Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Küçük bir İtalyan lokantası var

Casa Mila, Çanakkale



Yeşilyurt Köyü’nde. Bölgenin en yenisi. Şu anda sadece üç odası var. Ebru Erke “Özellikle arkadaş grupları için çok ideal. Alt kattaki şömineli salon bir harika. Çok büyük bir yer değil, tam bir dağ evi. En önemlisi, mutfağı çok iyi. Ufak bir İtalyan lokantası; bölge malzemesini çok iyi bilen bir şefleri var. Hem de çok şık” diyor. (0539) 211 27 27



Kamyonla safari

Foleya Mountain Resort, Trabzon



Tonya’daki otel yıl boyu açık. Mutfağında kullanılan tüm ürünler tamamen yöresel ve bahçesinden. ATV ve kamyon safari burada konaklarken yapabileceğiniz etkinliklerden. Saffet Emre Tonguç öneriyor. (0545) 280 61 70



Otağı bile var

Hindiba Doğa Evi, Bolu



Dokuz taş ev, üç bungalov ve bir otağla (çadır) hizmet veriyor. Burcu Gürtürk Kadak öneriyor: “Odadan ayağınızı dışarı attığınızda mis gibi orman kokusunu içinize çekebilir; muhteşem doğa manzarası eşliğinde yürüyüş yapabilir; ateşinizi yakıp şarkılar söyleyebilirsiniz.” (0530) 824 97 91



Tüm renkleri görün…

Saklı Göl Evleri, Burdur



Çam ağaçlarının arasında, Karacaören Baraj Gölü’ne karşı doğayla iç içe… Nurgül Büyükkalay’ın önerisi: “Dilerseniz gölde sportif balıkçılık, kano gezisi, tekne gezintisi gibi birçok imkân da var.” (0248) 344 21 22



Derenin yanı başı

Abant Lotus Otel, Bolu



Bir aile işletmesi. Yılın her mevsimi açık, her vakti de ayrı güzel. Abant Gölü’ne 15 kilometre uzaklıkta. Ahşap mimarisi, bahçesi, derenin yanı başındaki konumuyla hafta sonu kaçamağı için ideal. Serda Büyükkoyuncu’nun önerisi. (0374) 237 10 90



Sislerin arasında…

Birun Kümbet Dağ Evi, Giresun



Uçsuz bucaksız çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili, sislerin arasında harika bir dağ evi. 1.800 metrede, Giresun’un Kümbet Yaylası’nda. Her biri yayla manzarasına bakan ahşap otel odası, bungalov ve delüks bungalov odalarda konaklayabiliyorsunuz. Havuz, sauna ve hamam da var. (0454) 386 61 11



Hamağa uzanıp...

MC Sapanca Dark Bungalows, Sakarya



Dört bir yanı yemyeşil, tam ormanın içinde. İki kişilikten dört kişiliğe kadar beş farklı ev kategorisi var. Her evde mutfak, banyo, asma katta yatak odası ve veranda, hamak, barbekü alanı olan tesis Bahar Akıncı’nın önerisi. (0532) 676 54 41



Yoga yapabilirsiniz

Karaca Dağ Evleri, Kocaeli



Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıkta… 8 bungalovdan oluşuyor. Ağaç isimlerinden adını alan odaların en büyüğü beş kişinin konaklayabilmesi için uygun. Canan Demiray “Yarım pansiyon hizmet veren tesiste otelin yoga bölümünü kullanabilir, çevreyi keşfetmek içinse önerdikleri trekking parkurlarıyla oksijen depolayabilirsiniz” diyor. (0262) 345 00 89



Masalın içinde gibi...

Abant Yeşil Ev, Bolu



‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ masalından esinlenerek hazırlanmış bir tesis... Her biri, farklı bir cücenin evi gibi tasarlanmış. Abant Gölü’ne sadece 15 dakika mesafede. Erdal İpekeşen “Toplamda 14 evden oluşan mekânda manzara, atmosfer muhteşem” diyor. (0374) 237 11 49



Köylere yakın

Papart Dağ Evi, Artvin



Şavşat Meydancık Vadisi’nin tam ortasında… Şener Kalemci öneriyor: “Merkezi konumuyla çevresindeki onlarca köy ve yaylaya ulaşım çok kolay. Burada konaklayıp kırsal mimari dokusu bozulmamış köyleri ve yaylaları gezebilirsiniz.” (0533) 168 92 76