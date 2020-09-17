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Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü
Seyahat
iHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Karaçam köyüne giden bir grup macera düşkünü genç, yamaç paraşütü ile köyün engin kayalıklarından kendilerini boşluğa bıraktı.

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Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bir grup macera sever umdukları irtifayı Karaçam köyünde buldu. Yamaç paraşütü düşkünü Engin Eren, çeşitli gruplarla Ölüdeniz, Pamukkale, Uzungöl gibi Türkiye’nin birçok yerinde bu heyecan dolu sporu yaptı. Eren ve arkadaşları, yamaç paraşütüne elverişli olmasından dolayı kendilerini boşluğa bırakmak için Karaçam köyünün engin kayalıklarını tercih ediyorlar.

Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü



Daha önce 18 yıl Jandarma Karakol Komutanlığı, bir önceki dönem Mihalıççık Belediye Başkan yardımcılığı yapan ve şimdi de Belediye Destek Hizmet Müdürlüğü yapan Engin Eren, günün yoğun temposundan sıyrılmak için ve stres atmak için bu sporu tercih ettiklerini belirtti. Engin Eren; “Ben Türkiye’nin birçok yerinde bu sporu yaptım. Şunu söyleyebilirim ki Karaçam köyünün bu spora elverişi ve görsel manzara olarak diğer yerlerden hiçbir farkı yok. İnsanlar sadece bunu tatile çıktıklarında yapabileceklerini sanıyorlar. Biz bu düşünceyi yıktığımızı düşünüyoruz, sanki bir halı saha maçına gider gibi gidiyoruz yani günlük hayata yedirdik bu sporu. Herkese de ömürlerinde en az bir kere bu duyguyu yaşamalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü


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