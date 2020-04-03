MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYarıköy'ün beyaz göçmen kuşları geldi
GeriSeyahat Yarıköy'ün beyaz göçmen kuşları geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yarıköy'ün beyaz göçmen kuşları geldi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 10:08,Son Güncelleme:/

Yarıköy'ün beyaz göçmen kuşları geldi

Afrika’nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle birlikte Türkiye'ye dönen leylekler, Burdur merkez Yarıköy'e de geldi. Bölgede leylek popülasyonu, son dönemde artış gösterdi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bahar aylarının gelmesiyle doğadaki canlanma, her yerde hissedilmeye başlandı. 'Baharın müjdecisi' olarak bilinen göçmen kuşlar da görülür oldu. Her yıl Burdur'a gelen leylekler, bu sene de Yarıköy'deki yuvalara döndü. Çevrede besin olarak zengin olan sulak bölgeleri yaşam alanı olarak belirleyen leylekler, yuva sonrası yumurta yapıyor. Yavruları büyüten leylekler, daha sonra yine kışı geçirmek üzere Afrika’ya doğru göç edecek.

Yarıköyün beyaz göçmen kuşları geldi


Uzmanlar, leyleklerin bu dönemi sağlıklı geçirmesi için halka düşen en büyük görevin, yaşam alanlarını korumak ve sulak alanlara zarar vermemek olduğunu belirtti. Bölgede leylek popülasyonunun, son dönemde artış gösterdiği de kaydedildi. 'Çiftçi dostu' leyleklerin tarım alanlarındaki tarım zararlılarını tüketerek, doğal dengeyi sağladığı da biliniyor.





False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle