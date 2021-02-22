Vordonisi Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Vordonisi Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İstanbul'un adaları oldukça popüler olsa da Vordonisi Adası'nın varlığı pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bu gizemli ada garip geçmişiyle ilgi çekiyor.

Vordonisi Adası Hakkında Bilgi

Fazla kişi tarafından bilinmeyen Vordonisi Adası; Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke adında iki adacıktan meydana geliyor. Vordonisi Adası'nın bir diğer adı da Vordonos Adası olarak biliniyor. Vordonisi Adası İstanbul'un 10. adası olarak biliniyor. Ancak adanın yaklaşık 1000 yıl önce yaşanan büyük İstanbul depremi sırasında sular altında kaldığı da bilinen bir gerçek. Ada battığında bulunan kalıntılarsa bu adadaki geçmiş yaşama dair pek çok bilgi ve gizem barındırıyor.

Vordonisi Adası Tarihi

Vordonisi Adası, Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 yılında çizdiği İstanbul haritasının incelenmesi sonucunda farkedilen bir adadır. Ada batmadan önce manastır amacıyla kullanılıyordu ve adanın tek sakinleri Bizans Dönemi'nde din adamlarıyla sürgün edilen insanlardı. Bu tarihi adanın batma hikayesiyse üst üste yaşanan İstanbul depremlerine dayandırılıyor.

Adadaki Vordonisi Manastırı'nın geçmişi de garip bir hikayeye dayanıyor. Photios isimli keşiş, erkek kardeşinin imparatoriçenin kız kardeşiyle evlenmesinden sonra saraya gidiyor ve zaman içinde Ortodoks Rum Patriği ünvanını kazanıyor. Eski Rum patriği olan Patrik Ignatios Küçükyalı bölgesinde yer alan bir manastıra sürgüne gönderiliyor. Patrik Ignatios Bryas Sarayı'nın kalıntısı üzerine Satyros (Satiros) Manastırı adında çok güzel bir manastır yaptırmış. Zaman geçtikçe işler karışıyor ve Patrik Photios görevinden alınarak Vordonisi Adası'na sürülüyor. Patrik Ignatios ölünce tekrar patrikliğe getirilen Photios'un ömrünün son yıllarını Vordonisi Adası'ndaki manastırda geçirdiği düşünülüyor.

Vordonisi Adası Nerede?

Vordonisi Adası İstanbul'un en küçük ve en yakınında bulunan adasıdır. Bu ada, Küçükyalı- Bostancı sahilinden bakıldığında görülen fenerin altında yer alır. Kıyıya uzaklığı yaklaşık olarak 700 olan Vordonisi Adası, günümüzde hala zaman zaman sadece tepe kısmından gözükmektedir.

Vordonisi Adasına Nasıl Gidilir?

Vordonisi İstanbul'un kayıp ve batık adasıdır. Bu nedenle adaya gidiş de mümkün değildir. Günümüzde adanın ilginç tarihini ve önemini ortaya çıkarmak için adadaki dalış çalışmaları devam etmektedir.

Vordonisi Adası Gezilecek Yerler

Vordonisi Adası günümüzde batık halde olduğu için adadaki tarihi kalıntıları ve manastır yapısını gezmek mümkün değildir. Bostancı - Adalar arasında giden vapurun istikametinde bulunan Vordonisi Adası üst kısmından az miktarda da olsa gözükmektedir.

Vordonisi Adası Konaklama Şartları

Vordonisi Adası sular altında bulunan batık bir ada olduğu için adada herhangi bir konaklama hizmeti yer almamaktadır. Adayla ilgili tarihi kalıntı çalışmalarıysa devam etmektedir.

Vordonisi Adası Özellikleri

Vordonisi Adası alüvyon bir zemin üzerine oturmaktadır. Bu nedenle depremler sırasında batan tek ada da Vordonisi Adası olmuştur. Ancak 1770 yılından yayınlanan bir gazetede bulunan çizimde bu adaya haritada hala rastlanmaktadır. Bu nedenle adanın 1010 yılındaki depremle battığı tam olarak kesin değildir.

Vordonisi Adası Büyükadalı Dr. Akilla Millas tarafından 2010 yılında keşfedildi. Adanın geçmişine dair çalışmalar hala devam etmektedir. Küçükyalı'da Patrik Ignatios'un yaptırdığı Satyros Manastırı'nın ikizinin Vordonisi adasında olduğu keşfedildi. Satyros Manastırı'nın altındaysa manastırı adayla bağlayan gizli geçitler olduğu düşünülüyor. Günümüzde dalış çalışmaları, adanın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için yapılıyor. Ancak Marmara Denizi'ndeki kirlilik oranı ada yapılan dalış çalışmalarını büyük oranda engelliyor.