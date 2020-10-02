Yamaç paraşütçülerinin mekanı 'Hasan Dağı'nda çevre düzenlemesi yapılacak

Çeşitli illerden Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gelen macera tutkunları, traktörlerle veya alana uygun araçlarla yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından tepeye ulaşıyor. Paraşütle atlamaya çok uygun Hasan Dağından paraşütçüler dikine 600 metre irtifalar alabiliyorlar.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Çengeller Köyünde bulunan ve paraşütçülerin son zamanlarda ilgi odağı haline gelen Hasan Dağında incelemelerde bulundu. 1300 rakımlı Hasan Dağının tepesinden yamaç paraşütüyle atlayan vatandaşımızla sohbet eden Kaymakam Şahin, Hasan Dağının termik akışı ve eşsiz doğasıyla yamaç paraşütçülerin ilgi odağı olduğunu belirtti. Kaymakam Şahin, ayrıca bölgenin turizm potansiyelinin arttırılması için bu alanda çevre düzenlemesi ve projelendirme yapılması hususunda gerekli çalışmaların yapılacağını da söyledi.







