Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor: Boraboy Gölü

Tabiat Parkı da denilen doğa harikası, mesafe olarak bakıldığında Amasya il merkezine 62 km ve Taşova ilçe merkezine yaklaşık 22 km uzaklıkta yer alıyor. Asfalt ve ayrıca yokuşlu bir yol izlenerek gelinebilir. Amasya Merzifon Havaalanı’ndan Tabiat Parkına olan mesafe ise 91 km...







Öncelikle Amasya – Tokat arasında kaldığından her iki bölge vatandaşlarının yazın veya hafta sonu tercih edilen sayfiye alanıdır. Hatta yaz akşamları piknik veya mangal yapmak için günübirlikçi ziyaretçilerle dolar taşar. Şehrin stresli yaşamına bir an dur demek isteyenler için sakinleştirici bir ilaç gibidir.

Dünyanın doğa harikası nadide göllerinden biri olan Boraboy Gölü etrafını çeviren ağaç, çiçek, böcek ve yeşilliklerle her daim zümrüt renginin ışıltısını yansıtır. Yaydığı Işıltı doğanın aynası gibi parlar ve o enfes ve özel yeşil ile birleşerek fotoğrafçılar için doyulmaz bir malzeme sunar. O ışıltı fotoğrafçıya de geçerek iş bitip de eve döndüğünde hala doğanın verdiği enerjinin yansıması devam eder.







Tabiat parkı küçük çocuklardan yaşlı ve engellilere kadar geniş yelpazede herkesin keyifle vakit geçireceği güzellikler sunar. Örneğin, serin göl kenarı veya orman yürüyüşleri, ağaçlar arasında kurulan salıncaklar, göle sokulan ayaklar ve gölbaşı eğlenceleri, gölde tekneyle kısa gezinti veya bisiklet, mangal ve piknik alanları, spor imkânları ve daha neler neler… Günü eğlenceli ve doya doya geçirmek için doğal her şeye sahip bir alandan bahsediyorum.









Sahip olduğu muhteşem çiçek ve bitkileri de incelemek, araştırmak ve fotoğraf çekmek de mümkün. Doğal yetişen her türlü bitkiye kucak açmış toprağı ve farklı kokusuyla ziyaretçilere unutulmaz bir gün yaşatan gölbaşı evlerinde konaklamak gibi bir seçeneğiz de olabilir.









İsteyen aileler için 20 adet ahşap kır evinin olduğu ve 4 kişilik konaklamalara müsait evlerde kalabilir. Alan içerisinde bir kır lokantası, büfe, çeşme ve otopark gibi imkânlar da olduğundan ziyaretçilere ihtiyaç sıkıntısı yaratmıyor.

Bunların dışında yeni evli çiftler için de bir fotoğraf platformu olma özelliği de taşıyor. Çiçekler ve bitkilerle örtülmüş zümrüt rengi göl manzaralı çekilen film ve video karelerinin güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Eminim yeni evli çiftler için unutulmaz bir anı olarak kalacaktır.









Alandan uzaklaştıkça bir başka değişle dağ yollarını aşarken geriye baktığınızda öyle sıkı bir bitki örtüsü görülür ki neredeyse siz yükseldikçe göl gittikçe küçülür. Ve nihayet kaybolur. Gölün kayboluşuna kadarki manzarayı seyretmekten kendinizi alamazsınız. Burası ahşap kır evleri ve kendine has doğal dokusuyla bu dönemde iyi bir dinleme seçeneği.