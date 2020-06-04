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Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 04.06.2020 - 11:48,Son Güncelleme:

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Van'ın Başkale ilçesinde, yüksek kesimlerdeki karın erimesiyle derelerde oluşan menderesler göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor.

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Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan ilçenin Yavuzlar Mahallesi'ndeki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralara sahne oluyor. 

Vandaki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor


Kışın bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen menderesler, bu dönemlerde de yeşilin tüm tonlarıyla renklenen yaylalarda etkileyici manzaralar oluşturuyor. Kar ve yağmur sularıyla beslenen derenin, yemyeşil tarım alanları arasından geçerek oluşturduğu menderesler, drone ile havadan görüntülendi.

Vandaki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor


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