Yaz bitse de ‘yemek’ bitmiyor

Bodrum’un İtalyanı

Isola Manzara Gardens





Bardakçı’da birkaç hafta önce açılan, Bodrum’un en yeni İtalyan restoranı olan Isola Manzara Gardens esşiz Bodrum marina ve kale manzarasına sahip. Sicilya, Sardunya ve Capri adalarının lezzetlerinden oluşan menüsüyle restoran yıl boyu hizmet veriyor. Başlangıçlardan burrata salatası, levrek carpaccio, ana yemeklerden kum midyeli ve balık yumurtalı spagetti ve ızgara kral karides favorilerimden. Ayrıca Roma bölgesine ait ‘pinsa’ olarak adlandırılan kalın hamurlu ve oval pizzaları da lezzetli. Hamsili olanı mutlaka deneyin. (0536) 282 75 66

Aile işletmesi

Rakıjı

Bardakçı Koyu’nda nefis bir manzaraya, ferah ve samimi bir bahçeye sahip meyhane olan Rakıjı bir aile işletmesi. Mekânı Eyüp Emre işletiyor. Mutfağın başındaysa enfes mezelere imza atan eşi Ajda Hanım var. Öne çıkan lezzetleri arasında yaprak ciğer, karidesli mantı, mücver, paçanga böreği ve mürdüm erikli bamya var. Finalde ise satsumalı parfe’yi denemelisiniz. (0532) 342 58 31

Özel ürünlerden alın

Daş Mutfak





Antep mutfağını Bodrum’da en iyi temsil eden mekânlardan biri mart ayında Konacık’ta açılan Daş Mutfak. Antep’ten gelen aşçıların mutfağın başında olduğu mekânın menüsündeki yemeklerin malzemelerinin çoğu da yine Antep’ten... Antep mutfağının vazgeçilmezleri beyran ve yuvalama çorbası, lahmacun, içliköfte, Antepfıstıklı kıyma kebabı, ezmeli kuşbaşı, terbiyeli kuzu şiş, baklava ve katmer Daş Mutfak’ta yiyebileceğiniz lezzetlerden öne çıkanları. Daş Mutfak’ta Antep’e özgü paketli ürünler de satılıyor. (0252) 363 88 55

Kahvaltısı da meşhur

Güzelgün Steakhouse&Kasap





Bitez’deki Güzelgün bir steakhouse aynı zamanda kasap. Bir diğer özelliği ise arka tarafında yer alan gizli bahçesi olması. Begonviller, muz ve zeytin ağaçlarının arasında şahane etlerin tadına bakabileceğiniz keyifli bir restoran. Güzelgün kahvaltısıyla da öne çıkıyor. Her biri özenle seçilmiş zengin kahvaltılık ürünler serpme usulü servis ediliyor. Kendi kasaplarından olan sucuk şiş ve pastırma ile fark yaratıyorlar. Reçeller ve pideler de kendi mutfaklarından. (0252) 363 79 79

Mahalle mekânı

Aksak Pub





Bodrum’un en güzel semtlerinden Eskiçesme’de açılan Aksak, bir mahalle mekânı. Geniş, ferah ve samimi bir bahçesi var. Hem bir şeyler içebileceğiniz hem de pizza ve hamburger gibi pub yemeklerinden tadabileceğiniz menüsü var. (0532) 772 26 16