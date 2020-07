Yaşamı dönüştüren mucize evde 14 günlük detoks

Ben de hem beden hem ruh sağlığım için yılda bir detoks yapmayı alışkanlık haline getirdim. Dünyada en büyük ve en popüler olanlardan LifeCo; Türk iş insanı Ersin Pamuksüzer tarafından kuruldu. Dünya çapında ün yaptı ve Hollywood yıldızlarını ağırlıyor. Tayland Puket’teki merkezi her yıl dünyaca ünlü sanatçılar ve mankenler ziyaret ediyor. Konfor ve güvenirlilik üst seviyede ancak bu yıl Covid-19 ile birlikte detoks merkezleri de bir değişim ve dönüşüm geçirmek zorunda kaldı.

Ben her yıl olduğu gibi bu yıl da Puket’e giderek detoks programını tamamlamayı istiyordum. Pandeminin her an geçeceğini ve seyahat kısıtlamalarının kalkıp yeniden Puket’e gidebileceğim hayallerini uzun süre kurdum ancak mümkün olmadı. Tam ne yapacağımı düşünürken LifeCo’nun “Evde Detoks” programı hazırladığını öğrendim ve gerçekten kendimi disiplin ederek tam 14 gün daha önce yaşadığım değişim dönüşüm programını kendi kendime evde uygulayarak gerçekleştirmeyi başardım.

BANYOMU SPA’YA ÇEVİRDİM

Herkesten ve her şeyden uzakta 14 gün ruhumu ve bedenimi dinlendirmek için kah evde kah teknede uyguladığım detoks kampına girdim. Kendime değişik bir yolculuk oldu. Programı evde uygulamak hiç de zor olmadı. Kendim için sağlığım için iyi bir şey yapıyor olduğumu bilmek beni motive etti. Değişik bir farkındalık yaşadım. Program boyunca kendimle baş başa kaldım. Bugüne kadar öğrendiğim yoga, nefes, kuantum gibi çalışmaları da uygulayarak ruhumu arındırdım.

Detoks merkezindeki gibi ihtişamlı tropik ağaçlar, her dakika bana ne içmem gerektiğini hatırlatarak elime içeceklerimi veren yardımcılar yoktu ama pandemi boyunca aldığım birkaç kilodan şikâyetçiydim ve bunu başarmalıydım. Ayrıca kendimi iyi ve sağlıklı hissetmek için 5 kilo daha vermem gerekiyordu hemen programa dahil oldum ve iki gün içinde eve bir paket geldi. Master detoks için ihtiyacım olan tüm takviyeler ulaştı. Yaptığım tek şey onları karıştıracağım minik meyve sebze sularını hazırlamak oldu. İzlenmesi gereken program da çok kolaydı. Master detoksa geçmeden 1-2 gün ön detoks yapmam önerildi ki baş ağrısı gibi semptomların minimize edilmesi için bu şarttı. Sorularım için hafta içi her gün uzmanlar online canlı bağlantılarla sorularımı yanıtladı. Dünyanın en iyi detoks programı ödülünü almış olan programı uygulamaya başladım ve her şey yolunda gitti.









Ayrıca banyomu bir spa’ya çevirdim. Küvetimi sıcacık su ile doldurup aromatik yağlar ve mumlarla süsleyerek içine girip müthiş keyif yaptım. Salonumu da yoga stüdyosuna çevirdim. Mutfağımı da sağlıklı içecekler hazırladığım bir workshop’a dönüştürdüm. Beton ve karmaşadan uzak doğanın içinde Urla’daki evimde LifeCo Detox Merkezi tarafından hazırlanmış programa harfiyen uydum.

Kendim için iyi bir şey yaptığımı düşünerek hiç vazgeçmedim. Evimi adeta bir detoks kampına dönüştürdüm . Masa üzerinde hazırlayacağım karışımların tarifleri , vitaminlerim ve saat saat yapacaklarımı yazdığım notlar… Kendi kendime bu kadar motive olmayı ve programı uygulayacağımı beklemiyordum. Hiçbir şey yemeden 14 gün özellikle o yoğun yeme içme alışkanlığından sonra evde tek başıma nasıl yapacaktım hiç bilmiyordum. Hiç korktuğum gibi olmadı. 14 gün boyunca neredeyse hiçbir şey yemeden, hiç de açlık hissetmeden inanılmaz bir tecrübe yaşadım. Yemek yerine çeşitli taze meyve ve sebze suları içmek hiç de zor olmadı.

