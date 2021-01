Gezginlerin en çok fotoğrafladığı İngiliz köyü

Zamanı adeta durdurmuş tarihi evleri ve doğal dokusuyla gerçek İngiltere’yi deneyimleyebileceğiniz bu köy doğa düşkünleri kadar sanatçılar, ünlü film yıldızları ve tarihçilerin de tercihi. Londra’nın trafiği ve kalabalığından bunaldığınızda otobüsle iki saat içinde Bourton-on-the-Water’dasınız. Burası Cotswolds’ün kuzey sınırında yer alıyor. Küçük köy görünümünde olan Bourton-on-the-Water, en çok ziyaret edilen yerler arasında. Geçmişte İngiltere’nin ünlü klasik müzik bestecilerinin yaşadığı bölgede bugün gözlerden uzak kalmak isteyen sinema oyuncuları, ressamlar, ünlü politikacılar, sanatçıların evleri bulunuyor. Tarihi dokusu özenle korunan Cotswolds bölgesi içinde bulunan bu köy, tepeleri, çayırlarıyla yemyeşil gerçek bir doğa harikası. Havaların da sıcak seyrettiği bu dönemde yurtdışından da çok sayıda ziyaretçi geliyor buraya. Yürüyüşü sevenler ve ata binmek isteyenler için işaretlenmiş patikaların toplamı yüzlerce kilometreyi geçiyor.









Ufacık bir köy evinde konakladım



Bourton-on-the-Water’da, Cotswolds taşlarından yapılmış, oda-kahvaltı hizmet veren muhteşem bir evde kaldım. Bereketli yağmurlarla sulanmış, göz alabildiğine yeşil tepelerde uzun yürüyüşler yaptım. Bana yol boyunca doğanın hep bildiğim sessizliğindeki ahenkli melodileri eşlik etti. Her gün ata bindim. Geleneksel öğleden sonra çayını hiç kaçırmadım. Ev sahipleriyle uzun uzun tarih ve sanat üzerine yaptığımız sohbetlerin tadı damağımda kaldı.











Bourton-on-the-Water, kendine has özelliği olan Costwold taşından yapılmış eski taş evleri ve çok bakımlı rengârenk bahçeleriyle ünlü. Köyü ortadan ikiye ayıran Windrush Nehri bölgeye muhteşem bir güzellik katıyor. Turistler dünyanın dört bir yanından gerçek İngiliz yaşantısını deneyimlemek için geliyor buraya. Konuklar 300-400 yıllık ihtişamlı kalelerde konaklayıp, ata binip, uzun yaz akşamları bar önlerinde uzun sohbetlere dalıyor. Ayrıca haftalık ya da günlük kiralanan yatak ve kahvaltı tarzı evler de büyük rağbet görüyor. Konuklar bu evlerde gerçek İngiliz kültürünü deneyimleme şansına sahip oluyor. Burası ayrıca hafta sonu Londra’nın trafiğinden ve kalabalığından kaçmak isteyen şehirlilerin de nefes alabildiği bir yer.



Alışılmışın dışında



Bourton-on-the-Water, İngiltere’nin en çok ziyaret edilen ve fotoğraflanan yerlerinden biri. Bu bölge kendine has mimarisi ve gerçek İngiliz hayatını yansıttığı için İngilizlerin emekli olduktan sonra yaşamlarının geri kalan kısmını tamamlamayı tercih ettikleri sessiz sakin bir yer. Özellikle Amerikalı ve Japon turistlerin akınına uğrayan köy, tarihi yapılara meraklı, alışılmışın dışında yerler görmeyi seven turistlerin ilgisini çekiyor. Yaşayanlar burada geleneklerini korumayı başarmışlar. Alışılmışın dışında bir mimarisi olan, dışarıdan bakıldığında bir müzeyi andıran evlerin her birinde değişik uğraşları ve hobileri olan İngilizler yaşıyor. Sokakları arşınlayan ziyaretçiler bir tablo gibi çizilmiş doğanın içinde tarihten sıyrılıp öylece kalabilmeyi başarmış, bahçelerinde rengârenk çiçekleri olan bu evlere hayran kalıyor.









İki saat uzakta



Londra’daki Victoria Otobüs Terminali’nden Cheltenham’a tarifeli otobüs seferleri düzenleniyor. Bilet fiyatı eğer birkaç gün önceden alırsanız daha uygun oluyor. Yaklaşık 15 sterlin civarında (nationalexpress.com). Bourton-on-the- Water’a ulaşmak için önce Cheltenham’a girmeniz gerekiyor. Daha sonra buradan kalkan minibüslerle köye ulaşmanız mümkün. Cheltenham, Cotswolds’ün başkenti olarak biliniyor ve genellikle turistler önce burayı görmek istiyor. Vaktiniz varsa Cheltenham’ı da görmenizi tavsiye ederim. Buradan Bourton-on-the Water’a minibüsler kalkıyor. Başka bir tercih olarak araç kiralamak da düşünülebilir. Günlüğü 50 sterline kiraladığınız uygun bir araç daha ekonomik olabilir ve bölgedeki başka köyleri de rahatlıkla ziyaret etme şansı bulabilirsiniz.



Yapmadan dönmeyin!



Tarihi İngiliz pub'larında bir bardak şendi için (bira ve gazoz karışımı içki),



Geleneksel beş çayını kaçırmayın. Özellikle burada harika taze keklerle birlikte sunuluyor.



Eğer ziyaretiniz bir pazar gününe denk gelirse fırında patates ve özel sosla sunulan kuzu ve dana eti tercihleri yapabileceğiniz geleneksel 'Sunday Roast'u tadın.



Yemyeşil tepelerde at turu yapın.



Windrush Nehri’nin iki yakasındaki organik dondurma yapan yerel üreticilerden dondurma yiyin.



Windrush Nehri üzerindeki köprüde fotoğraf çektirin.



Tabii geleneksel balık ve patates kızartması yemeyi unutmayın.











Nerede kalınır?



Konaklamada için daha ekonomik olduğu için büyük oteller yerine oda kahvaltı hizmeti veren tarihi evleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde gerçek İngiliz yaşamını daha yakından görme fırsatı bulabiliyorsunuz. Ama 300 yıllık muhteşem kaleler de var. Zaman zaman bu kalelerde konaklama için uygun fırsatlar çıkabiliyor. B&B tarzı konaklamaların geceliği kişi başı 50-100 sterlin arasında değişiyor.