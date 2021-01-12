MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriVan’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
GeriSeyahat Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girerken, Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden olan Van’ın Çaldıran ve Muradiye ilçesinde ise her şey dondu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hava sıcaklığının Çaldıran’da sıfırın altında 15, Muradiye ilçesinde ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle baraj ve akarsular buz buttu. Özellikle Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Baraj Gölü ve ilçede geçen akarsular ile Çaldıran ilçesindeki Kaz Gölü etkisini gösteren soğuk hava dolayısıyla buz tutarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı


Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran

Türkiye'de şu ana kadar en düşük sıcaklığın 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece olarak ölçüldüğü Çaldıran, bu yıl da çetin soğuklarla mücadele ediyor.

Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İlçede etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. İlçede akarsu ve göllerin yanı sıra soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve çatılar da buz kesti. Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle