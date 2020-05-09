Van Kalesi Nerede? Van Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Van kalesi günümüzde pek çok arkeolojik kazının yapıldığı kalelerden biridir.

Van Kalesi Nerede?

Van kalesi Van'ın merkez ilçesinde bulunur. Merkez ilçesinin Yalı mahallesinde yer alır. Van gölü kıyısında yer almaktadır. Van Merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunur.

Van Kalesi Tarihi

Van kalesi M.Ö 840 yılında inşasına başlanmış ve M.Ö 825 yılında tamamlanmış bir tarihi kaledir. Van kalesi Sarduri tarafından yaptırılmıştır. Köklü bir tarihi olan kale, Urartu Krallığı döneminde yapılmıştır. Anadolu zamanında pek çok medeniyet ve krallık kurulmuştur. Urartu Krallığı'nın başkentliğini yapmıştır. Urartu Krallığı'da Van bölgesinde krallık inşa etmiş, burada kale yapmış bir medeniyettir. Urartular'ın başkenti olan Tuşpa'yı tam olarak görmesi için inşa edildiği düşünülmektedir. Osmanlı imparatorluğu döneminde Van kalesi yalnızca askeri amaçlar için kullanılmıştır. Tarihte pek çok savaşa şahitlik etmiş olan Van kalesi pek çok kez tahribata uğramıştır. Günümüzde ise bu savaş kalıntılarına kalede rastlamak mümkündür.

Van Kalesi Özellikleri

- Van ovasındaki kaya kütlesi üzerine inşa edilmiş bir kaledir.

- Güneyden bakılınca sarp ve dik bir özelliği bulunur.

- Van kalesine Kuzey'den bakılınca topografik özelliklere rastlamak mümkündür.

- Van kalesi 1800 metre uzunluğa sahiptir.

- Kale'de Perslere ait olan yazıtlar yer almaktadır.

- Askeri amaçlı olarak kullanılan askeri kerpiçler bulunur.

- Kesme taş malzemesi ile yapılan kale burçları da barındırır.

- Kaleye ulaşabilmek için tırmanma merdivenleri bulunmaktadır.

Van Kalesi Hakkında Bilgi

Van kalesi yaklaşık olarak 2700 yıllık tarihi olan bir yapıdır. Anadolu'da ki en eski yapılardan biri olarak ön plana çıkar. Van gölünün yakınlarında bulunur. Demir çağda inşa edilmiş olan Van kalesi benzersiz ve en etkileyici yapılardan biridir. Çevresindeki civar yerlerde ise 5 bin yıllık yerleşim yeri olan şehirlerin izlerine rastlamak mümkündür. Urartu Krallığı Van kalesi üzerinde 250 yıl hüküm sürmüştür. Urartuların eserlerine dair yazıtlara ulaşmak mümkündür. Van kalesi kuzeyinde ise kalenin höyüğü bulunmaktadır. Bu Van kalesi höyüğü tarihi Van kalesinden daha eskidir. Van kalesi günümüze kadar orijinalliğini korumayı başarmış bir kaledir. Kaleyi ziyaret edebilmek ve fotoğraf çekebilmek mümkündür.