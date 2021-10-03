Son Güncelleme:
Yağmaladıkları eserleri tuz madenine saklamışlar
Naziler tarafından yağmalanan önemli eserlerden Alman Meissen porselenleri koleksiyonu düzenlenen açık artırmada 10 milyon sterline (Yaklaşık 121 milyon lira) satıldı.
Meissen porselenleri nadir olmaları nedeniyle ‘beyaz altın’ olarak anılıyor. Nazilerin çaldığı eserleri bulmak ve kurtarmak için çalışan sanat uzmanları ve kütüphanecilerden oluşan ekip, bu koleksiyonu Hitler’in küratörleri tarafından güvenlik için yerleştirildiği Avusturya’daki bir tuz madeninde keşfetti.