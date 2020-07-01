Ä°lÃ§enin Haydarbey Mahallesi'ndeki daÄŸlÄ±k alanda, vatandaÅŸlarÄ±n toprak temin ettiÄŸi tepenin dik yamacÄ±na yÃ¼zlerce kÄ±rlangÄ±Ã§ yuva yaptÄ±. Bunu fark eden vatandaÅŸlarÄ±n toprak almaya ara verdiÄŸi tepe, yÃ¼zlerce kÄ±rlangÄ±Ã§ yuvasÄ±yla vatandaÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n mekanÄ± haline geldi. BÃ¶lgeye gelenler, kÄ±rlangÄ±Ã§ yuvalarÄ±nÄ± fotoÄŸrafladÄ±.







Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Prof. Dr. Ã–zdemir AdÄ±zel, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilkbaharda 5 farklÄ± kÄ±rlangÄ±Ã§ tÃ¼rÃ¼nÃ¼n, dÃ¼zenli olarak TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini sÃ¶yledi. Bu tÃ¼rlerden dÃ¶rdÃ¼nÃ¼n, Van ve Ã§evresinde de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AdÄ±zel, "KÄ±rlangÄ±Ã§larÄ±n tamamÄ±, uÃ§an sinek ve bÃ¶cekleri yiyerek beslenir. Sinek ve sivrisinek nÃ¼fusunu dengede tutarlar. BaÅŸka bir deyiÅŸle kÄ±rlangÄ±Ã§lar olmasaydÄ±, Ã§ok daha fazla sineÄŸe maruz kalacaktÄ±k. DoÄŸaya sinek ilacÄ± atmadan yaÅŸamak iÃ§in kÄ±rlangÄ±Ã§lara Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.

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KÄ±rlangÄ±Ã§larÄ±n yuva mÃ¼hendisi kuÅŸlar olduÄŸunu vurgulayan AdÄ±zel, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Ã‡oÄŸu, Ã§amurdan yuvalar yaparlar. Kum kÄ±rlangÄ±Ã§larÄ± (Riparia riparia) ise kum ocaÄŸÄ± ve dere kenarÄ± gibi gevÅŸek dik yamaÃ§larÄ± oyarak yuva yaparlar. Toprak yapÄ±sÄ±na gÃ¶re yuva derinliÄŸi 100 santimetre kadar olabilir. Yuvalar yaÄŸmur ve rÃ¼zgardan etkilenmeyecek ÅŸekilde planlanÄ±r. GÃ¶rseli gÃ¼zel olan kÄ±rlangÄ±Ã§lara ve doÄŸaya, silah deÄŸil fotoÄŸraf makinesi objektifi doÄŸrultmak, Ã§ok doÄŸru bir davranÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. DoÄŸa bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§ok daha iyi anlamamÄ±za katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r."

BÃ¶lgedeki kuÅŸlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§eken Yusuf Ã‡elik ise "Buradaki ocaÄŸÄ±, binlerce kum kÄ±rlangÄ±cÄ± mesken edinmiÅŸ. Dik yamaÃ§larÄ± oyarak yuva yapmÄ±ÅŸlar. Bu tÃ¼r kuÅŸlarÄ±n yuva yaptÄ±ÄŸÄ± yerlerin korunmasÄ± gerekiyor. Ã‡ok gÃ¼zel bir manzara var. BurayÄ± fotoÄŸraflayÄ±p sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±zdan paylaÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

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