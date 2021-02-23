Yakutiye Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Yakutiye Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Yakutiye Medresesi dönemin İlhanlı hükümdarı olan Olcayto Sultan tarafından verilen emirle yapılmıştır. Bu yapı Bolugan Hatun ile Gazan Han adına yapılmıştır. Yapının mimarlığını ise Hoca Yakut Gazani yapmıştır.



Yakutiye Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Medrese 1310 yılında yapıldı. Hoca Yakut Gazani tarafından yapılmıştır. Bu medresenin en önemli özelliği ise Anadolu'da bulunan kapalı avlu yapısına sahip medreselerden en büyüğüdür. Medrese, doğudaki duvara yan yana yapılan kümbet ile birlikte tuğladan örüldü.



Yakutiye Medresesi'nin minareleri köşe kuleleri üzerine yerleştirilmiştir. Sağ taraftaki minare şerefenin alt kısmına kadar ayaktadır. Sol kısımdaki minare ise beden duvarın biraz üst tarafında konumlanmıştır. Minare değişik geometrik motifler ve çiniler ile süslenmiştir. Bunun yanında camiye yapılan kabartma kordonlar yapının çok daha güzel görünmesine sebep olmaktadır.



Taç kapı bulunan kısımda ise pars ve kartal motifleri yer almaktadır. Hayat ağacı motifi üzerinde iki tane pars ile bir tane kartal bulunur. Bu figür Orta Asya Türkleri açısından çok önemlidir. Yakutiye Medresesi en son 1995 yılında yeniden restore edilmiştir. Günümüzde ise Etnografya Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.



Yakutiye Medresesi Nerede?



Yakutiye Medresesi, Erzurum'daki Yakutiye ilçesine bağlı bulunan Cumhuriyet Caddesi ve Mumcu Caddesi arasında bulunmaktadır. Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Mustafa Camisi ile yan yanadır.



Yakutiye Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Yakutiye Medresesi'ne toplu taşıma araçları ile ya da kendi özel aracınız ile gidebilirsiniz. Eğer kendi aracınız ile gidecekseniz cumhuriyet Caddesi üzerinden düz şekilde ilerlemeniz gerekir. Tabelaları takip ederek Yakutiye Medresesini kolay bir şekilde bulmanız mümkündür.



Buraya toplu taşıma aracı ile gidecek olanlar Erzurum Merkezden Yakutiye Medresesi yönündeki araçlara binerek kolay bir şekilde camiye gidebilirler.



Yakutiye Medresesi Özellikleri



Yakutiye Medresesi'nin Taç Kapısı üzerinde bulunan işlemeler yapının oldukça kıymetli olmasını sağlar. Medrese Kubbeli olma özelliğine sahiptir. Yan kısımlarında ise minareler yer alır. Medresenin bir de kapalı bir avlu kısmı vardır. Medresenin en güzel kısımlarından biri olan Taç Kapı ise ön kısımda ve ortada bulunmaktadır.



İki tane taştan istinat kulesi medresenin iki kısmında bulunur. Bu medrese Hoca Cemalettin Yakut tarafından yapılmıştır. Yakutiye Medresesinin yapılması amacıyla Sultan Gazan ile Horosanlı Bolugan Hatun yardımlarda bulunmuştur.



Medresenin batı kısmında Taç Kapı yer alır. Güney kısımda ise kübik kaideli be silindirik gövdeye sahip minare yer almaktadır. Kuzey kısımda da aynı biçimdeki aynı özelliklere sahip külahlı köşe kulesi bulunur. Taç Kapının yan kanatları üzerinde bulunan hayat ağacı oldukça dikkat çekicidir. Bu hayat ağacının alt kısmında da iki tane aslan ve bir tane kartal figürü yer alır. Bunun yanında minarenin gövde kısmında hem sırlı hem de sırsız tuğlalar ile yapılmış çeşitli işlemeler vardır. Yakutiye Medresesi yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahiptir. 2009 yılında bu yapı Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiştir.



Yakutiye Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Bu medrese İlhanlılar döneminde yaptırıldı. Dönemin Hükümdarı olan Sultan Olcayto 1310 yılında Bolugan Hatun ile Gazan Han adına yaptırmıştır. Yakutiye Medresesi Osmanlı zamanında bir dönem dökümhane olarak kullanılmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde ise askeri depo olarak kullanıldığı bir dönem olmuştur. İlk önce 1964 ve 1973 yıllarında restore edilmiş sonra 1991 yılında Turizm Bakanlığı tarafından onarımı yapılmıştır.