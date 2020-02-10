YaptÄ±klarÄ±yla kÃ¶ylÃ¼lerin gÃ¶nÃ¼llerine dokunuyor

KaramanlÄ± ilÃ§esi KaÄŸÄ±lcÄ±k kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan 76 yaÅŸÄ±ndaki Emin Akay, kitap okumayÄ± Ã§ok sevdiÄŸi iÃ§in aÄŸabeyinin kullanÄ±lmayan deposunu kÃ¼tÃ¼phaneye Ã§evirdi. Evinin altÄ±ndaki odayÄ± da "Ã¶zel kÃ¼ltÃ¼r mÃ¼zesi" yapan Akay, kÃ¼tÃ¼phaneden arta kalan zamanlarda tanÄ±dÄ±klarÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ± eÅŸyalarÄ± sergilediÄŸi alanla ilgileniyor.

YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l Ã¶nce eÅŸini, ardÄ±ndan da tek Ã§ocuÄŸu Åžerife AkgÃ¼n'Ã¼ kaybeden yaÅŸlÄ± adamÄ±n, kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± verdiÄŸi kiÅŸisel mÃ¼zesinde sergilediÄŸi bine yakÄ±n antika eÅŸya, gÃ¶renleri zamanda yolculuÄŸa Ã§Ä±karÄ±yor.

Sergilenenler arasÄ±nda eski telefon, pikap, radyo, dikiÅŸ makinesi, saat, tahtadan oyuncak araba, plak, terazi, gaz lambasÄ±, ibrik, daktilo, mutfak Ã¼rÃ¼nleri, tarÄ±m aletleri, tÃ¼fekler ve eski gelinlikler yer alÄ±yor. AyrÄ±ca Akay, kÃ¶yde vefat edenlerin isimlerinin ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kayÄ±t defterini de burada sergiliyor.

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Yeni nesle geÃ§miÅŸi anlatmak istiyor

Emin Akay, AA muhabirine, hayatta hep insanlara faydalÄ± olabilmek adÄ±na uÄŸraÅŸ verdiÄŸini sÃ¶yledi. Okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazandÄ±ktan sonra Ã¶mrÃ¼nÃ¼ kitaplarla iÃ§ iÃ§e geÃ§irmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Akay, bu nedenle "Ã§ocuklar Ã¼ÅŸÃ¼mesin" diye sobasÄ±nÄ± yaktÄ±ÄŸÄ±, temizliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¼tÃ¼phaneyi oluÅŸturduÄŸunu ifade etti.

MÃ¼ze kurma hayalini gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Akay, eski eÅŸyalarÄ±n sergilendiÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yeni nesle geÃ§miÅŸi anlatmak adÄ±na oluÅŸturduÄŸunu dile getirdi. Akay, sergilenen Ã§oÄŸu eÅŸyanÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu, ziyaretÃ§ilerin Ã§ok etkilendiÄŸini anlattÄ±.

Zaman zaman Ã¶ÄŸrencilerin, sergilediÄŸi eÅŸyalarÄ± gÃ¶rmek iÃ§in kÃ¶ye gezi dÃ¼zenlediÄŸini belirten Akay, ÅŸÃ¶yle devam etti: "EÅŸten, dosttan, akrabadan topladÄ±ÄŸÄ±m antika eÅŸyalarÄ± burada sergiliyorum. Hepsinin Ã¼zerinde sahibinin ismi yazÄ±lÄ±. Buraya katkÄ± verenler geldiÄŸinde eÅŸyasÄ±nÄ± hemen bulur. BurasÄ± oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Misafirim hiÃ§ eksik olmaz. MÃ¼zeyi gezenler, ziyaretÃ§i defterine gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±ktan sonra gidiyor."

"KÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ gelecek nesillere aktarmak istiyorum"

KÃ¶yde vefat edenlerin isimleri ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da genÃ§liÄŸinden beri bir defterde topladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Akay, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "O defteri sergilediÄŸimi gÃ¶renler ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor. Vefat edenlerin neden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ de defterimde kayÄ±tlÄ±. Bazen vefat edenlerin yakÄ±nlarÄ±, defterden faydalanarak anne, baba ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼m tarihlerine bakÄ±p, mezar taÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±yor. Bu tÃ¼r faaliyetlerle genÃ§liÄŸi Ã§amurdan, kumardan, iÃ§kiden ve tÃ¼m kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan kurtarmak, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ gelecek nesillere aktarmak istiyorum." Akay, Ã¶ldÃ¼kten sonra kÃ¼tÃ¼phaneyi ve mÃ¼zeyi torununun devam ettireceÄŸini sÃ¶yledi.