Varda Köprüsü Nerede? Alman Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Varda köprüsü diğer bir adı ile Alman Köprüsü olarak bilinir. Yüzyıllar öncesine dayanan Varda köprüsü her yıl çok sayıda turist ağırlıyor.

Varda Köprüsü Hakkında Bilgi

Yüzyıllar öncesinde Varda köprüsü yapılmaya başlandı. Osmanlı Devleti ve Almanya'nın anlaşması sonucunda Varda köprüsü yapımına başlandı. Almanya'nın petrol kaynaklarına hızlı ulaşması için yapılan Varda köprüsü Osmanlı'nın asker, yolcu ve eşya taşıması için de inşa edilmiş oldu. Sessiz dağların eteğinde, mis gibi ormana kurulan Varda köprüsü her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır. Alman köprüsü olarak da bilinen Varda köprüsü etrafında çok sayıda piknik ve gezi alanı bulunuyor.

Varda Köprüsü Nerede?

Günümüzde çok sık ziyaret edilen Varda köprüsü Alman köprüsü olarak da biliniyor. Varda Köprüsü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Adana'da bulunuyor. Varda köprüsü Karacaisalı köyünün kuzey girişinde yer alıyor. Adana merkeze gidildikten sonra Varda köprüsüne de çok rahat bir şekilde ulaşmak mümkün oluyor.

Varda Köprüsü Nasıl Gidilir?

Tarihi çok geçmiş yıllara dayanan Varda köprüsü Adana'nın Karaisalı köyünde yer alıyor. Varda köprüsüne ulaşım ise oldukça kolay oluyor. Kışın ulaşımın zor olduğu Varda köprüsüne özellikle yazın gitmek gerekir. Yaz ve ilkbahar mevsiminde Varda köprüsüne gidilebilir. Varda köprüsüne gitmek için öncelikle Adana merkeze ulaşılması gerekilir. Adana merkeze geldikten sonra Karacaisalı köyüne varılmalıdır. Bunun için de Kapıkaya kanyonu mevkisi 2 kilometre geçilmeli. Bolcalı ve Kıralan köylerine ulaşıldıktan sonra ise yakın bir mevkide Varda köprüsüne ulaşılır.

Varda Köprüsü Tarihi

Adana'da bulunan Varda köprüsü yüzyıllar öncesinde Osmanlı Devleti ve Almanya'nın anlaşması sonucunda inşa edilmiştir. Osmanlı Devleti asker, yolcu ve eşya taşımak için Almanya ise petrol kaynaklarına hızlı ulaşmak için bu köprü inşa edilmiştir. Kaiser Wilhem ve II. Abdülhamit tarafından 1888 yılında anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma ile birlikte Varda köprüsü projesine başlandı. Varda köprüsündeki tren ağı ise kullanılmadı.

Varda Köprüsü Hikayesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en özel kentlerinden birisi olan Adana'da Varda köprüsü bulunmaktadır. Önemli bir değer olan Varda köprüsü tarihi bir öneme sahiptir. Osmanlı Devleti ve Almanya ile yapılan anlaşma sonucunda projesine başlanılan Varda köprüsü stratejik açıdan da oldukça önemlidir. Osmanlı asker, yolcu ve eşya taşımak için bu köprüyü yapmaya başladı. Almanya ise petrol kaynaklarına ulaşmak için bu köprünün yapımını desteklemiş oldu. Varda köprüsü ise yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gelebildi.

Varda Köprüsü Özellikleri

Tarihi bir öneme sahip olan Varda köprüsü Almanya ve Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan ortak bir projedir. Ayrıca bu köprü Almanlar tarafından çelik kafes örme tekniği ile yapıldı. Varda köprüsü 6. Bölge sınırları içerisinde yer alır. Varda köprüsü ise 1912 yılında hizmete açıldı. Bu köprünün yapılış amacı ise İstanbul- Bağdat- Hicaz Demiryolu hattını tamamlamak olarak belirlenmiştir.

Adana'daki Varda köprüsü kargır köprü türünde 3 ana açıklık ve 4 ana ayak üzerine kuruludur. Varda köprüsünün uzunluğu ise 172 cm olarak bilinir. Köprü yerden orta ayak yüksekliği 99 metre olarak bilinir. Varda köprüsünün ayakları çelik mesnet türüdür. Dış kaplaması ise taş örme tekniği ile yapılmıştır. Varda köprüsünün yapım yılı 1907 olarak bilinirken bu köprü 1912 yılında tamamlandı. Köprü ayaklarının bakımı için ise dört adet ayağın içerisinde bakım merdivenleri bulunur.