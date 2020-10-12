Yalova Plajları 2020 - Yalova'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Pek çok kişi Yalova'da nerede denize girileceği konusunda internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Bölge açısından plajı bulunmadığı düşünülen Yalova için, aslında harika plajlarının yer aldığını dile getirmek mümkün. Ücretli veya ücretsiz şekilde pek çok etkinlik ve olanak ile denize girme imkanı sağlayan plajlar, yaz için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Kaytazdere Belediye Halk Plajı

Yalova Şehri ile Altınova ilçesi arasında yer alan Kaytazdere Belediye Halk Plajı, geniş kumsalı ve berrak denizi ile öne çıkıyor. Bağlı olduğu ilçeye 3 kilometre uzaklıkta olan plaj, ücretsiz giriş imkanı tanımaktadır. Eğer şezlong ve şemsiye kiralamak isteniyor ise 15 ve 20 TL ödemek yeterlidir. Bölge açısından kafeterya ve restoranlardan da faydalanılarak, gün içerisinde yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanabilir. Mavi bayraklı olmasının yanı sıra üstelik cankurtaran bulunan sahil merkezde yer alıyor. Bu yüzden güvenli şekilde Kaytazdere Belediye Halk Plajı kullanılabilir.

Hersek Özel Plajı

Yalova'nın Altınova ilçesinde yer alan Hersek özel plajı, Altınova'ya 5 kilometre uzaktadır. Aynı zamanda plaj içinde engelli vatandaşlar adına rahatlıkla denize girebilecekleri özel bir yer bulunmaktadır. Plaja giriş ücreti olmakla beraber şezlong ve şemsiye verilmektedir. Kişi başı 5 TL gibi cüzi bir fiyat eşliğinde plaja kolayca giriş yapmak mümkün. Aynı zamanda dışarıdan içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. Ancak içerideki kafe ve restoranlardan tedarik edilecek gıdalar sayesinde, piknik alanında güzel bir zaman geçirmek mümkün. Ayrıca plaj içerisinde soyunma kabini, WC ve duş gibi olanaklar yer almaktadır.

Hersek Kadınlar Plajı

Aynı şekilde Altınova ilçesinde yer alan Hersek kadınlar plajı merkeze 5.1 kilometre uzaklıktadır. Girişin ücretli olduğu plaj 10 TL ile şezlong şemsiye olanağı sağlamaktadır. Oldukça geniş bir kumsalı olması ile beraber kilometrelerce uzun sahile sahiptir. Ayrıca soyunma kabini ve duş ile WC gibi olanaklar da yer alıyor. Bunun dışında plaj içerisinde Cafe ve restoran da yer almaktadır. Ağaçlık mesire alanı olması sayesinde özellikle dışarıdan yiyecek getirilerek piknik yapma imkanı veriliyor. Böylece ailece güzel bir gün geçirmek mümkündür. Diğer yandan mavi Bayraklı olması, güvenli olması ve cankurtaran bulunmasıyla en çok tercih edilen plajlar içerisinde yer alıyor.

Hersek Halk Plajı

Yalova şehrinde Altınova ilçesine bağlı olan Hersek halk Plajı, geniş kumsalı ve sığ denizi ile ailelerin tercih ettiği yerlerden biridir. Böylece yüzme bilmeyenler ve çocuklar için ideal denize girme imkanı sağlanıyor. Altınova merkeze 5 kilometre uzaklıkta olan bölgeye kolayca ulaşım sağlamak mümkün. Dışarıdan plaja içecek ve yiyecek getirmek yasak olması ile beraber, giriş ücretidir ve 10 ile 15 TL arasında değişkenlik gösterir. Bu doğrultuda şezlong ve şemsiye kullanım imkanı ile beraber, soyunma kabini ve WC ile taş gibi olanaklar yer almaktadır. Tabii bölgenin biraz daha ilerisinde halk Plajı olduğu için ücretsiz olarak giriş alanı sağlayan kısım da bulunmaktadır. Diğer taraftan ağaçlık mesire alanı bulunduğu için dışarıdan yiyecek getirilerek bu bölgede piknik yapmak mümkün. Piknik alanı halka açıktır ve ücretsiz şekilde güzel bir zaman geçirme olanağı sağlar. O yüzden Altınova ilçesinin en çok tercih edilen plajlarından biri olarak da öne çıkıyor.