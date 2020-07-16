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Yaz aylarında turizm rotası Tekirdağ
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Yaz aylarında turizm rotası Tekirdağ

Mavi ile yeşilin buluştuğu ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Tekirdağ ziyaretçilerini bekliyor.

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Özellikle yaz aylarında tüm güzelliklerini göz önüne seren Tekirdağ, turizm açısından zengin bir potansiyele sahip olmakla birlikte İstanbul’a bir buçuk saat mesafede bulunuyor. Tekirdağ’a gelip birkaç gün kalmak isteyenlerde konaklamak için keyifli yerler bulabiliyor. Şehirde aynı zamanda "Güvenli Turizm Sertifikası"na sahip otel ve restoranlar da bulunuyor. Tekirdağ’a gelen fotoğraf severler, doğal bir stüdyo olan Lavanta ve Ayçiçeği tarlalarında bol bol fotoğraf çekebiliyor. Denize girme konusunda yaz ayalarında İstanbulluların vazgeçilmezi konumundan olan Tekirdağ’da 8 mavi bayraklı upuzun sahiller bulunuyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu Şarköy İlçesi Uçmakdere’de aynı zamanda yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü de yapılabilir.

Yaz aylarında turizm rotası Tekirdağ


Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Tekirdağ, sahip olduğu tarihi - kültürel mirası, doğal güzellikleri ve değerleriyle, turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahiptir. İlimiz tarih, kültür, doğa, flora (botanik), yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, agro turizm, eko-turizm, sahip olduğu gastronomi değerleri ve 8 mavi bayrak sahili upuzun kumsalları ile turizm çeşitlendirilmesi bağlamında da önemli avantajlar sunmaktadır. Turistlerin yoğun olarak geldiği İstanbul, Edirne ve Çanakkale gibi şehirlere yakın bir konumda bulunan İlimiz "Güvenli Turizm Sertifikası"na sahip otel ve restoranları ile yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazır durumdadır” denildi.

Yaz aylarında turizm rotası Tekirdağ


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