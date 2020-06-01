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Yaylalar çiçeklerle kaplandı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:11,Son Güncelleme:

Yaylalar çiçeklerle kaplandı

Van'ın Çatak ilçesinde hava sıcaklığının hissettirmesiyle yaylalar çiçeklerle kaplandı. Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar günlerinin büyük bölümünü çiçeklerle kaplı yaylalarda geçiriyor.

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Van'ın Çatak ilçesinde hava sıcaklığının hissettirmesiyle yaylalar çiçeklerle kaplandı. Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar günlerinin büyük bölümünü çiçeklerle kaplı yaylalarda geçiriyor. Kadınlar otlu peynirde kullandıkları otları bu yaylalardan topluyor.

Yaylalar çiçeklerle kaplandı

Yaylalar çiçeklerle kaplandı


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