Viyana Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Türk Konsoloslukları Dünyanın genellikle her ülkesinde bulunmaktadır. Türk konsolosluklarında o ülkede yaşayan Türklerin Bazı işlemleri yapılmaktadır. Viyana Türk Başkonsolosluğu da bunlardan birisidir. Peki Viyana Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Merak edilen tüm soruların cevaplarını sizler için hazırladık.
Viyana Türk Konsolosluğu Avusturya'da bulunmaktadır. Belirli bölgelerde yaşayan Türklerin ölüm, doğum, askerlik, evlilik, pasaport ve noter gibi işlemleri yapılmaktadır. Bunun için Viyana Türk Başkonsolosluğundan randevu alınması gerekmektedir.
Viyana Konsolosluk Avusturya'da yer almaktadır. Konsolosluk bünyesinde hizmet vermekte olan noter birimi tarafından boşanma davaları, alım satım işlemleri, evlat edinme, oto alım satım gibi işlemler yapılmaktadır.
Viyana Türk Başkonsolosluğu Adresi
Viyana Türk Başkonsolosluğu adresi Avusturya'da yer almaktadır. Açık adresi şu şekildedir: Hietzinger Hauptstrasse 29, 1130-Wien
Viyana Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri
Viyana Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 17:00 aralığındadır. Bu saatler arasında randevu alıp işlemler gerçekleştirilebilir. Randevusuz gelenler için ise 09:00 ile 12:30 saatleri arasında sıra numarası almaları gerekmektedir. Viyana Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: +43 (01) 877 71 81
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