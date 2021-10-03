Yağmaladıkları eserleri tuz madenine saklamışlar

Meissen porselenleri nadir olmaları nedeniyle ‘beyaz altın’ olarak anılıyor. Nazilerin çaldığı eserleri bulmak ve kurtarmak için çalışan sanat uzmanları ve kütüphanecilerden oluşan ekip, bu koleksiyonu Hitler’in küratörleri tarafından güvenlik için yerleştirildiği Avusturya’daki bir tuz madeninde keşfetti.