Hayatı dönüştüren 12 günlük detox

Herkesten ve her şeyden uzakta ayakkabısız, telefonsuz, gazetesiz, bilgisayarsız 12 gün ruhumu ve bedenimi dinlendirmek için şimdilerde hava sıcaklığı 30 derece olan Phuket’te detox kampına gittim. Doğal güzelliği ile birlikte inanılmaz bir misafirperverlik yaşadım. Program boyunca masmavi sularda yüzdüm, altın sarısı kumsalda tek başıma uzun yürüyüşler yaptım, yoga ve nefes çalışmalarına katılarak ruhumu arındırdım. İhtişamlı tropik ağaçların altındaki şezlongumda her akşam gün batımını izledim...

Uzun yıllardır herkes gibi ben de atamadığım birkaç kilodan şikâyetçiydim. Kilolu sayılmam ama yine de kendimi iyi ve sağlıklı hissetmek için 5 kilo daha vermem gerekiyordu ve ne yaparsam yapayım sanki o kilolar üzerime yapışmış, gitmemek için direniyordu. Bir arkadaşımla sohbet sırasında bana formunun sırrını anlattı ve her yıl gittiği detox kampının hayatını nasıl değiştirdiğini söyledi. Genelde bu tür hikâyelere inanmam. Kendi yaşamadığım hiçbir şeyi, mucize bile olsa gözümle görmeden tecrübe etmeden kimseye anlatmam. Sohbet aklımda kaldı ve İngiltere’ye döner dönmez hemen bir Phuket bileti aldım.









Cennette sağlıklı tatil

Merkez mavinin tonlarıyla çevrili bir gölün kıyısındaydı. Huzur, dinginlik, gençleşme arayanlar için her şey vardı. Yani tam benim için ideal bir yere vardım. Beton ve karmaşadan uzak Phuket’teki LifeCo Detox Merkezi daha adım atar atmaz içimi huzurla doldurdu.

Doğal güzelliği, mistik havasıyla burası bir detox kampından çok adeta bir tatil cenneti. Broşür ve web sitelerinde okumuş olsam da bana biranda huzuru hissettirecek kadar mükemmel bir ortamla karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Hiçbir şey yemeden 12 gün özellikle o olmazsa olmaz kahvaltıdan nasıl vazgeçebilirdim hiç bilmiyordum. Hiç korktuğum gibi olmadı. 12 gün boyunca neredeyse hiçbir şey yemeden, hiç de açlık hissetmeden inanılmaz bir tecrübe yaşadım. Yemek yerine çeşitli taze meyve ve sebze suları içmek hiç de zor olmadı.









Kampta günlerim, Tayland vücut, yüz masajı ve kızılötesi sauna da dahil olmak üzere çeşitli terapilerle geçti. Burada detox programı içinde bağırsak sağlığı için giderek daha popüler olan gıda takviyesi bilgilerini alma fırsatım da oldu. Sabahları yürüyüşler ve yoga seansları öğleden sonraları ise beslenme ve vücudumuzun toksin dolu hayatlarımızda bir mola vermenin faydaları hakkında aldığımız dersler çok faydalı oldu.





Kamptan sonra nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda verilen yemek pişirme dersleri favorilerim arasındaydı. İnsanı dengeli ve yenilenmiş hissettiren günlük ‘do-it-yourself’ ‘kolon temizleme’ terapisini sevdim. Her seanstan sonra kendimi daha yenilenmiş ve hafiflemiş hissettim. İçecek saatlerimizi ve programla ilgili hiçbir şeyi not etmek ve hatırlamak zorunda olmayışım harikaydı. Saati geldiğinde meyve suları çalışan personel tarafından getirildi. Rengârenk meyve ve sebze sularından içerek hiç katı gıda almadan hiç de aç hissetmeden 12 gün geçirdim.









Hayatım tamamen değişti

Hayatımda çok farklı bir 12 gününün tadını çıkardım. Bu 12 günün sonunda kendimi farklı bir kişi olmuş gibi hissettim. Kilo vermek ana amacım olsa bile programın ardından daha iyi çalışan bir sindirim sistemine daha sağlıklı ve daha parlak bir cilde sahip oldum.

Zihin ve vücut için detoks programı dışında doğal terapiler ve tedavileri derinleştiren tedavileri de ek olarak faydalı oldu. Kamp hayatımı tamamen değiştirdi... Program sonunda tüm yeme içme alışkanlığım değişti. Londra’ya 8 kilo vererek döndüm.



Bununla birlikte, sadece zayıflamadım ayrıca, kendime kaliteli zaman ayırarak zihin ve bedenimin de derinlemesine temizlendiğini hissettim. Kendimi daha genç, zinde ve huzurlu hissediyorum artık. Sağlıklı beslenme ve egzersizin içinde olduğu yaşam tarzını devam ettirmeye kararlıyım. Kilo vermek isteyen ancak başarısız olanlara kesinlikle bu deneyimi tavsiye ederim.









Boş zamanlarınızda Phuket’i keşfedin

Kamp süresince etrafı keşfetme şansım da oldu. Phuket’te kampa yakın çok güzel plajlar var. Merkeze en yakın olan Bangtao… Burada halk balıkçılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Cherng Talay kasabası da sadece birkaç dakika uzaklıkta ve burada dört kilometre uzunluğunda lüks tatil köyleri ve villalar var. Kamptan izin alarak ve içeceklerinizi önceden sipariş vererek Phuket’i keşfetmeye çıkmanız da mümkün. Sadece restoranlara girip tropikal meyvelerden ve harika karideslere yiyemeyeceğinizi unutmamak gerekiyor.