşam karaya çıkacağınız koylarda, şık bir çift sandalet ve/veya rahat bir spor ayakkabı yeter de artar bile.



File raf: Kapı arkasına takılan file raflar her şeyinizi toplar ve dalgalardan devrilmemesini sağlar.



El feneri ve okuma lambası: Çoğu tekne hele ki bir koya demirliyse geceleri tasarruf etmek için tekne elektriğini kapatır, gece okumak için pilli bir okuma lambası ya da bir el feneri işinizi kolaylaştırır.



Su geçirmez sırt çantası: Öyle güzel koylara gideceksiniz ki karaya çıkıp yürümek, keşfetmek, belki yanınızda su-yiyecek taşımak isteyeceksiniz hatta temizlemek istediğiniz koylar olacak. O zaman da yanınızda büyük boy bir çöp poşeti, maske ve eldiven taşımak isteyeceksiniz. Su geçirmez, basit bir sırt çantası olmazsa olmaz.