Anadolu Ajansı
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Yaylalar çiçeklerle kaplandı
Van'ın Çatak ilçesinde hava sıcaklığının hissettirmesiyle yaylalar çiçeklerle kaplandı. Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar günlerinin büyük bölümünü çiçeklerle kaplı yaylalarda geçiriyor.
Van'ın Çatak ilçesinde hava sıcaklığının hissettirmesiyle yaylalar çiçeklerle kaplandı. Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar günlerinin büyük bölümünü çiçeklerle kaplı yaylalarda geçiriyor. Kadınlar otlu peynirde kullandıkları otları bu yaylalardan topluyor.
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