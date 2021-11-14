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Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...
Seyahat
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.11.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Oksijene doyabileceğimiz, huzuru bol dağ evleri şehrin gürültüsünden uzaklaşıp biraz sakinlik arayanlar için en güzel tatil seçeneklerinden biri. Farklı tarzlarda hazırlanmış ama ortak teması ‘huzur’ olan dağ evlerinin en iyilerini jürimize sorduk. Kiminin mutfağı, kiminin mimarisi ünlü en iyi 10 tanesini sıraladık.

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Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Küçük bir İtalyan lokantası var
Casa Mila, Çanakkale

Yeşilyurt Köyü’nde. Bölgenin en yenisi. Şu anda sadece üç odası var. Ebru Erke “Özellikle arkadaş grupları için çok ideal. Alt kattaki şömineli salon bir harika. Çok büyük bir yer değil, tam bir dağ evi. En önemlisi, mutfağı çok iyi. Ufak bir İtalyan lokantası; bölge malzemesini çok iyi bilen bir şefleri var. Hem de çok şık” diyor. (0539) 211 27 27
Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Kamyonla safari
Foleya Mountain Resort, Trabzon

Tonya’daki otel yıl boyu açık. Mutfağında kullanılan tüm ürünler tamamen yöresel ve bahçesinden. ATV ve kamyon safari burada konaklarken yapabileceğiniz etkinliklerden. Saffet Emre Tonguç öneriyor. (0545) 280 61 70
Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Otağı bile var
Hindiba Doğa Evi, Bolu

Dokuz taş ev, üç bungalov ve bir otağla (çadır) hizmet veriyor. Burcu Gürtürk Kadak öneriyor: “Odadan ayağınızı dışarı attığınızda mis gibi orman kokusunu içinize çekebilir; muhteşem doğa manzarası eşliğinde yürüyüş yapabilir; ateşinizi yakıp şarkılar söyleyebilirsiniz.” (0530) 824 97 91
Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Tüm renkleri görün…
Saklı Göl Evleri, Burdur

Çam ağaçlarının arasında, Karacaören Baraj Gölü’ne karşı doğayla iç içe… Nurgül Büyükkalay’ın önerisi: “Dilerseniz gölde sportif balıkçılık, kano gezisi, tekne gezintisi gibi birçok imkân da var.” (0248) 344 21 22
Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Derenin yanı başı
Abant Lotus Otel, Bolu

Bir aile işletmesi. Yılın her mevsimi açık, her vakti de ayrı güzel. Abant Gölü’ne 15 kilometre uzaklıkta. Ahşap mimarisi, bahçesi, derenin yanı başındaki konumuyla hafta sonu kaçamağı için ideal. Serda Büyükkoyuncu’nun önerisi. (0374) 237 10 90
Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Sislerin arasında…
Birun Kümbet Dağ Evi, Giresun

Uçsuz bucaksız çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili, sislerin arasında harika bir dağ evi. 1.800 metrede, Giresun’un Kümbet Yaylası’nda. Her biri yayla manzarasına bakan ahşap otel odası, bungalov ve delüks bungalov odalarda konaklayabiliyorsunuz. Havuz, sauna ve hamam da var. (0454) 386 61 11
Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Hamağa uzanıp...
MC Sapanca Dark Bungalows, Sakarya

Dört bir yanı yemyeşil, tam ormanın içinde. İki kişilikten dört kişiliğe kadar beş farklı ev kategorisi var. Her evde mutfak, banyo, asma katta yatak odası ve veranda, hamak, barbekü alanı olan tesis Bahar Akıncı’nın önerisi. (0532) 676 54 41
Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Yoga yapabilirsiniz
Karaca Dağ Evleri, Kocaeli

Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıkta… 8 bungalovdan oluşuyor. Ağaç isimlerinden adını alan odaların en büyüğü beş kişinin konaklayabilmesi için uygun. Canan Demiray “Yarım pansiyon hizmet veren tesiste otelin yoga bölümünü kullanabilir, çevreyi keşfetmek içinse önerdikleri trekking parkurlarıyla oksijen depolayabilirsiniz” diyor. (0262) 345 00 89
Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Masalın içinde gibi...
Abant Yeşil Ev, Bolu

‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ masalından esinlenerek hazırlanmış bir tesis... Her biri, farklı bir cücenin evi gibi tasarlanmış. Abant Gölü’ne sadece 15 dakika mesafede. Erdal İpekeşen “Toplamda 14 evden oluşan mekânda manzara, atmosfer muhteşem” diyor. (0374) 237 11 49
Yapraklar dökülürken istikamet dağ evleri...

Köylere yakın
Papart Dağ Evi, Artvin

Şavşat Meydancık Vadisi’nin tam ortasında… Şener Kalemci öneriyor: “Merkezi konumuyla çevresindeki onlarca köy ve yaylaya ulaşım çok kolay. Burada konaklayıp kırsal mimari dokusu bozulmamış köyleri ve yaylaları gezebilirsiniz.” (0533) 168 92 76

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