ZAMAN ZAMAN TEKNEDE DEVAM ETTİM

Evde aynı kampta yaptığım gibi yoga ve meditasyon yapmayı ihmal etmedim. Online destek bağlantıları sayesinde aklıma takılan sorulara cevap alma fırsatım da oldu. Sabahları yaptığım yürüyüşler ve yoga seanslarım öğleden sonraları ise beslenme ve vücudumuzun toksin dolu hayatlarımızda bir mola vermenin faydaları hakkında okuduğum kitaplar çok faydalı oldu. Bu arada öğrendiğim sağlıklı yemek tarifleri seaslarım favorilerim arasındaydı. Her geçen gün kendimi daha yenilenmiş ve hafiflemiş hissettim. İçecek saatleri ve programla ilgili her şeyi bir iki günde hafızama yerleştirdim ve ayrıca hatırlatma için saatimi de kurdum. Saati geldiğinde hangi meyve ve sebzeyi canım istiyorsa onu yaptım. Rengârenk meyve ve sebze sularından içerek hiç katı gıda almadan hiç de aç hissetmeden evde ve teknede kolayca uygulamayı başardım.

HAFİFLEDİM VE DAHA HUZURLU HİSSETTİM

Kilo vermek ana amacım olsa bile programın ardından daha iyi çalışan bir sindirim sistemine daha sağlıklı ve daha parlak bir cilde sahip oldum. Zihin ve vücut için detoks programı dışında kendi kendime motive olmayı başararak programı tamamlayabilmek mutluluk verdi. Program sonunda o her dakika eli buzdolabına giden benin tüm yeme içme alışkanlığım değişti. Tam 8 kilo verdim. Bununla birlikte, sadece zayıflamadım ayrıca, endişelerden uzaklaşarak kendime kaliteli zaman ayırarak zihin ve bedenimin de derinlemesine temizlendiğini hissettim. Kendimi daha zinde ve huzurlu hissediyorum artık. Sağlıklı beslenme ve egzersizin içinde olduğu yaşam tarzını devam ettirmeye kararlıyım. Kilo vermek isteyen ancak başarısız olanlara kesinlikle bu deneyimi tavsiye ederim.









DETOKS SONRASI SAĞLIKLI BESLENME

İşin bir de sonrası var tabii. Belki de en önemli bölümü. Çünkü detoks hadi 7-14 gün yaptınız ama geri kalan 365 gün kendi kendinizesiniz ve asıl bu detoks sonrası günlük hayatta ne yaptığınız çok önemli. Her gün tekrar tekrar yaptığımız şeyler sağlığımızı veya hastalığımızı inşa ediyor aslında. Dolayısıyla rutinlerimiz ve alışkanlıklarımız çok önemli. Bu konuda da LifeCo’dan destek ve bilgi alabilirsiniz. LifeCo’dan Türkiye’yi detoksla tanıştıran Wellnes Koordinatörü Mirey Yuhay, aslında kendini iyi hissetmeyen herkesin detoks yapması gerektiğini söylüyor.

Kilo alma trendine girmiş ve durduramayan, yorgun halsiz, tükenmişlik sendromu yaşayan, sabahları yataktan kalkmakta zorlanan, ağrıları, alerjileri, ödemi olan, stresli, uykusuzluk çeken, sık sık hastalanan, bağışıklığını güçlendirmek, hayata yeni bir başlangıç yapmak, sağlığını iyileştirmek, periyodik vücut bakımını yapmak isteyen herkesin detoks yapabileceğini söylüyor.









DETOKSLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR NELER?

İdealinin senede 2 kere kapsamlı bir 7-10 günlük detoksolduğunu söyleyen Yuhay, “Duruma göre süre tabii ki uzayabilir. Ayrıca haftada 1 gün de kişilere evlerinde sıvı orucu yapmalarını öneriyoruz. Bu da haftalık detoksunuz olur. Her hafta yaptığınızda yılda 52 gün eder ve müthiş bir antiaging ve sağlık-bağışıklık güçlendirici uygulamadır” diyor. Detoks’un evde kolayca yapılabilir olduğunu ve bunu başaran benim gibi çok örnek olduğunu ifade eden Yuhay, detoksla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında şunları söylüyor; “İnsanlar detoksta rengarenk meyve suları içiliyor sanıyor. Hayır öyle değil. Bunlar mutlaka gün içinde sayı olarak yeşil sebze suları ile dengeleniyor. Ve hazırlanırken bu meyve sularının şeker oranını azaltmak amacıyla sulandırılıyor. İnternette, sosyal medyada, medyada tavuklu, ananaslı, yoğurtlu vb. detoks programları veriliyor. Bunlar diyettir detoks değildir. Detoks dediğimiz şey vücutta istenmeyen, faydalı olmayan toksinlerin atılması, arınması ve boşaltılmasıdır bir beslenme programı değildir. Detoks sadece kilo vermekle ilgili değil bütünsel bir programdır. Yukarda da anlattığımız gibi beden-zihin ve ruhu kapsayan uygulamaların bütünüdür.” Bana çok iyi geldi. “ Evde yapabilir miyim?” diye endişe etmeyin. Çok kolay ve hem de çok çok daha ucuz.