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Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor

Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Yaka köyü mevkiinde bulunan Yaka Kanyonu; şelaleler, zengin bitki örtüsü, kuş ve bazı hayvan türleri, renk renk kelebekler ve doğal alanlarıyla ilgi çekiyor.

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Aksu sınırları içerisinde yer alan Aksu- Yenişarbademli kara yolu üzerinde bulunan Yaka köyünün 4,5 kilometre güneyindeki Yaka Kanyonu her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip.

Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor



Toplam uzunluğu yaklaşık 4 kilometre, genişliği ise 2 metre arasında olan Yaka Kanyonu'nda sarp ve yalçın kayalıkların duvar yüksekliği ise 30 metreden başlayıp 100 metreyi geçiyor. İçerisinde birçok şelale ve doğal havuzlar bulunan, zengin bitki örtüsünün yer aldığı kanyonda birçok kuş ve bazı hayvan türleri ile birlikte mevsiminde rengarenk kelebekler de görülebiliyor.

Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor



Genellikle kanyona giriş Melikler Yaylası'nın hemen alt kısmından yapılıyor. Eşine az rastlanır nitelikte doğal bir yapıya sahip olan, derin bir kanyon içerisinde rahatlıkla herkesin yürüyebildiği kanyonda bazen küçük şelaleler ve havuzlarla karşılaşmak mümkün. 

Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor


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